Assassin's Creed: Shadows может выйти на Nintendo Switch 2

Слухи о порте Assassin's Creed: Shadows на Nintendo Switch 2 подтверждены упоминанием игры на сайте французского ритейлера Auchan. Там указано, что версия для новой портативной консоли будет продаваться в формате Key Card - фактически это цифровой ключ для загрузки из магазина Nintendo, а не полноценный картридж.

Скорее всего, такой подход связан с тем, что дистрибутив игры не помещается на стандартный картридж для Switch 2. На странице Auchan не указаны ни дата релиза, ни цена порта, а официальных анонсов от Ubisoft пока не поступало.

На данный момент Ubisoft выпустила для Nintendo Switch 2 лишь один крупный проект - Star Wars: Outlaws.