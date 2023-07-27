Закрытое бета-тестирование постапокалиптической MMORPG Ashfall начнется 3 августа

NetEase Games объявила, что закрытое бета-тестирование Ashfall, новой постапокалиптической MMORPG собственной разработки, начнется в Северной Америке 3 августа, предлагая игрокам возможность насладиться игрой как на мобильных платформах, так и на ПК. Закрытая бета-версия продлится две недели, что позволит игрокам исследовать этот захватывающий новый мир и опробовать его инновационную игровую механику.
В мире Эшфолла человечество было опустошено ядерной войной, развязанной силами искусственного интеллекта. Как один из немногих выживших, вы должны выйти из безопасного убежища, чтобы найти Ядро Творения — ключ к спасению того, что осталось от мира. Благодаря уникальному постапокалиптическому сеттингу, захватывающему сюжету и динамичному игровому процессу Ashfall обещает стать незабываемым игровым опытом, который заставит игроков возвращаться снова и снова.
Во время закрытого бета-тестирования игроки получат:
- Пустошь в восточном стиле. Сеттинги в Ashfall представляют собой смесь классических постапокалиптических элементов с восточными культурами в музыке, архитектуре, монстрах и обычаях, создавая великолепный и захватывающий мир пустоши.
- Музыкальный праздник пустынного мира. Музыку для Ashfall сопродюсировали оскароносный композитор Ханс Циммер, голливудский мастер музыки Стив Маццаро и Инон Зур, музыкальный продюсер серии Fallout.
- Захватывающее приключение и путь совершенствования. Сражайтесь с врагами, заключайте сделки с роботами, создавайте собственное снаряжение и исследуйте край мира.
- Кроссплатформенную игру. Ashfall поддерживает как одиночное приключение, так и многопользовательскую игру с мультиплатформенной кроссплатформенной игрой.
«Наше долгосрочное видение NetEase Games всегда заключалось в том, чтобы раздвинуть границы возможного в играх. В Ashfall мы представили инновационную смесь восточных и западных элементов в постапокалиптическом жанре MMORPG. Мы верим в постоянные инновации, и с каждой игрой, которую мы разрабатываем, мы стремимся предложить нашим игрокам что-то новое и интересное», — заявил Итан Ван, старший вице-президент NetEase Inc.
Игроки могут зарегистрироваться для участия в бета-тестировании здесь.