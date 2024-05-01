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Ashes of Creation 23.12.2018
Ролевая, MMO, Фэнтези, Открытый мир
6.3 69 оценок

Полчаса свежего геймплея MMORPG Ashes of Creation

Procy_on
Новости

В сети появился свежий 30-ти минутный геймплей MMORPG Ashes of Creation. На этот раз в центре внимания оказался геймплей класса Mage Archetype, который убивает мобов под покровом ночи.

Это, пожалуй, первый геймплей, в котором мы видим мир Ashes of Creation погруженным во тьму. Более того, разработчики игры отметили, что в этот элемент было внесено немало изменений: ночь стала более мрачной и темной, однако - ради удобства геймплея - была сделана попытка сохранить видимость.

Вторая фаза альфа-тестирования Ashes of Creation стартует в третьем квартале этого года. Ровно три года с момента последних тестов.

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