По слухам, Ubisoft готовит ремейк Assassin's Creed 4 Black Flag ©

Ubisoft расширяет свои самые популярные франшизы, включая Assassin’s Creed. Портал Kotaku узнал, что стратегия теперь включает в себя ремейк Assassin’s Creed IV Black Flag, пиратского фэнтезийного приключения 18-го века и одной из самых запоминающихся частей серии. Это то, о чем просят многие фанаты каждый раз, когда видят новый трейлер Skull and Bones, другой пиратской игры Ubisoft, которая давно находится в аду разработки.

Согласно двум источникам, знакомым с планами, которые попросили не называть их имен, поскольку не уполномочены их обсуждать, ремейк игры 2013 года все еще находится на самых ранних стадиях и не будет завершен к минимум в течение несколько лет. Команда Ubisoft Singapore, одной из студий, которая руководила разработкой Skull and Bones, будет активно участвовать в подготовке ремейка Assassin’s Creed IV Black Flag.

На данном этапе еще не ясно, какая часть основного игрового процесса и систем будет улучшена, чтобы соответствовать более обширной форме ролевых игр с открытым миром недавних высокобюджетных выпусков Assassin’s Creed, таких как Odyssey и Valhalla. Но, учитывая упор Black Flag на бои между кораблями, один из самых популярных аспектов игры, есть много возможностей превратить новую версию игры во что-то более серьёзное, чем простой ремастер «следующего поколения» на PlayStation. 5 и Xbox Series X/S.