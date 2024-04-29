Англоязычные актёры озвучки и их персонажи из экшена Stellar Blade представлены в видео

Получивший восторженные отзывы от игроков и хорошие продажи на старте постапокалиптический экшен с сексапильной главной героиней Stellar Blade сейчас явно находится на волне популярности. Многим было бы интересно узнать, какие же актёры озвучки были привлечены для англоязычной версии проекта. YouTube-канал Dan Allen Gaming хорошо справился с поставленной задачей. Мы можем лицезреть и услышать как большое число женских персонажей (включая Еву, за которую вы и будете проходить Stellar Blade), так и мужских. Презентация получилась весьма занятной и теперь остаётся ждать релиза ПК-версии, а не только консольной.
Stellar Blade переносит игроков в постапокалиптический мир, где человечество потерпело поражение в войне с пришельцами, известные как найтибы. Последние уцелевшие люди ютятся в подземном убежище города Сион, непрестанно отражая атаки врагов. Надежда теплится в сердцах немногих — тех, кто всё ещё верит в Воздушные отряды, некогда сражавшиеся с захватчиками на поверхности.
Вы берёте на себя роль Евы — бойца легендарного Седьмого отряда. Вместе с напарниками Адамом и Лили вам предстоит отправиться в опустошённые Пустоши, кишащие чудовищами. Враг многочислен и беспощаден. Ваш путь будет долог и тернист. Но только так можно спасти человечество от полного уничтожения.
Но в этом мире вам встретятся не только беспощадные пришельцы. Есть и те немногие, кто выжил в жестоких условиях новой реальности. Помогите им — и они присоединятся к борьбе за освобождение планеты.
Чем больше побед одерживаете, тем сильнее становитесь. Оттачивайте боевые навыки, открывайте новые способности. Улучшайте оружие и экипировку. Готовьтесь к решающим схваткам с вражескими вожаками, где потребуются все ваши умения.
По ходу путешествия Еве придётся задуматься о том, где проходит грань между человеком и бездушной машиной для убийств. И сможет ли она сохранить в себе человечность после всего пережитого ужаса? Что на самом деле значит быть человеком?
какие няшки )