Nintendo объяснила, почему Metroid Prime 4 не получила открытый мир

Nintendo поделилась деталями разработки Metroid Prime 4: Beyond и рассказала, почему игра не пошла по пути полноценного открытого мира, несмотря на интерес со стороны фанатов. Комментарии были опубликованы в свежем выпуске японского журнала Famitsu.
По словам представителей компании, на старте проекта команда действительно видела запросы на «open-world Metroid», во многом вдохновлённые успехом The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Однако разработчики пришли к выводу, что ключевая философия серии — постепенное расширение доступных зон за счёт новых умений — плохо сочетается с идеей полной свободы передвижения с самого начала.
Вместо этого Nintendo и Retro Studios выбрали компромиссный подход: игру построили вокруг ограниченной, но свободно исследуемой хаб-локации, которая соединяет другие области. Такой формат, по задумке авторов, позволяет сохранить напряжение исследования, но при этом разбавлять его более спокойными сегментами, например, перемещением на транспорте.
Также в Nintendo отметили, что за время долгой разработки восприятие open-world игр у аудитории изменилось. Тем не менее проект уже пережил перезапуск, и повторно менять концепцию команда не стала, решив довести до конца изначальное видение. Разработчики сознательно отказались и от заимствования трендов из более динамичных шутеров, чтобы не нарушить темп приключенческой игры.
"да всем насрать"..)
Это же нинтендо, они застряли в прошлом, благо хоть их фанаты стали это понимать, может что-то новое придумают, нет вы извините , но та же Зельда с открытым миром это такая фигня унылая, уже много где открытые миры были лет 15 а у них это ноу-хау 10/10 , я блин свич купил думал приобщиться но теперь жалею
Только вот открытый мир может быть сделан интересно или уныло. В последних крупных Зельдах, во многом из-за правильного геймдизайна, открытый мир игры ощущается интересным и в какой-то мере, интерактивным. Хотя хватает тех, кто даже пролог не прошел и дропает игру, тут каждому свое
Оправдания про философию нужны только чтобы скрыть факт что древнее железо свича плавится от рендера открытых пространств. Хаб это банальный коридор со скрытыми загрузками который впаривают как дизайнерское решение вместо нормальной оптимизации. Спустя 7 лет мучений выкатить структуру уровней из нулевых и назвать это верностью традициям значит открыто нассать в глаза аудитории
Я больше скажу, на ASUS rog ally первого поколения все работают в двое лучше ( сравнивал на cyberpunk и дигимонах )
Я сам сижу на Деке, но справедливости ради, Сыч вытягивает даже Киберпанк с открытым миром, а Метроид с точки зрения технологичности графики, гораздо слабее него.
Почему игра из франшизы, чьё название, в целом породило такой жанр, как метроидвания, не получила открытый мир? Да уж, действительно, почему же?)
