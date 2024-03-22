СМИ: Релиз мобильной Assassin's Creed Jade отложен на 2025 год

Компания Ubisoft строит обширные планы по развитию серии Assassin's Creed, в числе которых - мобильная игра Assassin's Creed Jade в сеттинге Древнего Китая. Ее разработкой занимается студия Level Infinite, принадлежащая китайской корпорации Tencent. Ранее предполагалось, что выход игры состоится в 2024 году. Однако, как сообщает Reuters, эта информация уже неактуальна, и выход игры перенесен на 2025 год.

Причиной такого решения названа расстановка приоритетов в работе над мобильной DreamStar. Эта игра задумывалась как конкурент хитовой Eggy Party от NetEase. Считается, что этому способствовал целый ряд факторов. Один из них - плохие продажи мобильных версий AAA-серий от западных компаний. К тому же DreamStar всецело принадлежит Tencent, так что прибыль от проекта на 100% достанется Tencent.

Получается, что ждать Assassin's Creed Jade придется еще долго. Напомним, что выход игры запланирован на мобильных устройствах под управлением Android и iOS.

В самой компании Ubisoft воздерживаются от каких-либо комментариев касательно этой темы.