MMORPG Ashfall приглашает вас в закрытую бету - регистрация уже началась ©

Разработчики Ashfall объявили, что запустит закрытое бета-тестирование где-то в июле. Когда именно, не сообщается, но вы уже можете зарегистрироваться для участия.

Для этого вам нужно заполнить анкету, в которой - как в старые добрые времена, когда разработчиков онлайн игр действительно интересовало, кто именно будет тестировать их игру, а не рандомно раздавать приглашения кому попало - задаются несколько вопросов о ваших предпочтениях, сколько вы готовы уделять времени игре и т.п.

Вот еще несколько свежих подробностей об игре.