Nintendo объяснила, почему Metroid Prime 4 не получила открытый мир

Nintendo поделилась деталями разработки Metroid Prime 4: Beyond и рассказала, почему игра не пошла по пути полноценного открытого мира, несмотря на интерес со стороны фанатов. Комментарии были опубликованы в свежем выпуске японского журнала Famitsu.

По словам представителей компании, на старте проекта команда действительно видела запросы на «open-world Metroid», во многом вдохновлённые успехом The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Однако разработчики пришли к выводу, что ключевая философия серии — постепенное расширение доступных зон за счёт новых умений — плохо сочетается с идеей полной свободы передвижения с самого начала.

Вместо этого Nintendo и Retro Studios выбрали компромиссный подход: игру построили вокруг ограниченной, но свободно исследуемой хаб-локации, которая соединяет другие области. Такой формат, по задумке авторов, позволяет сохранить напряжение исследования, но при этом разбавлять его более спокойными сегментами, например, перемещением на транспорте.

Также в Nintendo отметили, что за время долгой разработки восприятие open-world игр у аудитории изменилось. Тем не менее проект уже пережил перезапуск, и повторно менять концепцию команда не стала, решив довести до конца изначальное видение. Разработчики сознательно отказались и от заимствования трендов из более динамичных шутеров, чтобы не нарушить темп приключенческой игры.