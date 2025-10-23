Многопользовательская Assassin's Creed Invictus потеряла ключевого разработчика после реорганизации

В последнее время Ubisoft пережила множество потрясений, затронувших многие из её крупнейших проектов. Среди них, похоже, наибольшие изменения произошли в Assassin’s Creed: серия недавно лишилась своего директора. Недавно ещё одна ключевая фигура подтвердила свои планы покинуть Ubisoft. На этот раз компанию покидает крупный разработчик из команды Assassin’s Creed Invictus.

Седрик Декетт проработал в Ubisoft Quebec целых 9 лет, создавая такие игры, как Assassin’s Creed Odyssey и Immortals Fenyx Rising. Начав свой путь в качестве тестировщика, разработчик руководил производством Assassin’s Creed Invictus, занимая до недавнего времени должность руководителя производства. Объявив о своем уходе в LinkedIn, разработчик также подтвердил, что совсем скоро расскажет больше о своих будущих проектах.

Для справки: Assassin's Creed Invictus — самостоятельная многопользовательская игра. Говорят, что она будет ориентирована на игровой процесс в стиле «королевской битвы» с различными режимами, такими как «бой насмерть», «каждый за себя» и другими.

В любом случае, уход руководителя производства может указывать на внутренние разногласия. Assassin’s Creed никогда не была особенно сильна в многопользовательском режиме, переключаясь между PVP и кооперативным режимом, прежде чем полностью отказаться от онлайн-компонента.

Поскольку Assassin’s Creed Invictus знаменует собой возвращение к этому формату спустя много лет, Ubisoft, возможно, испытывает трудности с определением направления развития для предстоящего релиза.