Разработчики военного шутера Arma Reforger поделились данными о продажах

С середины декабря база игроков Arma Reforger неуклонно растет, что отчасти связано с выходом игры на консоли PlayStation 5, а также с постоянными обновлениями. Кроме того, некоторые игроки нашли в этой игре то, за что они любили старые Battlefield.

По последней информации, с момента запуска в раннем доступе в 2022 году Arma Reforger было продано более 1,15 миллиона копий на всех платформах. Кроме того, 5 января стал рекордным днем: в игру играли 169 210 уникальных игроков. Их распределение по отдельным платформам следующее:

Steam – 55 616 уникальных пользователей;

Xbox Series X/S – 38 449 уникальных пользователей;

PlayStation 5 – 75 145 уникальных пользователей.

В этот же день был достигнут рекорд по числу активных игроков в Steam - 12 547. Стоит отметить, что в Arma Reforger есть кроссплей, поэтому игроки вряд ли станут жаловаться на пустующие сервера.

Напомним, что Arma Reforger - это побочный продукт популярной серии реалистичных военных шутеров. Игру разработала студия Bohemia Interactive для проверки нового графического движка до релиза полноценной четвертой части.

Что касается непосредственно Arma 4, то о ней пока мало что известно, хотя, что удивительно, окно релиза уже известно. Он назначен на 2027 год, а значит, фанатам нужно набраться терпения.