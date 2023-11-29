Стала известна дата выхода ARK Survival Ascended на PS5

Команда Studio Wildcard вышла в социальные сети, чтобы объявить дату выхода PS5-версии ARK: Survival Ascended. Она выйдет на консоли Sony завтра, 30 ноября 2023 года. В кои-то веки это ранний, а не отложенный релиз, поскольку ранее выход версии для PlayStation был запланирован на начало декабря.

Студия уточнила, что в указанное время игра действительно будет доступна для покупки в PlayStation Store, но новые официальные серверы откроются лишь несколькими часами позже, как и в случае с другими версиями. Это даст игрокам достаточно времени, чтобы завершить загрузку и установку. С другой стороны, как только новые серверы станут активными, игроки смогут воспользоваться бонусами к скорости получения ресурсов и материалов в течение ограниченного периода времени.

ARK: Survival Ascended - это ремастированная версия первой части серии и может похвастаться всесторонними графическими улучшениями благодаря движку Unreal Engine 5 и технологиям Nanite и Lumen. Среди других изменений — новый контент, изменения в геймплее и балансе.

ARK: Survival Ascended включает в себя доступ ко всем мирам ARK, включая Scorched Earth, Aberration, Extinction, ARK Genesis Part 1, ARK Genesis Part 2 и другие. Первоначально будет доступен только Остров, а последующие миры будут регулярно добавляться без дополнительной платы.