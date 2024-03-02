Том Хендерсон раскрыл подробности о движке Assassin's Creed Red, строительстве базы, боях и многом другом

Assassin’s Creed Red — это следующая основная игра Assassin’s Creed, которая выйдет позже в этом году. Официально нам мало что известно, кроме того, что действие игры происходит в феодальной Японии и она будет подключена к хабу Infinity — центральному лаунчеру франшизы Assassin’s Creed в будущем. С другой стороны, утечки и отчеты пролили свет на то, чего ожидать, включая отчеты известного инсайдера Тома Хендерсона, которые показали, что в игре будут два главных героя, Наоэ и Ясуке.

Его источники недавно немного глубже рассказали про игровую механику и движок Red, потому что, вероятно, он создается для «новой эры» франшизы.

Начнем с того, что франшиза Assassin’s Creed в целом не обязательно переходит на новый движок, но будет использовать его существенную эволюцию под названием Anvil Pipeline. Источники пояснили, что Anvil Pipeline позволяет всем различным студиям Assassin’s Creed (которых много) работать из одной единой ветки, а не иметь разные версии и ветки. Это означает, что в дальнейшем Assassin’s Creed визуально выиграет от линий глобального освещения с трассировкой лучей и виртуальной геометрии.

Переход на Anvil Pipeline означет, что командам пришлось полностью переработать все в серии, включая анимацию, систему паркура, динамическую погоду и многое другое.

Бои в Assassin’s Creed Red были описаны как нечто похожее на Valhalla, но в них гораздо больше крови, включая кровь и обезглавливания. Скрытность также играет важную роль в Red, что-то похожее на Splinter Cell: игрок может тушить факелы, прятаться в высокой траве и кустах и даже лежать ничком, когда ему заблагорассудится.

Кадры, предоставленные Хендерсону при условии, что они не будут обнародованы, также продемонстрировали значительную эволюцию функции поселения Valhalla. В Red игроки смогут построить большое поселение под названием «Убежище». Убежище — это место, где игрок сможет по своему желанию построить арсенал, додзё, алтарь и многое другое. Эти здания также можно настраивать: от возможности выбрать местоположение здания до возможности выбрать дизайн крыши и внутреннюю планировку, а также место, где вы можете отображать свое оружие и броню.