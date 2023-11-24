В Assassin's Creed Odyssey появилась всплывающая реклама с Mirage

Что ж, это потенциально опасно. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно, что греческом приключении 2018 года от Ubisoft появились рекламные всплывающие окна. В геймплейном ролике видно, как игрок открывает свою карту, а затем его встречает баннер с рекламой последней игры Assassin's Creed Mirage, посвященной распродаже.

Пока неясно, распространяется ли это только на Odyssey и планирует ли французский издатель использовать эту технологию в других играх, но в случае успеха оно может создать тревожный прецедент. Конечно, идея внутриигровой рекламы не так уж нова, но для сюжетной игры это выглядит довольно неприятно.