IGN назвал Assassin's Creed Black Flag лучшей игрой франшизы

За время существования серии Assassin's Creed вышло множество игр с самыми разными сюжетами. Поскольку за прошедшие годы серия претерпела множество изменений, список любимых игр изменяется от игры к игре.
В связи с тем, что на днях состоялся релиз Assassin's Creed Mirage, известный американский портал IGN решил составить рейтинг 10 лучших игр в рамках франшизы Assassin's Creed, за все время ее существования.
На третьем месте оказалась Assassins' Creed Odyssey, в которой, по мнению IGN, Ubisoft подарила интригующий сюжет, харизматичного главного героя и одни из самых красивых пейзажей во всей франшизе, не говоря уже об огромном количестве контента, которым можно насладиться.
На втором месте оказалась Assassin's Creed Origins, которой удалось вдохнуть новую жизнь во франшизу. Для сайта игра принесла огромный размах, но при этом интригующий сюжет и великолепное воссоздание Египта. Также среди положительных аспектов, которые помогли возродить франшизу, отмечены система лута и боевка, более похожая на RPG.
Наконец, первое место заняла игра Assassin's Creed Black Flag, которую похвалили за то, что она попыталась привнести в серию что-то новое. Главный герой, не принадлежащий к ордену ассасинов, огромная песочница, которую можно исследовать как пешком, так и на корабле, и самое лучшее пиратское развлечение из когда-либо созданных в играх.
10 лучших игр серии Assassin's Creed по версии IGN:
- Assassin's Creed IV: Black Flag
- Assassin's Creed: Origins
- Assassin's Creed Odyssey
- Assassin's Creed II
- Assassin's Creed Syndicate
- Assassin's Creed Valhalla
- Assassin's Creed Brotherhood
- Assassin's Creed Revelations
- Assassin's Creed Unity
- Assassin's Creed Mirage
Как по мне, лучшие игры франшизы это:
[*] Assassin's Creed 2
[*] Assassin's Creed
Просто вторая часть является хорошим развитием первой и именно эволюционным развитием.
Лично мне понравился ещё Assassin's Creed: Origins, но я бы не стал говорить, что он хоть как-то близок к лучшей игре серии.
Согласен а на третьем бразерхуд там эмбиент великолепный и на четвертом как ни странно юнити но не на релизе а сейчас с норм видюхой.Недооцененная часть я считаю оч хорошо проработан город и освещение на свое время вообще отличное.
Да. IGN слоупки, видимо не поняли про суть серии.
Только это не Ассасин, Ассасин прикручен там для галочки
А где Ассассин кроме первой части?
1,2 и братство крови с откровением, после них всё остальное пародия
Ага ага. Ориджин и одиси в 2 и 3 место. Клоуны.
Я понял тут топ собран по количеству занесённого бабла за каждую игру по убыванию. Ладно ещё Блэк флаг, игра нормуль,но последняя трилогия - это клоунада без ассасинов.
Одиссея выше второй части. Ну что же, прямо топовый топ.
Одиси выше Эцио? Смяшно
нет, лучшие первые три игры, Альтаир, Эцио
А где Коннор? Это же третья часть. Хотя третья часть, считатся довольно слабой
Лично я считаю лучшей игрой серии Assassin's Creed III. Это высшая точка развития того старого приключенческого ассасина.
Одиссея где нет Assassins на втором месте 🤣🤣🤣. Такой бред однако
Ужас какой. Одой единственной игры про орден асасинов и нету в топе.
Народ, кто не в курсе, серия ассасин она про противостояние двух групп людей. У одних цель найти артефакты предтеч и с их помощью управлять миром, у других помешать им. Ассасины и тамплиеры это лишь одно из проявлений этих групп в конкретный временной промежуток. Это на заметку тем, кто пишет что в одиссеи, флаге и т.д. нет ассасинов. Такое чувство что вы и не играли в эти игры вообще, раз базу не знаете.
Все кто недоволен паркуром в мираже. Найдите в Ютубе как люди с прямыми руками фриранят. Миражу нужен мод который есть в Юнити, который облегчает паркур. В игре есть много анимация с Юнити но они очень редкие, работают только при правильно позиции персонажа относительно объекта на который он хочет прыгнуть или спрыгнуть. https://youtu.be/WqLxxFp49pc?si=MqXjVkeul5j3gkzq
Да, мне тоже больше всего понравились Черный флаг и Одиссея. Морские пиратские приключения на прекрасных тропических островах - это круто.
собственно так и есть, играл почти во все части со 2й по одиссею
насчет остального топа конечно спорно
Ого, тут и Синдикат аж на 5 месте? А Мираж аж на 10? Неужели эта часть хуже всего перечисленного?
Для меня второй ассасин всегда будет лучшим по подаренным эмоциям.
Блек флаг тоже нравится как и Одиссея.
А вот вальгала вообще не зашла.
В игре где есть стелс на короблях и куча безумных злодеев аля фар край 3 это ну не как нельзя назвать хорошей игрой
ну ign уже давно конторкой мемной стал, там походу в играх не разбирается никто вообще ни разу и всех тупо с улицы набрали поэтому и оценки ставятся так что всякий кал 110 из 10 получает, что рейтинги которые далеки от реальности
Ну такой себе списочек
Для моего возрастного ценза эта игра была первой, и да, она остается лучшей после всех тех, что вышли потом.
Кто играл еще раньше, для них лучшими играми франшизы будут другие.
Видимо в IGN сидят те же самые люди, кто поиграл впервые в блек флаг сначала.
Где 1 часть то алё? Она стала основной после которой игра обрела популярность.Хотя чёрный флаг мне тоже понравилась и я полностью её прошел.
Согласен, блекфлаг в своем время была супер интересной с духом приключения
4-ка конечно хорошая, но она не Ассасин, настоящий Ассасин это 1-ая часть, а 2-ая это такое, просто шкет письма какие-то разносит, мужей не верных избивает, а за то что Одесси в этом списке есть нужно уволить всю команду
Так и есть
Что? они в своем уме? я как бы понимаю что для многих старые ассассины это ностальгия, только вот они уже морально и технически ни в какие рамки не проходят. по факту Одиссея - лучшая часть серии, игра которая не потеряет свою актуальность даже через 20 лет, потому что объединила в себе все самое лучшее в жанре, плюс технически это одна из лучших игр в опенворлде в принципе.
на втором месте валхалла как продолжатель идей, а дальше как угодно раскидать можно
Как бы я не любил сеттинг викингов и асасин скриндов которых проходил каждую часть, вальгала меня забрала к Одину быстрее чем я ее прошел.
На столько длинной и душной игре точно нечем гордиться. она такая же как и другие. Мб даже хуже.
Давеча переигрывал во вторую часть и играется великолепно! Никакого "устаревания" лично я не заметил. Да, есть некоторые неровности, которые особенно сейчас явно видны, но они не критические. Но по атмосфере игра на порядок лучше Одиссеи. Но, это как по мне. )))
Ну блин, глупо немного оценивать с позиции играбельности именно в наше время, нужно оценивать на момент выхода. Но соглашусь что одиссея лучшая часть, из минусов там это иллюзия выбора, хрен знает вообще зачем это добавлять было в ассасины.
Где ты в Одисеи увидел Ассасина ?
Лейла Хассан, например. В орден ассасинов её пригласил лично Уильям Майлз.
Справедливо. Потому, что она по минимуму именно Ассассин. Просто современная версия Корсаров, что идеально.
Ну а именно как Ассассин, то вторая, конечно.