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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.9 299 оценок

Анонсирующий трейлер Assassin's Creed Shadows стал самым заминусованным за всю историю серии

monk70
Новости

Презентационный трейлер Assassin's Creed Shadows уже имеет, к сожалению, негативную репутацию: он самый заминусованный из всех трейлеров во всей серии. На каждом канале YouTube, на котором он появлялся, он получал шквал «дизлайков». Самым просматриваемым, безусловно, публикован на официальном канале Ubisoft, который также и подвергается наибольшей негативной реакции. За четыре дня у него было более 7 миллионов просмотров, но мнения зрителей вполне однозначны: более 260 000 лайков против почти 600 000 дизлайков.

Даже на официальном канале PlayStation ситуация аналогичная (около 15 000 лайков против около 26 000 дизлайков). На других каналах, например IGN, ситуация более-менее такая же (около 8300 лайков против около 36 000 дизлайков). Битва против чернокожего главного героя Ясуке, поскольку, по сути, речь идет именно об этом, также повлияла на последующее видео официального канала, в котором рассказывается о двух главных героях: Ясуке и Наоэ, где мы видим около 29 000 лайков против около 83 000 дизлайков на 1 миллион просмотров.

Большая часть критики касается Ясуке и решения использовать его в качестве одного из главных героев. Хотя исторические источники сообщают, что Ясуке был реальным человеком африканского происхождения, который в конечном итоге служил очень могущественному военачальнику Нобунаге Оде, и, несмотря на его присутствие в манге и других видеоиграх, многие не приняли его как главного героя новой части Assassin's Creed.

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17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
TILL0910
3
Mark500

Я тоже дизы поставил))

2
goodneighbor
3
РикоЧико

Вы как хейтеры Ромы Жёлудя.

0
chaospaladin

Пока ты ставишь дизлайки, Юбисофт десятки миллионов $ заработали только на предзаказах

0
saa0891

Кажется что пробить дно которое пробили EA невозможно но Юбикам это удаётся каждый раз снова и снова, и у них название не правильное, надо было назвать чёрный самурай. Ну и EA
пускай и не часто но всё таки выпускает игры в которые хочется играть

2
powerGLASS

Но но, я попрошу, Афро-самурай!

1
jax baron

нееееее - сони вперёд планеты всей

0
ZAUSA

Ой, не старайтесь. Решать будут настоящие покупатели, а не хейтеры на YouTube. Напоминаете уже активистов СЖВ, которые тоже вечно недовольны, устраивают акции, но игры не покупают.

2
Диас Даулбаев

Самая большая катана в Японии.

1
Tommy.

А смысл? Лучший способ показать своё недовольство это не предзаказывать игру, для издателя это какие то циферки в интернетах, а не фактически деньги. И ситуация положительная для Юбиков, предзаказами довольны. Чтобы поумнел издатель, сперва должен поумнеть игрок.

-1
Twitch Stream Moments

Ахахаха ору

-2
UndisturbedDelbert

Да норм трейлер как и задумка) Это игра. А не какая то история страны или отдельных личностей. ( Все персонажы вымышлены как и история и так далее. Это пишется сразу при запуске игры.

-3
Фанатище Ubisoft

На этом сайте такого нельзя писать!! С дерьмом смешают 😆

Спойлер
-4
jax baron Фанатище Ubisoft

да там магии то и нет, всё на технике построенно.

0
Фанатище Ubisoft

😂😂😂 до одного места ваши минуса. Давайте и мне 600тыс)) я в вас верю 😁

-5
Antoxanotdance

не трогайте его, он и так дерьмо жрёт

1