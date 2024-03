Состоялся анонс карточного рогалика As We Descend

Coffee Stain Publishing, подразделение компании, прославившейся благодаря Goat Simulator и теперь занимающееся изданием игр, анонсировало новую игру в своем каталоге под названием As We Descend, в структуре которой смешаны карточная игра с построением колоды и roguelike.

Как мы видели в других случаях, это потенциально взрывоопасное сочетание элементов, поскольку другие подобные игры имели значительный успех, начиная с Slay the Spire. Ожидается, что и As We Descend будет обладать подобными чертами, а ее сюжет будет направлен на продвижение в глубины земли.

As We Descend, по словам издателя, - это стратегическая roguelike-конструктор колод, в которой игроки должны помочь построить судьбу цивилизации по мере ее продвижения в глубины земли.

"Играйте правильно, балансируйте между волей городских лидеров и требованиями поля боя, и город сможет пережить спуск, сохранив свою человечность", - говорится в описании.

Это дебютная работа инди-команды Box Dragon, принятой под крыло Coffee Stain, которая, очевидно, была благосклонна к ее дебютному проекту.

As We Descend еще не имеет даты выхода, но уже обзавелась собственной официальной страницей в Steam, а зарегистрироваться для участия в бета-версии можно на официальном сайте игры.