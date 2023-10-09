Новое видео сравнивает версии Assassin's Creed Mirage для PS5, PS4 и PS4 Pro

ElAnalistaDeBits опубликовала новое видео-сравнение Assassin's Creed Mirage, на этот раз сравнивая версии для PS5, PS4 и PS4 Pro последней части долгоживущей серии Ubisoft.
После вердикта Digital Foundry по версиям для PS5 и Xbox, на этот раз мы также можем получить представление о том, как игра работает на консолях последнего поколения. И PS4, и PS4 Pro предлагают одну предустановку графики с частотой кадров, зафиксированной на уровне 30 кадров в секунду, а PS5 также предлагает режим производительности 60 кадров в секунду.
Что касается разрешения, версия для PS4 использует динамическое разрешение, нацеленное на 1080p, в среднем устанавливающееся на уровне 972p, тогда как на PS4 Pro целевое значение составляет 1440p, но обычно устанавливается на уровне 1296p. Однако на PS5 вы достигаете разрешения 4K в режиме качества, а в режиме производительности вы падаете в среднем до 1620p в пользу удвоенной частоты кадров.
Если оставить в стороне различия в разрешении и частоте кадров, визуально Assassin's Creed Mirage хорошо работает на консолях предыдущего поколения, за исключением некоторых компромиссов с точки зрения расстояния прорисовки, качества теней, фонового затенения и других параметров.
Однако наиболее очевидные различия касаются времени загрузки. В примере, предложенном ElAnalistaDeBits, PS5 загружает игру примерно за 17 секунд, тогда как на PS4 это занимает более полутора минут, а на PS4 Pro чуть меньше.