Оригинальная Assassin's Creed III получила достижения в Steam

Отличная новость для игроков, которые не могут забросить игру, пока не пройдут ее до конца - не получат все достижения и не увидят их с гордостью в своем профиле. Сегодня Ubisoft добавила в оригинальную Assassin's Creed III поддержку достижений в Steam - всего таких достижений 44.
В список не вошли многопользовательские достижения Assassin's Creed III, поскольку они недоступны игрокам. При этом игроки, которые захотят достичь 100-процентного прогресса, по-прежнему смогут это сделать. Подробную информацию и полный список затронутых сервисов можно найти на сайте Ubisoft Support.
Все достижения, которые вы получили в Ubisoft Connect, будут автоматически синхронизированы с игрой в Steam. Вам не придется заново получать свои достижения - они активируются, как только вы запустите игру.
Игры Ubisoft, которые ранее обзавелась системой достижений в Steam:
- Far Cry 3 (2012)
- Far Cry 3 - Blood Dragon (2013)
- Far Cry 4 (2014)
- Far Cry Primal (2016)
- Far Cry 5 (2018)
- Far Cry New Dawn (2019)
- Far Cry 6 (2021)
- Assassin's Creed Revelations (2011)
- Assassin's Creed Black Flag (2013)
- Assassin's Creed Unity (2014)
- Assassin's Creed Liberation HD (2014)
- Assassin's Creed Rogue (2015)
- Assassin's Creed Syndicate (2015)
- Assassin's Creed Valhalla (2020)
- Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands (2017)
- Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (2019)
- Watch Dogs (2014)
- Watch_Dogs 2 (2016)
- Watch Dogs: Legion (2020)
Если говорить об Assassin's Creed III Remastered, то достижения в ней появятся совсем скоро!
Ещё бы в продажу её вернули, так как ремастер сделан через пень-колоду. Вообще не понимаю, что за тупость убирать с продажи оригинальные версии - почему нельзя, скажем, давать их в подарок вместе с ремастером, как, например, 2K сделали с BioShock.
в чём твоя проблема была купить, когда он продавался? почему вы вечно ждёте 20 лет чего то, а потом жалуетесь, что игра уже не продаётся?
в 2012 она вообще копейки стоила
Поколения приходят и уходят, человек мог не иметь ресурсов и возможностей купить ее в 2012, условно, человеку, которому сейчас 18 лет, в 2012 ему было 5 лет и купить эту игру он не мог.
Я ведь помню как покупал в 2012 её за 399 рублей) Но самая дорогая покупка в том году, была Диабло 3 за 1000 рублей, это было вообще жесть)
Эх, времена
Ещё бы купить этот оригинал можно было бы в steam диски шли с кодами uplay там еë и раздавили даром а сейчас только если брать Одиссею золотое издание по скидке и получить кривой ремастер
Недооценённая часть🙏 Куда лучше, чем Блэк флаг. // New Show
Не // Владимир Пирогов
Ну, кому как🤷♂️ // New Show
Худшая из старых частей, может только Rogue хуже(многие игроки о ней даже и не знают, я вообще не играл, как и все друзья). Из новых частей хуже 3 только Ass:Mirage и видимо Ass:Shadows
Не забывай пить таблетки.
Rogue вполне неплохая была, да в сравнении с нынешними играми серии Unity прям пахнет асасинством
"Наконец-то, спустя 11 лет, Коннор может получить свои заслуженные ачивки в Steam! Видимо, даже ассасины иногда опаздывают на встречу с историей. Теперь можно не только освобождать Америку, но и разблокировать достижения, которые, кажется, шли пешком через всю карту, как сам Коннор. Поздравляем всех фанатов: ваше терпение вознаграждено, а список достижений пополнился — теперь можно с гордостью сказать, что вы прошли игру на 100%... или хотя бы попытались!" 😄