Assassin's Creed Mirage пополнило библиотеку Xbox и PC Game Pass

Накануне мы узнали список игр, которые пополнят библиотеку подписных сервисов Xbox и PC Game Pass, а вчера половина из них уже появилась в доступе. А сегодня Microsoft выпустила одну из самых важных из этих игр, а именно Assassin’s Creed: Mirage.
Assassin’s Creed: Mirage — это спин-офф серии, действие которого происходит в IX веке в Багдаде, а главным героем выступает Басим Ибн Исхак, известный по Assassin’s Creed: Valhalla. По сравнению с предыдущей частью, игра уступает ей по размеру и делает больший акцент на стелсе и бесшумном устранении врагов. В ней также урезаны элементы RPG.
Все это привело к тому, что AC: Mirage перед премьерой рекламировалась как возвращение к истокам серии. В целом, всю операцию можно считать успешной, поскольку игра Ubisoft Bordeaux получила «в основном положительные» оценки в Steam и среднюю оценку на сайте Metacritic в диапазоне 76-77/100 (в зависимости от платформы).
Одна из лучших частей серии за последние годы, хоть и не без недостатков. Жаль, что юбики на сюжетку Басима ожидаемо забили болт, т.к. в Shadows на него ни намёка...
Молодец 15 рублей отработал, а теперь возвращайся на самые низы мусорки игровой индустрии, мы тебя поняли
Ну и что это было? Можно подумать, я что-то крамольное написал. Или ты из "этих"? Я имею в виду, поклонников Одиссеи с Вальгаллой? Тогда не удивительно
Как чувствовал, что не стоит покупать. Гейм пасс радует.
фанаты купили на старте
Ура! Премия пришла, выходной и солнце на улице. Ааа, ну ещё какая-то херь пополнила ХЭ-бочок мусорный - тоже норм. Приличные люди мусор выкидывают на помойку:)
У вас тут в слове "испортило" 9 ошибок.