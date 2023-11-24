В Assassin's Creed Odyssey появилась всплывающая реклама с Mirage

Что ж, это потенциально опасно. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно, что греческом приключении 2018 года от Ubisoft появились рекламные всплывающие окна. В геймплейном ролике видно, как игрок открывает свою карту, а затем его встречает баннер с рекламой последней игры Assassin's Creed Mirage, посвященной распродаже.
Пока неясно, распространяется ли это только на Odyssey и планирует ли французский издатель использовать эту технологию в других играх, но в случае успеха оно может создать тревожный прецедент. Конечно, идея внутриигровой рекламы не так уж нова, но для сюжетной игры это выглядит довольно неприятно.
Хорошие продажи видно издалека
Мда. Вот почему нельзя играть в игры издателей, которые делают такое. Интересно, есть мод, который это убирает?
Жди AdBlock для видеоигр.
50% минимум даёшь) И все равно это дорого, сначала цены заломят, а потом типа скидка, берите быстрей нищеброды)
За 90₽ активашку взял ,хорошая игра за эти деньги )
Даже бесплатно не буду играть.
Если ты не проходил Вальгаллу, то как оказывается в Мираже делать нечего. Учитывая на сколько сильно мне был не понятен финал и только потом глянув объяснение на ютубе я понял, что они точно что-то курили не самое обычное xD
Что-то очень часто стали люди говорить об активации, да ещё так, как будто гордятся этим. Раньше такую глупость себе позволяли те, кто предзаказывал.
Нет чтобы рекламу гармонично вписывать. Через билборды там, еще как то, нееет, мы прям в лицо засунем
Ага, Зевсу на фаллос прикрутить))
Чтобы Эццо Аудиторе был в мерчуге AC mirage одет.
Ну учитывая проблемы в компании, из которой чуть ли не каждый месяц кто-то увольняется, то не удивительно. Если у них и дальше так пойдет, то компанию точно кто-нибудь купит.
P.S Еще учитывая скорый выход Аватара, который, как все говорят точная копия ФарКрая, а это значит, что игра вряд ли с лихвой окупится.
Не только, ещё раньше в Хрю 2 скидку на Моторфест рекламировали при входе в игру.
Ладно ещё при входе в игру (хотя и это дичь). В ролике же вообще в самой игре появляется реклама, наглухо руинящая погружение.