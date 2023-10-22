В Deluxe и Gold изданиях Assassin's Creed IV Black Flag разблокировали ранее недоступный контент

В Assassin's Creed IV Black Flag присутствует большое количество визуального дополнительного контента как для Эдварда, так и для его корабля. К сожалению, некоторые предметы на протяжении долгого времени были недоступны большинству игроков. Это бонусы за покупку фигурок Чёрной Бороды и Эдварда Кенуэя, бонусы за покупку коллекционного издания Black Chest Edition, награды за выполнение заданий на сайте Initiates и контент за испытания сообщества (не путать с сетевыми событиями).

Первая и наиболее многочисленная категория предметов, ранее недоступных большинству игроков, это бонусы для коллекционеров:

За фигурку Чёрной бороды: паруса «Королевской удачи», паруса «Мести королевы Анны» и паруса Бенджамина.

За фигурку Эдварда Кенуэя: паруса Аквилы, плащ Хэйтема Кенуэя и личные клинки Эдварда Кенуэя.

За покупку издания Black Chest Edition игрок получал пару тесаков и носовую фигуру «Уилкинсон».

Очевидно, что тираж статуэток и коллекционного издания ограничен, поэтому сейчас их очень сложно где-либо найти. Но благодаря обновлению достаточно зайти в игру и открыть золотые сундуки под особняком Эдварда на острове Большой Инагуа. Единственное исключение — личные клинки Эдварда Кенуэя, их придётся искать с помощью карты сокровищ.

Сервис Assassin's Creed Initiates был запущен осенью 2012 года и стал площадкой для фанатов серии. Там они могли проверить свои знания, отвечая на различные вопросы, и в награду за это получали информацию о лоре серии. Сначала это были небольшие файлы, связанные с Дезмондом, Люси и Шоном. После финала третьей части роль сайта стала существеннее и фанаты могли узнать оттуда, чем занимаются ассасины в современности, выполняя задания на сайте.

Разработчики четвёртой части решили пойти дальше и начали давать игрокам внутриигровые бонусы за выполнение заданий на сайте: кровавые паруса, паруса с чёрным черепом и шанти «Maid of Amsterdam» (песня, которую команда поёт во время плавания). Некоторые источники утверждают, что паруса с чёрным черепом являются истинными парусами «Галки».

26 июля 2014 года сайт был временно закрыт, но снова стал доступен фанатам после релиза Assassin's Creed Unity. 4 декабря 2015 года сервис окончательно прекратил своё существование. Для Unity был выпущен патч, добавляющий весь контент Initiates в игру, а вот игрокам Black Flag повезло меньше. Лишь сейчас, после выхода обновления, игроки смогут поплавать с этими красивыми парусами.

В сумме благодаря обновлению игрок может получить 6 комплектов парусов, костюм Хэйтема Кенуэя, носовую фигуру «Уилкинсон», пару тесаков и личные клинки Эдварда Кенуэя. Их можно было увидеть на одном из официальных скриншотов игры:

Разблокировать контент можно только в Deluxe и Gold изданиях игры. Для этого нужно:

Зайти в игру и убедиться, что есть подключение к серверам (значок wi-fi в левом нижнем углу должен быть белого цвета). Если нет подключения к серверам, нужно выйти из игры и запустить Assassin's Creed Unity, оригинальную Assassin's Creed III или Assassin's Creed Brotherhood (эти игры повторно запрашивают пароль при запуске). Затем выйти из игры и снова запустить Black Flag. Благодаря этому заработают все сетевые функции, в том числе флот Кенуэя и сетевые события. Переместиться на Большой Инагуа и осмотреть подвал под особняком Эдварда, там будет пять сундуков. Прокрутить колёсико мыши и найти карту сокровищ с координатами 845, 468. Там показано местонахождение личных клинков Эдварда Кенуэя.

Приятной игры! 29 октября Black Flag празднует свой юбилей и это отличный повод перепройти её.