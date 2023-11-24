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Assassin's Creed: Odyssey 05.10.2018
7.9 2 911 оценок

В Assassin's Creed Odyssey появилась всплывающая реклама с Mirage

butcher69
Новости

Что ж, это потенциально опасно. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно, что греческом приключении 2018 года от Ubisoft появились рекламные всплывающие окна. В геймплейном ролике видно, как игрок открывает свою карту, а затем его встречает баннер с рекламой последней игры Assassin's Creed Mirage, посвященной распродаже.

Пока неясно, распространяется ли это только на Odyssey и планирует ли французский издатель использовать эту технологию в других играх, но в случае успеха оно может создать тревожный прецедент. Конечно, идея внутриигровой рекламы не так уж нова, но для сюжетной игры это выглядит довольно неприятно.

-10
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Kamishini1993

Хорошие продажи видно издалека

8
Кей Овальд

Мда. Вот почему нельзя играть в игры издателей, которые делают такое. Интересно, есть мод, который это убирает?

1
Lunersun
Интересно, есть мод, который это убирает?

Жди AdBlock для видеоигр.

4
DEDGAMER

50% минимум даёшь) И все равно это дорого, сначала цены заломят, а потом типа скидка, берите быстрей нищеброды)

0
VIGITAL ART

За 90₽ активашку взял ,хорошая игра за эти деньги )

1
Sickofitall

Даже бесплатно не буду играть.

0
Skiminok585 Sickofitall

Если ты не проходил Вальгаллу, то как оказывается в Мираже делать нечего. Учитывая на сколько сильно мне был не понятен финал и только потом глянув объяснение на ютубе я понял, что они точно что-то курили не самое обычное xD

1
TAPAKAH222 VIGITAL ART

Что-то очень часто стали люди говорить об активации, да ещё так, как будто гордятся этим. Раньше такую глупость себе позволяли те, кто предзаказывал.

0
Папел

Нет чтобы рекламу гармонично вписывать. Через билборды там, еще как то, нееет, мы прям в лицо засунем

0
BrokVud

Ага, Зевсу на фаллос прикрутить))

1
Anton Vasiljev BrokVud

Чтобы Эццо Аудиторе был в мерчуге AC mirage одет.

0
Skiminok585

Ну учитывая проблемы в компании, из которой чуть ли не каждый месяц кто-то увольняется, то не удивительно. Если у них и дальше так пойдет, то компанию точно кто-нибудь купит.

P.S Еще учитывая скорый выход Аватара, который, как все говорят точная копия ФарКрая, а это значит, что игра вряд ли с лихвой окупится.

0
SonyK_2
...Пока неясно, распространяется ли это только на Odyssey...

Не только, ещё раньше в Хрю 2 скидку на Моторфест рекламировали при входе в игру.

Спойлер
0
Кроллег

Ладно ещё при входе в игру (хотя и это дичь). В ролике же вообще в самой игре появляется реклама, наглухо руинящая погружение.

0