Многопользовательский шутер Arma Reforger вышел из раннего доступа

Arma Reforger вышла из раннего доступа и теперь доступна для Xbox Series и PC через Steam и Microsoft Store, объявила компания-разработчик Bohemia Interactive.
Многопользовательский шутер от первого лица с открытым миром, действие которого разворачивается во времена холодной войны и который является ступенькой к Arma 4, впервые появился в Раннем доступе для обеих платформ 17 мая 2022 года.
"Версия 1.0 отражает суть игрового процесса Arma Reforger: он сложен, в него интересно играть, а техническое состояние достигло уровня, который мы считаем готовым для выхода из раннего доступа", - пояснила Bohemia Interactive. "Это ни в коем случае не конец разработки игры, и наша команда неустанно работает над реализацией планов в соответствии с дорожной картой проекта".
С полным списком особенностей релизной версии вы можете ознакомиться здесь.
С онлайном в 200 человек))) Очередное сырое убожество от чехов, но в этот раз не схавали))