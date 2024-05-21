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Everlasting Summer 21.12.2013
Адвенчура, Аниме
8.9 898 оценок

По мотивам Бесконечного лета выйдет книга

Саня Цукино Усаги

В сети открылся предзаказ на книгу по мотивам популярной российской визуальной новеллы "Бесконечное лето" (Everlasting Summer), получившей название "Бесконечное лето: Первая сцена", автором которой выступил Антон Аркатов, сценарист оригинальной новеллы.

Продажа книги стартует в июне 2024 года, а приблизительная стоимость будет составлять 688 рублей. Судя по доступному в сети отрывку сюжет книги (как минимум, начало) будет с точностью совпадать с текстом из самой игры.

Обложка книги
Обложка книги

Описание у книги следующее: ""Бесконечное лето. Первая смена"" – это фантастический роман по мотивам одноименной визуальной новеллы, переносящей читателя в атмосферу советского пионер-лагеря. Главный герой, неожиданно проснувшийся посреди жаркого лета в лагере «Совёнок», погружается в историю о дружбе и любви. Ему предстоит освоиться в эпохе прошлого, принять немало сложных решений и найти путь обратно. Однако счастливые пионерские будни резко превращаются в ночной кошмар, из которого, на первый взгляд, невозможно выбраться.

Визуальная новелла Бесконечное лето вышла в 2013, став одной из самых популярных визуальных новелл в России и странах СНГ. Сюжет новеллы рассказывает о молодом парне по имени Семён и совпадает с описанием книги.

-3
5
Everlasting Summer
21.12.2013
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Whiskey_40Vol

Хэнтай?

0
Саня Цукино Усаги

Не знаю как насчёт вас, но лично мне кажется что это всего лишь прогрев гоев на шекели. Причём очень плохой прогрев, ибо в оригинальной новелле были красивые фоны, музыка и аниме-тяночки

А тут походу Рита просто CTRL C + CTRL V текст из файлов игры. Надеюсь, хоть вырезанные хентайные сцены догадается оставить

0
Пользователь ВКонтакте

Визуальная новелла просто перестала быть визуальной! // Илья Печёркин

0
Генерал Говард

Вроде уже наплодили примерно миллион книг на окололагерную тематику

0
Ой извините

Это такой рашен хентай для педосов?

0