Музыкальный исполнитель Dryante Zan представил аутентичный ролик на кавер заглавной темы Assassin's Creed: Odyssey ©

Assassin's Creed Odyssey имеет достаточно запоминающуюся заглавную музыкальную композицию, которую было бы не грех исполнить талантливому музыканту. Одно дело просто показать свой талант на различных музыкальных инструментах, и совсем другое - красиво это представить. В ролике вас ожидают: колоритные южные маковые поля, древняя архитектура и греющие лучи солнца!

Как подчёркивает You Tube - музыкант с канала Dryante Zan, большой упор делался на инструменте, под названием "бузуки". Из себя он представляет струнную щипковую разновидность лютни. Неспроста внимание акцентируется именно на бузуки, ведь заглавная композиция (Легенда о Носителе Орла), преимущественно, и была исполнена в игре именно на этом инструменте.