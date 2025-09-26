ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6 2 137 оценок

AC: Shadows получила хотфикс с улучшением производительности

Gruz_ Gruz_

Компания Ubisoft выпустила очередной хотфикс для Assassin's Creed Shadows - обновления 1.1.3. В обновлении не добавлено нового контента, поскольку в первую очередь патч предназначен для улучшения игрового процесса.

Информации о том, что представляет собой обновление 1.1.3, нет, но зато озвучен его размер на разных платформах:

  • PS5 — 0,53 ГБ;
  • Xbox Series X|S — 32,74 ГБ;
  • PC — 11,91 ГБ;
  • Steam — 0,34 ГБ.

По словам Ubisoft, хотфикс устраняет «многочисленные проблемы со стабильностью» в Assassin's Creed Shadows.

Напомним, что масштабное обновление 1.1.1 для Assassin's Creed бесплатно предлагает следующий новый контент: новый бесплатный сюжетный квест (Go With the Bo), повышение уровня, новые обновления для убежища, ускорение времени суток, улучшенные лазутчики, улучшенное качество снаряжения, новый проект: Убежище, новые аномалии в Awaji, дополнительные сюжетные сцены

