ПК-версия Assassin's Creed 4: Black Flag получила очередной патч ©

Ubisoft продолжает приятно удивлять и вслед за патчем в начале июля, выпустила свежее обновление для PC-версии Assassin’s Creed 4: Black Flag, вышедшей в октябре 2013 года. Обновление небольшое и направлено на исправление оконного режима, на который пользователи давно жаловались, но разработчики не принимали никаких действий по решению проблемы.

Все это происходит на фоне слухов о возможном ремейке пиратских приключений, а ещё компания опубликовала финансовый отчёт по итогам первого квартала 2023 года и попыталась успокоить инвесторов по поводу Skull & Bones.