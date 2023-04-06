Ash of Gods: The Way 27.04.2023
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Пошаговая стратегическая карточная игра Ash of Gods: The Way получила новый геймплейный трейлер

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monk70
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Компания AurumDust выпустила геймплейный трейлер Ash of Gods: The Way, демонстрирующий разнообразие игровых механик. Эта пошаговая тактическая игра с элементами построения колоды, действие которой происходит в фэнтезийном мире, вдохновленном средневековьем, выходит 27 апреля.

В Ash of Gods: The Way грядет война, и только один человек может ее предотвратить. Финн, потерявший все из-за солдат из соседней Фризии, теперь должен спасти свое королевство Беркана от фризов. Для этого ему нужно освоить карточную игру, в которой они обучают аристократов военному искусству и проникают на их турниры. Однако он может обнаружить, что его враги вовсе не явные злодеи, как ему сказали. 27 апреля игроки смогут отправиться в это путешествие и начать принимать трудные решения, которые повлияют на судьбу всего мира.

Новый трейлер демонстрирует сочетание пошаговых тактических сражений с механикой коллекционной карточной игры, которая составляет игровой процесс Ash of Gods: The Way. Как показано в трейлере, игровой процесс состоит из следующих элементов:

  • Каждое сражение представляет собой тщательно продуманную проверку навыков с различными правилами или особыми функциями, которые можно использовать.
  • Игроки должны составить колоду из комбинаций карт персонажей и карт поддержки четырех разных фракций. Персонажи отправляются на поле битвы, а карты поддержки усиливают персонажей или используют мощные заклинания.
  • Каждый ход можно разыграть одного воина и одну карту поддержки, после чего отряды игрока выдвигаются навстречу врагу и, если возможно, атакуют. С большим разнообразием карт на выбор количество возможных комбинаций огромно.
  • Если тактика игрока не работает, он может поменять свои карты и улучшения, чтобы попробовать что-то другое.
  • Зарабатывайте новые карты, побеждая в битвах, покупая их или выполняя специальные задания.
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