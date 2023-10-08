IGN назвал Assassin's Creed Black Flag лучшей игрой франшизы ©

За время существования серии Assassin's Creed вышло множество игр с самыми разными сюжетами. Поскольку за прошедшие годы серия претерпела множество изменений, список любимых игр изменяется от игры к игре.

В связи с тем, что на днях состоялся релиз Assassin's Creed Mirage, известный американский портал IGN решил составить рейтинг 10 лучших игр в рамках франшизы Assassin's Creed, за все время ее существования.

На третьем месте оказалась Assassins' Creed Odyssey, в которой, по мнению IGN, Ubisoft подарила интригующий сюжет, харизматичного главного героя и одни из самых красивых пейзажей во всей франшизе, не говоря уже об огромном количестве контента, которым можно насладиться.

На втором месте оказалась Assassin's Creed Origins, которой удалось вдохнуть новую жизнь во франшизу. Для сайта игра принесла огромный размах, но при этом интригующий сюжет и великолепное воссоздание Египта. Также среди положительных аспектов, которые помогли возродить франшизу, отмечены система лута и боевка, более похожая на RPG.

Наконец, первое место заняла игра Assassin's Creed Black Flag, которую похвалили за то, что она попыталась привнести в серию что-то новое. Главный герой, не принадлежащий к ордену ассасинов, огромная песочница, которую можно исследовать как пешком, так и на корабле, и самое лучшее пиратское развлечение из когда-либо созданных в играх.

10 лучших игр серии Assassin's Creed по версии IGN: