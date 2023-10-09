Digital Foundry проанализировали Assassin's Creed Mirage на консолях PS5 и Xbox Series и остались довольны ©

Digital Foundry проанализировала консольные версии Assassin's Creed Mirage для PS5 и Xbox Series X/S и, в частности, результаты, полученные с использованием графических режимов, предлагаемых последней xfcnm. серии Ubisoft.

Как и в Assassin's Creed Valhalla, в Mirage есть две графические настройки: одна увеличивает частоту кадров до 60 кадров в секунду, а другая обеспечивает более высокое разрешение и качество изображения за счет 30 кадров в секунду.

Что касается режима качества, PS5 и Xbox Series X в основном находятся на одном уровне, имея динамическое разрешение 4K, которое иногда падает до 1944p. В Series S разрешение составляет 1620p, которое снижается до максимума 1512p, при этом частота кадров абсолютно стабильна.

PS5 и Series X идентичны, когда дело касается текстур, дальности прорисовки, качества теней и многого другого. Xbox Series S, за вычетом меньшего разрешения, также держится очень хорошо: только качество геометрии, теней и деревьев немного хуже, но во время игры различия практически незаметны.

Режим производительности Assassin's Creed Mirage имеет динамическое разрешение 1800p как на PS5, так и на Xbox Series X. Однако в Series S мы видим разрешение 1080p, в этом случае также динамическое с отрицательными пиками максимум до 864p. За исключением более низкого разрешения и некоторых небольших жертв в графических деталях, этот пресет визуально очень близок к режиму качества.

Частота кадров стабильна на уровне 60 кадров в секунду в 99% случаев, однако были замечены некоторые случаи разрывов экрана, несколько более выраженные на Xbox Series, вызванные быстрым увеличением нагрузки на графический процессор. В любом случае ничего, что могло бы поставить под угрозу общее впечатление.

В заключение, Digital Foundry удовлетворена работой Ubisoft над консольными версиями, которые хорошо оптимизированы и далеки от условий Assassin's Creed Valhalla на момент запуска. В целом на Xbox Series и PS5 рекомендуется использовать режим «Производительность», при этом прирост плавности в значительной степени компенсирует более низкое разрешение.