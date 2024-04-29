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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 30 341 оценка

Фанатка Skyrim показала, как можно приготовить культовый "сладкий рулет" из официальной кулинарной книги вселенной TES

Избранный Белиара

Число фанатов Skyrim исчисляется по всему миру миллионами. Часть из них умеют и любят готовить, а некоторым предстояло бы ещё поучиться. Однако любопытно будет узнать, какой же выйдет пища, приготовленная по рецепту официальной кулинарной книги вселенной The Elder Scrolls.

Довольно известная в кругах поклонников мира "Древних Свитков" YouTube-блогерша Angelikatosh (Анжелика) решила проверить, насколько аппетитными и достоверными смогут получиться блюда, о которых многие из нас могли бы мечтать. В качестве примера был взят знаменитый "сладкий рулет", успевший разойтись на цитаты и мемы. Приготовление не заняло слишком много времени и десерт пришёлся по вкусу фанатке.

Подобный вариант еды из официальных кулинарных книг великолепно подошёл бы для собрания поклонников вселенной, или же в качестве мотивирующего фактора для того, чтобы вы научились хорошо готовить в будущем.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Беркут Слеер

Ромбаба! Раньше такие вкусняшки на каждом углу были, а сейчас редко увидишь. Но всё равно всё такое пышное, воздушное, так и хочется слямзить.

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Exies27

Весьма аппетитно.

0
ratte88

Ух ты! Какое оригинальное видео!
Планирую сделать тоже такой пост. ПГ-шеры, подскажите пожалуйста, какое видео стоит мне сюда залить? Желательно тоже оригинальное. Нашёл навскидку, вон снизу. Думаю, что лучше.

0