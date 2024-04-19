В Assassin's Creed Mirage вы можете бесплатно получить наряд Эйвора из Assassin's Creed Valhalla

Бесплатная пробная версия Assassin's Creed Mirage доступна уже несколько дней. Тем временем выяснилось, что Ubisoft решила подготовить небольшой сюрприз для всех поклонников серии Assassin's Creed. Подарок от французской компании должен понравиться прежде всего поклонникам Assassin's Creed Valhalla и Эйвора.
Наряд Эйвора из клана Ворона или костюм Эйвора, как он называется в Assassin's Creed Mirage, можно бесплатно разблокировать в разделе «Награды» в Ubisoft Connect. В этом нет ничего нового, так как Ubisoft обычно добавляет эти небольшие наряды после релиза и даже побочные задания для Assassin's Creed и других своих игр через Ubisoft Connect Rewards.
Ранее наряды для других персонажей серии Assassin's Creed уже появлялись в Assassin's Creed Mirage. Так, у фанатов была возможность одеть Басима в костюм Эцио или Альтаира. А значит, вполне возможно, что на этом сюрпризы не закончатся, и в будущем в упомянутой игре появятся и наряды других главных героев из популярной серии от Ubisoft.
прикольно сделали, что за поинты можно открыть доп квесты, а не тока за бабки
а то как изменили систему поинтов, сделали все доступные на тот момент награды в играх, открытыми для тебя и смысл в получении этих поинтов пропал
а теперь помимо скинов и артов с саудном что-то ещё можно взять за них
но запостили почему то про скин
Наш человек, дай пять!:)))
Многие старательно(зачем-то) упоминают Эйвор и Кассандру, якобы таков канон. Однако древнегреческий наёмный воин-полубог и свирепый викинг - воплотившийся Один, воспринимаются естественнее как мужчины. Юбики сами дали возможность выбирать, хотя это вообще противоречит технологии Анимуса, так что их канон не важен даже им самим.
Ух ты! Вот это я понимаю - прогресс, нет - ПРОРГЕСС! Класс! Вот это я понимаю - подарок, так подарок, от крупнейшего, авторитетного производителя игр. Передовые технологии в играх! Учитесь сосунки!