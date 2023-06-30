По слухам, Ubisoft готовит ремейк Assassin's Creed 4 Black Flag

Ubisoft расширяет свои самые популярные франшизы, включая Assassin’s Creed. Портал Kotaku узнал, что стратегия теперь включает в себя ремейк Assassin’s Creed IV Black Flag, пиратского фэнтезийного приключения 18-го века и одной из самых запоминающихся частей серии. Это то, о чем просят многие фанаты каждый раз, когда видят новый трейлер Skull and Bones, другой пиратской игры Ubisoft, которая давно находится в аду разработки.
Согласно двум источникам, знакомым с планами, которые попросили не называть их имен, поскольку не уполномочены их обсуждать, ремейк игры 2013 года все еще находится на самых ранних стадиях и не будет завершен к минимум в течение несколько лет. Команда Ubisoft Singapore, одной из студий, которая руководила разработкой Skull and Bones, будет активно участвовать в подготовке ремейка Assassin’s Creed IV Black Flag.
На данном этапе еще не ясно, какая часть основного игрового процесса и систем будет улучшена, чтобы соответствовать более обширной форме ролевых игр с открытым миром недавних высокобюджетных выпусков Assassin’s Creed, таких как Odyssey и Valhalla. Но, учитывая упор Black Flag на бои между кораблями, один из самых популярных аспектов игры, есть много возможностей превратить новую версию игры во что-то более серьёзное, чем простой ремастер «следующего поколения» на PlayStation. 5 и Xbox Series X/S.
Если будет как 3 часть то не надо
Поддерживаю
нафига, а главное зачем?
Ой, все, значицца, хана оригиналу. Ограбят и его, "отключив ненужные и устаревшие сервера для маразматической проверки допконтента".
Спрашивается, нафига тогда я брал его вместе с сезонником?
з.ы. Лучше бы эти скорбные умишком дегенераты-лягушатники сначала ремастеры трилогии Эцио завезли бы на ПК.
Дак ремейк или ремастер? В теме написано ремастер, а дальше по тексту ремейк
Если будет реальный ремейк, а не дерьмо-ремастер, то было бы отлично. Единственно реально выстрелившая часть для меня из кучи хлама.
Из Skull and Bones мог получится хороший ммо спин-офф по ЧФ, но Юбы и тут не смекнули (:
Давно пора, это шлягер ушедших лет.
Есть два гендера... )
До чего докопаться то хотел?
Ладно первую бы ремейкнули, но флаг и так более менее современно выглядит, чтт там ремейкать то?
хз лично для меня это самая любимая часть серии и надеюсь, что это правда. Ребят они это делают не для какого то конкретного человека, а для тех кому это в целом может быть интересно.
Зачем????Зачем он нужен справшиваеться...Игра и так неплохо выглядит даже в 2023 году..Что там могут улучшить??Какой у них есть движок чтобы улучшить эту игру??Движок Вальгаллы???Так и будет они просто запилят ее на движке Вальгаллы и это будет никак не Ремейк а просто пародия..Юбисофт феерические болваны
пиратского фэнтезийного произведения? Больше подойдёт научная фантастика,там вроде бы как фэнтези ещё не завезли
может быть будет интересна что они там заделают. наверно достаточно было просто пека версия с более чд текстурами подпихнуть но консоли вроде то так не совместимы напрямую с пека технологиями могут оказаться.
атак с пбр и полным рейтрисингом, 3д облаками ... пек-пек но скорей всего он потянет консоли на дно.
Фууух... Спасибо что не первую часть. Таким г*внецом была!
Одна из самых отстойных частей, нафиг надо