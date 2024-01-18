Разработчик Ubisoft подогрел слухи о ремейке Assassin's Creed 4: Black Flag

Упоминания «неанонсированного проекта Assassin's Creed» в LinkedIn подливают масла в огонь слухам о ремейке Assassin's Creed 4: Black Flag. В прошлом году сообщалось, что ремейк Assassin's Creed 4 находится в разработке; однако утверждалось, что игра все еще находится на ранней стадии. В этих отчетах также утверждалось, что в разработке принимает участие Ubisoft Singapore, команда, создавшая предстоящую игру Skull and Bones, которая после многочисленных задержек выйдет 16 февраля.

Исаак Тан, ведущий кинематографический дизайнер Ubisoft Singapore, указал в своем профиле «неанонсированный проект Assassin's Creed». В обновлении профиля Тана, как впервые было указано в Assassin's Creed News в социальных сетях, говорится, что он работает над проектом с 2023 года, что совпадает с сообщениями о слухах о ремейке Assassin's Creed 4: Black Flag. Тан ранее выступал в качестве ведущего кинематографического дизайнера в Skull and Bones и Assassin's Creed Mirage.

Опять же, слухи на данный момент все еще необоснованны, но части начинают сходиться воедино, если сообщения действительно правдивы. Ubisoft использует разработчиков Skull and Bones и Assassin's Creed Mirage, что имеет смысл. Skull and Bones имеет некоторое сходство с Black Flag, а Mirage — это более или менее возврат к фокусу скрытных боев, существовавшему до появления ролевых игр Assassin's Creed, таких как Origins, Odyssey и Valhalla.