Ремастер Assassin's Creed 3 получил достижения в Steam

В неожиданном обновлении Assassin's Creed 3 Remastered наконец-то получила официальную поддержку достижений в Steam. Эта новая функция появилась почти через шесть лет после запуска ремастеринговой версии Assassin's Creed 3 на платформе.

Важно то, что достижения можно разблокировать ретроспективно, то есть игроки, выполнившие требуемое действие до последнего патча, автоматически разблокируют соответствующее достижение. Более того, игроки, владеющие оригинальной Assassin's Creed 3 вместо ремастера, также получат эту полезную функцию.

В течение довольно долгого времени Ubisoft выпускала обновления, улучшающие качество жизни, начиная от добавления достижений и заканчивая повышением частоты кадров, для ряда игр в своем бэк-каталоге. Ранее в феврале она выпустила патч 60 FPS для Far Cry New Dawn на PS5 и Xbox Series X/S. Еще в ноябре 2024 года она сделала то же самое с Assassin's Creed Syndicate на консолях текущего поколения.