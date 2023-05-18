Ashfall 2023 г.
7.3 36 оценок

MMORPG Ashfall приглашает вас в закрытую бету - регистрация уже началась

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Procy_on
Новости

Разработчики Ashfall объявили, что запустит закрытое бета-тестирование где-то в июле. Когда именно, не сообщается, но вы уже можете зарегистрироваться для участия.

Для этого вам нужно заполнить анкету, в которой - как в старые добрые времена, когда разработчиков онлайн игр действительно интересовало, кто именно будет тестировать их игру, а не рандомно раздавать приглашения кому попало - задаются несколько вопросов о ваших предпочтениях, сколько вы готовы уделять времени игре и т.п.

Вот еще несколько свежих подробностей об игре.

  • ПК-релиз состоится в Steam
  • Ожидается, что геймплей будет включать все лучшее, что есть в MMO (открытый мир, сражения с монстрами, мародерство, сбор лута, многопользовательские инстансы, PvP и т.д.).
  • Игра будет Free-To-Play
  • Большинство предметов из магазина предметов можно будет получить и в обычной игре
  • Ashfall будет включать в себя различные мини-игры (например, гонки на маунтах)
  • Жилье, а точнее возможность иметь собственную базу, будет доступно с самого начала игры
  • Требования к железу будут очень доступными
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

А ещё игра переведена на русский... Неужели та самая игра, где можно грабить "корованы"?

1
Rаyden

Китайцы не страдают русофобией.

0
NarkoSky

Вроде выглядит неплохо, надо бы попробовать бетку.

0
Destroited

Выглядит симпатичненько, надеюсь будет что-то годное.

0