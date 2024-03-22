СМИ: Релиз мобильной Assassin's Creed Jade отложен на 2025 год

Компания Ubisoft строит обширные планы по развитию серии Assassin's Creed, в числе которых - мобильная игра Assassin's Creed Jade в сеттинге Древнего Китая. Ее разработкой занимается студия Level Infinite, принадлежащая китайской корпорации Tencent. Ранее предполагалось, что выход игры состоится в 2024 году. Однако, как сообщает Reuters, эта информация уже неактуальна, и выход игры перенесен на 2025 год.
Причиной такого решения названа расстановка приоритетов в работе над мобильной DreamStar. Эта игра задумывалась как конкурент хитовой Eggy Party от NetEase. Считается, что этому способствовал целый ряд факторов. Один из них - плохие продажи мобильных версий AAA-серий от западных компаний. К тому же DreamStar всецело принадлежит Tencent, так что прибыль от проекта на 100% достанется Tencent.
Получается, что ждать Assassin's Creed Jade придется еще долго. Напомним, что выход игры запланирован на мобильных устройствах под управлением Android и iOS.
В самой компании Ubisoft воздерживаются от каких-либо комментариев касательно этой темы.
Что донатную схему нужно улучшать доводить до идеальности и чтобы миктротранзакций с платежкой могло работать стабильно? Релиз отложен ну да меня больше удивляет то что человек покупает игру и после стабильно вносит платежку за разные скины и пр. хлам. А юбисофты смотрят на лохов и думают слушай идея прокатила, а давайка на регулярной основе будем и дальше продвигать все этот движ, глядишь выпустим мобилку пусть оттуда льется донат.
Лучше бы вообще отменили.
фу