Студия Wildcard объявила о переносе даты выхода ARK: Survival Ascend ©

Фанаты оказались правы - Студия Wildcard объявила о переносе выхода ARK: Survival Ascend. Ремастированная версия игры больше не появится в августе, как указывалось ранее, а будет доступна на PS5, Xbox Series X|S и PC в октябре 2023 года.

В то же время отключение сервера оригинальной ARK: Survival Evolved также было перенесено на тот же период, поскольку Ascendend вытеснит старую версию.

В сообщении для сообщества Studio Wildcard объяснила, что перенос сроков был необходим, поскольку работа с Unreal Engine 5.2 показалась ей "сложной".

"Каждый день мы открываем новые способы вывести технологию на новый уровень; в сочетании с работой, необходимой для поддержки полностью кроссплатформенной модифицируемой игровой экосистемы на консолях и ПК, становится ясно, что нам потребуется еще немного времени", - сообщили в студии.

Также было подтверждено, что The Island будет единственной картой, доступной на старте Ascended, а карта Scorched Earth выйдет только в декабре. Некоторые из них, такие как Ragnarok и Abberation, запланированы к выпуску в первом квартале 2024 года, а остальные пока не имеют даты выхода.

Поскольку в дебюте будет меньше контента, чем обещано, Studio Wildcard решила снизить цену на версию ARK Survival: Ascended для раннего доступа до $44,99, а при запуске игры будет действовать скидка, которая снизит цену до $39,99.

Согласно ранее опубликованным подробностям, ARK: Survival Ascended получит всесторонние графические улучшения благодаря Unreal Engine 5 и технологиям Nanite, Lumen и RTXDI. Среди других изменений - динамическое управление жидкостью и интерактивная листва, а также новый контент, изменения в геймплее и балансировка.

Игра будет поддерживать кроссплатформенный мультиплеер и античит. Мало того, моды также будут кроссплатформенными благодаря сотрудничеству с Overwolf, которое сделает моды для ПК доступными и на консолях.

Как уже упоминалось в начале, после запуска ARK: Survival Ascended серверы Survival Evolved для PC, Xbox и PlayStation будут закрыты, в то время как серверы для Nintendo Switch останутся активными. Сохранения игроков будут перенесены в новую игру. В ARK: Survival Evolved по-прежнему можно будет играть, но только в одиночную игру и на неофициальных серверах.