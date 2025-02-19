Оригинальная Assassin's Creed III получила достижения в Steam

Отличная новость для игроков, которые не могут забросить игру, пока не пройдут ее до конца - не получат все достижения и не увидят их с гордостью в своем профиле. Сегодня Ubisoft добавила в оригинальную Assassin's Creed III поддержку достижений в Steam - всего таких достижений 44.

В список не вошли многопользовательские достижения Assassin's Creed III, поскольку они недоступны игрокам. При этом игроки, которые захотят достичь 100-процентного прогресса, по-прежнему смогут это сделать. Подробную информацию и полный список затронутых сервисов можно найти на сайте Ubisoft Support.

Все достижения, которые вы получили в Ubisoft Connect, будут автоматически синхронизированы с игрой в Steam. Вам не придется заново получать свои достижения - они активируются, как только вы запустите игру.

Игры Ubisoft, которые ранее обзавелась системой достижений в Steam:

Спойлер

Far Cry 3 (2012)

Far Cry 3 - Blood Dragon (2013)

Far Cry 4 (2014)

Far Cry Primal (2016)

Far Cry 5 (2018)

Far Cry New Dawn (2019)

Far Cry 6 (2021)

Assassin's Creed Revelations (2011)

Assassin's Creed Black Flag (2013)

Assassin's Creed Unity (2014)

Assassin's Creed Liberation HD (2014)

Assassin's Creed Rogue (2015)

Assassin's Creed Syndicate (2015)

Assassin's Creed Valhalla (2020)

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands (2017)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (2019)

Watch Dogs (2014)

Watch_Dogs 2 (2016)

Watch Dogs: Legion (2020)

Если говорить об Assassin's Creed III Remastered, то достижения в ней появятся совсем скоро!