Assassin's Creed Mirage пополнило библиотеку Xbox и PC Game Pass

Накануне мы узнали список игр, которые пополнят библиотеку подписных сервисов Xbox и PC Game Pass, а вчера половина из них уже появилась в доступе. А сегодня Microsoft выпустила одну из самых важных из этих игр, а именно Assassin’s Creed: Mirage.

Assassin’s Creed: Mirage — это спин-офф серии, действие которого происходит в IX веке в Багдаде, а главным героем выступает Басим Ибн Исхак, известный по Assassin’s Creed: Valhalla. По сравнению с предыдущей частью, игра уступает ей по размеру и делает больший акцент на стелсе и бесшумном устранении врагов. В ней также урезаны элементы RPG.

Все это привело к тому, что AC: Mirage перед премьерой рекламировалась как возвращение к истокам серии. В целом, всю операцию можно считать успешной, поскольку игра Ubisoft Bordeaux получила «в основном положительные» оценки в Steam и среднюю оценку на сайте Metacritic в диапазоне 76-77/100 (в зависимости от платформы).