ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7.1 1 065 оценок

В сеть утёк билд Assassin's Creed: Mirage без защиты Denuvo

monk70
Новости

Неожиданно в сеть утёк билд Assassin's Creed: Mirage от Ubisoft без антипиратской защиты Denuvo. Этот билд почти годичной давности, датируется декабрём 2023 года и имеет версию 1.0.6. Актуальная на данный момент версия игры – 1.0.8, она не взломана.

Assassin's Creed: Mirage вышла в октябре 2023 года и до сих пор не была взломана. Она была разработана Ubisoft Bordeaux (также ответственной за расширение Wrath of the Druids для AC: Valhalla). Ее масштаб намного меньше, чем у трех предыдущих частей серии, а именно AC: Origins, AC: Odyssey и AC: Valhalla. Мир игры имеет тот же предполагаемый размер, что и один регион из любой из этих трех игр.

18
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
MNM 1985
8
max salii

сюда лут

5
Sinemor22

Хорошая попытка. Но нет спасибо

4
hamshut

Не понял, и что это значит? Что взломана багованная старая версия без исправляющих патчей?

0
Imnogamer

"Этот билд почти годичной давности, датируется декабрём 2023 года и имеет версию 1.0.6. Актуальная на данный момент версия игры – 1.0.8, она не взломана.."

0
Imnogamer

Хорошая новость.

0
AndruhaGruz

И даром не надо 🫡

0