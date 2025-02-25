Ремастер Assassin's Creed 3 получил достижения в Steam

В неожиданном обновлении Assassin's Creed 3 Remastered наконец-то получила официальную поддержку достижений в Steam. Эта новая функция появилась почти через шесть лет после запуска ремастеринговой версии Assassin's Creed 3 на платформе.
Важно то, что достижения можно разблокировать ретроспективно, то есть игроки, выполнившие требуемое действие до последнего патча, автоматически разблокируют соответствующее достижение. Более того, игроки, владеющие оригинальной Assassin's Creed 3 вместо ремастера, также получат эту полезную функцию.
В течение довольно долгого времени Ubisoft выпускала обновления, улучшающие качество жизни, начиная от добавления достижений и заканчивая повышением частоты кадров, для ряда игр в своем бэк-каталоге. Ранее в феврале она выпустила патч 60 FPS для Far Cry New Dawn на PS5 и Xbox Series X/S. Еще в ноябре 2024 года она сделала то же самое с Assassin's Creed Syndicate на консолях текущего поколения.
Вот бы первой и второй части ремастер сделали. Я бы с удовольствием прошёл ещё раз. А то мало того, что графика тех частей устарела, так ещё и с установкой гемор на современные виндувс
Для всей трилогии Эцио, которая как раз начинается со второго Ассасина, технически есть ремастер, даже с каким то улучшением графония. но он только для консолей.
Интересно когда нибудь да них дойдёт, что можно сделать как на консолях встроенный ubisoft connect, маразм же запускать в двух клиентах.
Мне эта часть почему то со второго прохождения зашла больше Блэк Флага. Но в любом случае первая и вторая части про истинных мастеров меча и своего дела недосягаемы🙏 // New Show