MMORPG Ashfall приглашает вас в закрытую бету - регистрация уже началась

Разработчики Ashfall объявили, что запустит закрытое бета-тестирование где-то в июле. Когда именно, не сообщается, но вы уже можете зарегистрироваться для участия.
Для этого вам нужно заполнить анкету, в которой - как в старые добрые времена, когда разработчиков онлайн игр действительно интересовало, кто именно будет тестировать их игру, а не рандомно раздавать приглашения кому попало - задаются несколько вопросов о ваших предпочтениях, сколько вы готовы уделять времени игре и т.п.
Вот еще несколько свежих подробностей об игре.
- ПК-релиз состоится в Steam
- Ожидается, что геймплей будет включать все лучшее, что есть в MMO (открытый мир, сражения с монстрами, мародерство, сбор лута, многопользовательские инстансы, PvP и т.д.).
- Игра будет Free-To-Play
- Большинство предметов из магазина предметов можно будет получить и в обычной игре
- Ashfall будет включать в себя различные мини-игры (например, гонки на маунтах)
- Жилье, а точнее возможность иметь собственную базу, будет доступно с самого начала игры
- Требования к железу будут очень доступными
А ещё игра переведена на русский... Неужели та самая игра, где можно грабить "корованы"?
Китайцы не страдают русофобией.
Вроде выглядит неплохо, надо бы попробовать бетку.
Выглядит симпатичненько, надеюсь будет что-то годное.