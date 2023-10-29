Ubisoft сообщила, что за 10 лет Assassin's Creed 4: Black Flag привлекла 34 миллиона человек

В сообщении, посвященном десятой годовщине Assassin’s Creed 4: Black Flag, Ubisoft подтвердила, что «более 34 миллионов игроков» окунулись в пиратское приключение за последнее десятилетие. Для многих Black Flag — лучшая игра в серии, которая может похвастаться огромным открытым миром, достаточным количеством дополнительного контента, чтобы занять обычного игрока часами, а также захватывающей, эмоциональной историей, в которой участвует один из лучших главных героев серии.

Как ни странно, оценки показывают, что по состоянию на 2023 год было продано около 15 миллионов копий Assassin’s Creed 4: Black Flag, поэтому цифра в 34 миллиона игроков действительно кажется достижимой. Но при этом можно предположить, что число 15 млн. не учитывает бесплатные загрузки (Black Flag появлялась в нескольких рекламных акциях в прошлом) или загрузки на основе услуг подписки, таких как Ubisoft+.