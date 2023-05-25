Assassin's Creed Mirage не выйдет в Steam ©

Assassin's Creed Mirage не будет выпущена в Steam, согласно новому объявлению.

К сожалению, игроки на ПК, использующие только Steam, не смогут поиграть в Assassin's Creed Mirage на старте продаж. Помимо консольного релиза, игроки смогут поиграть в Assassin's Creed Mirage только в Epic Games Store или через официальный магазин Ubisoft Store. Ubisoft пока не уточнила, появится ли игра в Steam позднее или нет, так что, возможно, в будущем она все же появится на популярной платформе.

Assassin's Creed Mirage выходит 12 октября для ПК (EGS, Ubisoft Store), PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.