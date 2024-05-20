Анонсирующий трейлер Assassin's Creed Shadows стал самым заминусованным за всю историю серии

Презентационный трейлер Assassin's Creed Shadows уже имеет, к сожалению, негативную репутацию: он самый заминусованный из всех трейлеров во всей серии. На каждом канале YouTube, на котором он появлялся, он получал шквал «дизлайков». Самым просматриваемым, безусловно, публикован на официальном канале Ubisoft, который также и подвергается наибольшей негативной реакции. За четыре дня у него было более 7 миллионов просмотров, но мнения зрителей вполне однозначны: более 260 000 лайков против почти 600 000 дизлайков.
Даже на официальном канале PlayStation ситуация аналогичная (около 15 000 лайков против около 26 000 дизлайков). На других каналах, например IGN, ситуация более-менее такая же (около 8300 лайков против около 36 000 дизлайков). Битва против чернокожего главного героя Ясуке, поскольку, по сути, речь идет именно об этом, также повлияла на последующее видео официального канала, в котором рассказывается о двух главных героях: Ясуке и Наоэ, где мы видим около 29 000 лайков против около 83 000 дизлайков на 1 миллион просмотров.
Большая часть критики касается Ясуке и решения использовать его в качестве одного из главных героев. Хотя исторические источники сообщают, что Ясуке был реальным человеком африканского происхождения, который в конечном итоге служил очень могущественному военачальнику Нобунаге Оде, и, несмотря на его присутствие в манге и других видеоиграх, многие не приняли его как главного героя новой части Assassin's Creed.
Я тоже дизы поставил))
Вы как хейтеры Ромы Жёлудя.
Пока ты ставишь дизлайки, Юбисофт десятки миллионов $ заработали только на предзаказах
Кажется что пробить дно которое пробили EA невозможно но Юбикам это удаётся каждый раз снова и снова, и у них название не правильное, надо было назвать чёрный самурай. Ну и EA
пускай и не часто но всё таки выпускает игры в которые хочется играть
Но но, я попрошу, Афро-самурай!
нееееее - сони вперёд планеты всей
Ой, не старайтесь. Решать будут настоящие покупатели, а не хейтеры на YouTube. Напоминаете уже активистов СЖВ, которые тоже вечно недовольны, устраивают акции, но игры не покупают.
Самая большая катана в Японии.
А смысл? Лучший способ показать своё недовольство это не предзаказывать игру, для издателя это какие то циферки в интернетах, а не фактически деньги. И ситуация положительная для Юбиков, предзаказами довольны. Чтобы поумнел издатель, сперва должен поумнеть игрок.
Ахахаха ору
Да норм трейлер как и задумка) Это игра. А не какая то история страны или отдельных личностей. ( Все персонажы вымышлены как и история и так далее. Это пишется сразу при запуске игры.
На этом сайте такого нельзя писать!! С дерьмом смешают 😆
да там магии то и нет, всё на технике построенно.
😂😂😂 до одного места ваши минуса. Давайте и мне 600тыс)) я в вас верю 😁
не трогайте его, он и так дерьмо жрёт