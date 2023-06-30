Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
9 7 645 оценок

По слухам, Ubisoft готовит ремейк Assassin's Creed 4 Black Flag

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monk70
Новости

Ubisoft расширяет свои самые популярные франшизы, включая Assassin’s Creed. Портал Kotaku узнал, что стратегия теперь включает в себя ремейк Assassin’s Creed IV Black Flag, пиратского фэнтезийного приключения 18-го века и одной из самых запоминающихся частей серии. Это то, о чем просят многие фанаты каждый раз, когда видят новый трейлер Skull and Bones, другой пиратской игры Ubisoft, которая давно находится в аду разработки.

Согласно двум источникам, знакомым с планами, которые попросили не называть их имен, поскольку не уполномочены их обсуждать, ремейк игры 2013 года все еще находится на самых ранних стадиях и не будет завершен к минимум в течение несколько лет. Команда Ubisoft Singapore, одной из студий, которая руководила разработкой Skull and Bones, будет активно участвовать в подготовке ремейка Assassin’s Creed IV Black Flag.

На данном этапе еще не ясно, какая часть основного игрового процесса и систем будет улучшена, чтобы соответствовать более обширной форме ролевых игр с открытым миром недавних высокобюджетных выпусков Assassin’s Creed, таких как Odyssey и Valhalla. Но, учитывая упор Black Flag на бои между кораблями, один из самых популярных аспектов игры, есть много возможностей превратить новую версию игры во что-то более серьёзное, чем простой ремастер «следующего поколения» на PlayStation. 5 и Xbox Series X/S.

-7
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Mia_777

Если будет как 3 часть то не надо

10
Strannik110

Поддерживаю

3
AndrewSolt

нафига, а главное зачем?

7
Victor Dukoff

Ой, все, значицца, хана оригиналу. Ограбят и его, "отключив ненужные и устаревшие сервера для маразматической проверки допконтента".

Спрашивается, нафига тогда я брал его вместе с сезонником?

з.ы. Лучше бы эти скорбные умишком дегенераты-лягушатники сначала ремастеры трилогии Эцио завезли бы на ПК.

3
Ethan Hunt

Дак ремейк или ремастер? В теме написано ремастер, а дальше по тексту ремейк

0
hamshut

Если будет реальный ремейк, а не дерьмо-ремастер, то было бы отлично. Единственно реально выстрелившая часть для меня из кучи хлама.

0
Wraith_Soul

Из Skull and Bones мог получится хороший ммо спин-офф по ЧФ, но Юбы и тут не смекнули (:

0
TRADS80

Давно пора, это шлягер ушедших лет.

0
Alamut95

Есть два гендера... )

0
Arevac

До чего докопаться то хотел?

-1
Pecos_Bill

Ладно первую бы ремейкнули, но флаг и так более менее современно выглядит, чтт там ремейкать то?

0
xz Dante

хз лично для меня это самая любимая часть серии и надеюсь, что это правда. Ребят они это делают не для какого то конкретного человека, а для тех кому это в целом может быть интересно.

-1
Andrew Shimansky

Зачем????Зачем он нужен справшиваеться...Игра и так неплохо выглядит даже в 2023 году..Что там могут улучшить??Какой у них есть движок чтобы улучшить эту игру??Движок Вальгаллы???Так и будет они просто запилят ее на движке Вальгаллы и это будет никак не Ремейк а просто пародия..Юбисофт феерические болваны

-1
Josuke_4444

пиратского фэнтезийного произведения? Больше подойдёт научная фантастика,там вроде бы как фэнтези ещё не завезли

-2
MunchkiN 616

может быть будет интересна что они там заделают. наверно достаточно было просто пека версия с более чд текстурами подпихнуть но консоли вроде то так не совместимы напрямую с пека технологиями могут оказаться.
атак с пбр и полным рейтрисингом, 3д облаками ... пек-пек но скорей всего он потянет консоли на дно.

-2
Dante1555

Фууух... Спасибо что не первую часть. Таким г*внецом была!

-4
RTYWD

Одна из самых отстойных частей, нафиг надо

-4