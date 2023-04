На ПК и Nintendo Switch состоялся релиз пошаговой стратегической карточной игры Ash of Gods: The Way ©

Сегодня компания AurumDust выпустила свою насыщенную сюжетом тактическую пошаговую игру с элементами построения колоды Ash of Gods: The Way в Steam, Epic и в Nintendo eShop для Nintendo Switch. Приготовьтесь войти в историю и спасти свою родину от гибели, освоив «Путь» — жестокую карточную игру, охраняемую вражеской аристократией и используемую для оттачивания боевых искусств их самых свирепых командиров.

Пришло время сражаться — вам нужно победить врага в его же игре, чтобы защитить свою родину. В Ash of Gods: The Way каждое нарисованное от руки сражение имеет разные правила и цели, которые заставляют вас расширять свою стратегию, увеличивая свои колоды. И когда вы будете пробиваться сквозь вражеские силы, вы обнаружите, что они не явные злодеи, о которых вам всегда говорили.

Ash of Gods: The Way — вторая полноценная игра во вселенной Ash of Gods, действие которой происходит через двадцать лет после событий Ash of Gods: Redemption. Хотя игроки могут заметить некоторые знакомые лица из предыдущей игры, Ash of Gods: The Way не является прямым продолжением — она следует другой истории и имеет множество игровых механик, отличных от своей предшественницы.