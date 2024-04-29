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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.2 701 оценка

Англоязычные актёры озвучки и их персонажи из экшена Stellar Blade представлены в видео

Избранный Белиара

Получивший восторженные отзывы от игроков и хорошие продажи на старте постапокалиптический экшен с сексапильной главной героиней Stellar Blade сейчас явно находится на волне популярности. Многим было бы интересно узнать, какие же актёры озвучки были привлечены для англоязычной версии проекта. YouTube-канал Dan Allen Gaming хорошо справился с поставленной задачей. Мы можем лицезреть и услышать как большое число женских персонажей (включая Еву, за которую вы и будете проходить Stellar Blade), так и мужских. Презентация получилась весьма занятной и теперь остаётся ждать релиза ПК-версии, а не только консольной.

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