Фанатка Skyrim показала, как можно приготовить культовый "сладкий рулет" из официальной кулинарной книги вселенной TES

Число фанатов Skyrim исчисляется по всему миру миллионами. Часть из них умеют и любят готовить, а некоторым предстояло бы ещё поучиться. Однако любопытно будет узнать, какой же выйдет пища, приготовленная по рецепту официальной кулинарной книги вселенной The Elder Scrolls.

Довольно известная в кругах поклонников мира "Древних Свитков" YouTube-блогерша Angelikatosh (Анжелика) решила проверить, насколько аппетитными и достоверными смогут получиться блюда, о которых многие из нас могли бы мечтать. В качестве примера был взят знаменитый "сладкий рулет", успевший разойтись на цитаты и мемы. Приготовление не заняло слишком много времени и десерт пришёлся по вкусу фанатке.

Подобный вариант еды из официальных кулинарных книг великолепно подошёл бы для собрания поклонников вселенной, или же в качестве мотивирующего фактора для того, чтобы вы научились хорошо готовить в будущем.