Assassin's Creed Mirage не выйдет в Steam

Assassin's Creed Mirage не будет выпущена в Steam, согласно новому объявлению.
К сожалению, игроки на ПК, использующие только Steam, не смогут поиграть в Assassin's Creed Mirage на старте продаж. Помимо консольного релиза, игроки смогут поиграть в Assassin's Creed Mirage только в Epic Games Store или через официальный магазин Ubisoft Store. Ubisoft пока не уточнила, появится ли игра в Steam позднее или нет, так что, возможно, в будущем она все же появится на популярной платформе.
Assassin's Creed Mirage выходит 12 октября для ПК (EGS, Ubisoft Store), PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Ну было очевидно. Settlers новые тоже не вышли. Очевидно, что у них с ЕГС контракт и поэтому в стиме все их игры будут выходить позже.
А мне пофиг, последние годы не покупаю игры, все равно ломанут, а играть на старте в бета тест неохота
А мне норм в целом. Игр и так хватает, а сами игры Юби не то, чтобы прямо стоило ждать. Far Cry 6 вот вышел в стиме сразу с -75% скидкой. Вообще отлично. Учитывая кол-во не пройденных ассассинов на моих плечах, то и Мираж не страшно, что не выйдет сразу.
Правильно! Выпускайте сразу сюда:
чтоб наверняка! Тогда больше людей сыграет)))
свидетели секты Жирного Габена в шоке, ведь секта запрещает покупать игру где-нибудь ещё кроме как в Стиме.
Да при чём тут секта. У юбиков в коннекте СНГ магазин в евро. У ЕГС хоть и адекватные цены, но как лаунчер он всё ещё сырой.
С учётом того что в юплее она на 20% дешевле нет ничего плохого взять там. Все игры юбиков за редкими исключениями напрямую там куплены.
У меня такое чувство что я это уже слышал)
Потом выйдет через год или два, да да )
Имбас такой Басим. ну ничё, через полтора годика прибудет в стим:D но все уже забудут, к тому времени японский скрытый клинок воздаст по заслугам)
Armin Van Buuren - Mirage
на торренте будет.
Что ж, они ничему не учатся. Будет ждать в стиме со скидкой 75-80%, а я пока еще даже к вальгалле не приступал, так что явно потерпит...
Ничего , как нибудь переживу) есть еще торрент эдишн , который не подведет никогда.
с одной стороны спасибо епику за некоторые бесплатные игры
и обратная сторона, забирают возможности своей эксклюзивностью
Удачи юбисофт с продажами
К сожалению продажа будут хорошие. Наверно все ассасины приносили им прибыль, не зря они пихают в каждый ассасин тонны доната. (люди любят навернуть)(если что говорю про новые помойки)
Вообще он отчасти прав. Смотрите последние отчеты Юби. После выхода некоторых их игр в стиме продажи на ПК по отчетам выросли в разы. Возможно продажи в егс и юбилаунчере действительно не так хороши. Хотя этого уже они не раскрывают в отчетах.