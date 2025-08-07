ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7.2 1 683 оценки

Assassin's Creed Mirage пополнило библиотеку Xbox и PC Game Pass

Gruz_ Gruz_

Накануне мы узнали список игр, которые пополнят библиотеку подписных сервисов Xbox и PC Game Pass, а вчера половина из них уже появилась в доступе. А сегодня Microsoft выпустила одну из самых важных из этих игр, а именно Assassin’s Creed: Mirage.

Assassin’s Creed: Mirage — это спин-офф серии, действие которого происходит в IX веке в Багдаде, а главным героем выступает Басим Ибн Исхак, известный по Assassin’s Creed: Valhalla. По сравнению с предыдущей частью, игра уступает ей по размеру и делает больший акцент на стелсе и бесшумном устранении врагов. В ней также урезаны элементы RPG.

Все это привело к тому, что AC: Mirage перед премьерой рекламировалась как возвращение к истокам серии. В целом, всю операцию можно считать успешной, поскольку игра Ubisoft Bordeaux получила «в основном положительные» оценки в Steam и среднюю оценку на сайте Metacritic в диапазоне 76-77/100 (в зависимости от платформы).

12
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
AlexFoRestor

Одна из лучших частей серии за последние годы, хоть и не без недостатков. Жаль, что юбики на сюжетку Басима ожидаемо забили болт, т.к. в Shadows на него ни намёка...

10
PatchyTaran

Молодец 15 рублей отработал, а теперь возвращайся на самые низы мусорки игровой индустрии, мы тебя поняли

6
AlexFoRestor PatchyTaran

Ну и что это было? Можно подумать, я что-то крамольное написал. Или ты из "этих"? Я имею в виду, поклонников Одиссеи с Вальгаллой? Тогда не удивительно

1
Nereteresis

Как чувствовал, что не стоит покупать. Гейм пасс радует.

3
Юрий Пенкин

фанаты купили на старте

3
Аристов--Черный

Ура! Премия пришла, выходной и солнце на улице. Ааа, ну ещё какая-то херь пополнила ХЭ-бочок мусорный - тоже норм. Приличные люди мусор выкидывают на помойку:)

2
Destroited
Assassin's Creed Mirage пополнило библиотеку Xbox и PC Game Pass

У вас тут в слове "испортило" 9 ошибок.

2