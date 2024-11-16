В сеть утёк билд Assassin's Creed: Mirage без защиты Denuvo

Неожиданно в сеть утёк билд Assassin's Creed: Mirage от Ubisoft без антипиратской защиты Denuvo. Этот билд почти годичной давности, датируется декабрём 2023 года и имеет версию 1.0.6. Актуальная на данный момент версия игры – 1.0.8, она не взломана.

Assassin's Creed: Mirage вышла в октябре 2023 года и до сих пор не была взломана. Она была разработана Ubisoft Bordeaux (также ответственной за расширение Wrath of the Druids для AC: Valhalla). Ее масштаб намного меньше, чем у трех предыдущих частей серии, а именно AC: Origins, AC: Odyssey и AC: Valhalla. Мир игры имеет тот же предполагаемый размер, что и один регион из любой из этих трех игр.