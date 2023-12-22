В Ark: Survival Ascended стартует рождественское событие и новые консольные моды

Сегодня выжившие в ARK: Survival Ascended получили множество подарков вместе с началом мероприятия «Зимняя страна чудес», запуском бета-версии Survival of the Fittest и более чем 600 официальными модами, которые теперь доступны — все для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

В центре внимания трейлер, показывающий новый игровой режим «Выживание сильнейшего», событие «Зимняя страна чудес» и последние еженедельные кроссплатформенные пользовательские моды:

Мод ARK: Survival of the Fittest (SOTF) теперь доступен для кросс-игры на ПК, Xbox и PlayStation. SOTF — это королевская битва динозавров, в которой до 60 бойцов сражаются друг с другом в динамичной, насыщенной действиями борьбе за выживание, где игроки в конечном итоге вступают в эпическую финальную схватку, ведущую к их победе.

Грандиозное зимнее праздничное мероприятие начинается сегодня с новыми подарками и вкусностями и продлится до 7 января 2024 года на всех официальных серверах ASA.

ARK: Survival Ascended доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S ПК с ОС Windows и в Steam.