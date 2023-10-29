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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
9 8 001 оценка

Ubisoft сообщила, что за 10 лет Assassin's Creed 4: Black Flag привлекла 34 миллиона человек

monk70
Новости

В сообщении, посвященном десятой годовщине Assassin’s Creed 4: Black Flag, Ubisoft подтвердила, что «более 34 миллионов игроков» окунулись в пиратское приключение за последнее десятилетие. Для многих Black Flag — лучшая игра в серии, которая может похвастаться огромным открытым миром, достаточным количеством дополнительного контента, чтобы занять обычного игрока часами, а также захватывающей, эмоциональной историей, в которой участвует один из лучших главных героев серии.

Как ни странно, оценки показывают, что по состоянию на 2023 год было продано около 15 миллионов копий Assassin’s Creed 4: Black Flag, поэтому цифра в 34 миллиона игроков действительно кажется достижимой. Но при этом можно предположить, что число 15 млн. не учитывает бесплатные загрузки (Black Flag появлялась в нескольких рекламных акциях в прошлом) или загрузки на основе услуг подписки, таких как Ubisoft+.

9
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Согласен, Assassin’s Creed 4: Black Flag лучшая игра про пиратов в которую Я играл

6
Андрей Златов

Эх выпустили бы некст ген патч для новых консолей. Было бы круто

2
Саша Шенин

Молодцы а почему лицензия не обновляеться до версии 1.08?

Пиратки каким то образом обновились а лицензия нет что на стиме что на юплее

0
АлексейЗАЕБУШИН

то есть?

0