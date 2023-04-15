Для Assassin's Creed Black Flag вышел пакет 4K текстур, улучшающий сюжетных персонажей ©

Моддер Instanity выпустил пакет 4K текстур для Assassin’s Creed Black Flag, улучшающий сюжетных персонажей. Проще говоря, все персонажи, которые появляются в кат-сценах игры, считаются сюжетными персонажами. Это персонажи, которые будут обновлены в этом пакете. Таким образом, вы не должны ожидать, что обычные NPC внезапно станут лучше.

Вы можете скачать этот пакет текстур 4K отсюда. Ниже вы также можете найти несколько скриншотов из него.