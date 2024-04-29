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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.2 701 оценка

Битва "ёкодзун": сравнительный ролик Stellar Blade и NieR: Automata демонстрирует различия в физике и деталях двух игр

Избранный Белиара

Недавно вышедшая игра Stellar Blade неспроста частенько сравнивается фанатами с NieR: Automata. Подобие наблюдается в общей концепции постапокалиптического мира, сексуальных главных героинях, зрелищном экшене... В данной новости речь пойдёт о полном анализе различных деталей, на часть которых далеко не все геймеры обратили бы внимание. В качестве сравнения берутся такие критерии, как боевая система и столкновение с боссами, возможность подглядывать под юбку героиням, паркур, влияние главного героя на окружение, быстрое перемещение между локациями, экран смерти и многое другое. В целом, обе игры себя показали достойно.

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