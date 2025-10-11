ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6 2 161 оценка

Assassin's Creed: Shadows может выйти на Nintendo Switch 2

AceTheKing AceTheKing

Слухи о порте Assassin's Creed: Shadows на Nintendo Switch 2 подтверждены упоминанием игры на сайте французского ритейлера Auchan. Там указано, что версия для новой портативной консоли будет продаваться в формате Key Card - фактически это цифровой ключ для загрузки из магазина Nintendo, а не полноценный картридж.

Скорее всего, такой подход связан с тем, что дистрибутив игры не помещается на стандартный картридж для Switch 2. На странице Auchan не указаны ни дата релиза, ни цена порта, а официальных анонсов от Ubisoft пока не поступало.

На данный момент Ubisoft выпустила для Nintendo Switch 2 лишь один крупный проект - Star Wars: Outlaws.

Комментарии:  6
yariko ookami
версия для новой портативной консоли будет продаваться в формате Key Card - фактически это цифровой ключ для загрузки из магазина Nintendo

Картридж без игры, видимо вставлять нужно будет в анус.

7
vegas99

Зато кайфанёшь от души 🥰

6
Diablonos

По личному опыту знаешь?

8
sapov Diablonos

Он горький, думаю жечь будет

1
MNM 777

Отдай мой велосипед , Ясукэ )

4
WerGC

хороших игр много не бывает

2