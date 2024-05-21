По мотивам Бесконечного лета выйдет книга

В сети открылся предзаказ на книгу по мотивам популярной российской визуальной новеллы "Бесконечное лето" (Everlasting Summer), получившей название "Бесконечное лето: Первая сцена", автором которой выступил Антон Аркатов, сценарист оригинальной новеллы.

Продажа книги стартует в июне 2024 года, а приблизительная стоимость будет составлять 688 рублей. Судя по доступному в сети отрывку сюжет книги (как минимум, начало) будет с точностью совпадать с текстом из самой игры.

Обложка книги

Описание у книги следующее: ""Бесконечное лето. Первая смена"" – это фантастический роман по мотивам одноименной визуальной новеллы, переносящей читателя в атмосферу советского пионер-лагеря. Главный герой, неожиданно проснувшийся посреди жаркого лета в лагере «Совёнок», погружается в историю о дружбе и любви. Ему предстоит освоиться в эпохе прошлого, принять немало сложных решений и найти путь обратно. Однако счастливые пионерские будни резко превращаются в ночной кошмар, из которого, на первый взгляд, невозможно выбраться.

Визуальная новелла Бесконечное лето вышла в 2013, став одной из самых популярных визуальных новелл в России и странах СНГ. Сюжет новеллы рассказывает о молодом парне по имени Семён и совпадает с описанием книги.