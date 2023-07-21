ПК-версия Assassin's Creed 4: Black Flag получила очередной патч

Ubisoft продолжает приятно удивлять и вслед за патчем в начале июля, выпустила свежее обновление для PC-версии Assassin’s Creed 4: Black Flag, вышедшей в октябре 2013 года. Обновление небольшое и направлено на исправление оконного режима, на который пользователи давно жаловались, но разработчики не принимали никаких действий по решению проблемы.
Все это происходит на фоне слухов о возможном ремейке пиратских приключений, а ещё компания опубликовала финансовый отчёт по итогам первого квартала 2023 года и попыталась успокоить инвесторов по поводу Skull & Bones.
Своевременно шо пипец, так держать юбисофт 👍
Разрабы BioShock Infinite тоже до сих пор обновы иногда выпускают, что там шаманят, фиг пойми
Лучше поздно, чем никогда.
Нафига ей ремейк? Она и сейчас выглядит неплохо. Боевку только переделать да квестов завести.
Топовая часть
Ну, если они действительно хорошо ремейкнут эту игру, то могут и выправить своё положение. Впрочем, это ж Юбики.
Юбики и "Сделать хорошо" это антонимы
Сомневаюсь что они делают ремейк 4ки так как они бы не трогали оригинал с выходом ремейка/ремастера они бы просто убрали игру с продажи как это было с 3й частью
Зачем им выпускать патчи к игре к которой они хотят сделать ремейк/ремастер и при этом они уберут оригинал с продажи дабы он не мешал продаже ремейка/ремастера
Проблема в том, что ты рассуждаешь исходя из опыта прошлых лет. Идея эта провалилась, поэтому новый подход к созданию ремейков может быть вообще иным. Например, они могут оставить 2 варианта игры, чтобы у людей был выбор: поиграть в ремейк или в старую версию игры с учётом актуальных патчей.
Зная Юбисофт они уберут из продажи старую версию а ремейк/ремастер сделают дороже так как в него будут входить все DLC спрашивается зачем им держать старую версию которая дешевле и мешает продажам ремейка/ремастера
Эту игру нужно с нуля переделывать из какой нибудь одисеи
потому что тут уже устарел опенворд
и половина миссий ходьба за кемто