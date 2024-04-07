В сеть слили ролики с прототипами игр серии Assassin's Creed

На сайте Archive.org опубликовали несколько видео с прототипами сразу четырех игр Ubisoft — Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 4: Black Flag, Assassin's Creed Syndicate и Assassin's Creed Origins. В роликах продемонстрировали, как выглядели прошлые части известной серии на разных этапах разработки. Эксклюзивными материалами поделился пользователь TheSUNYPurchaseSunniShia.

Фрагмент геймплея Assassin's Creed 3 записали примерно в 2010-м, то есть за два года до релиза. В видео показали, как герой бегает по кораблю в окружении моделей NPC. У судна на тот момент производства еще отсутствовали некоторые детали.

Когда именно сделали ролик по Assassin's Creed 4: Black Flag, неизвестно, но на нем игра выглядит уже более не менее законченной, если сравнивать с предыдущей. В записи прототипа можно увидеть интерфейс, а также персонажа, лазающего по крышам и совершающего скрытные убийства.

Геймплей Assassin's Creed: Origins записали предположительно в 2014-2016 годах. В видео продемонстрировали прыжок веры, сражения с противниками с помощью разных видов оружия, а также многое другое.

В первом ролике с ранней версией Assassin's Creed: Syndicate можно увидеть прежний дизайн Джейкоба и более мрачный Лондон. Во втором показали поездку на карете по абсолютно пустому городу — без зданий и жителей.

10 июня Ubisoft проведет презентацию Ubisoft Forward, посвященную новым играм. Она пройдет в Лос-Анджелесе, а транслировать ее будут на Twitch и YouTube.