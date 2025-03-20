Assassin's Creed Shadows вышла на PC, PS5 и Xbox Series

Ubisoft выпустила Assassin’s Creed Shadows новую часть знаменитой серии, посвящённую феодальной Японии. Игра уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а официальный релиз в Steam состоится в 07:00 по московскому времени. Несмотря на это, многие игроки уже начали погружаться в мир самураев и шиноби.
На старте в Steam пиковый онлайн достиг 17 993 человек и продолжает расти, а первые отзывы пользователей в основном положительные. Хотя обзоров пока немного, игроки хвалят боевую систему и проработанный мир. Критики также высоко оценили игру, отметив зрелищные сражения и техническое исполнение.
В Assassin’s Creed Shadows доступны два протагониста: самурай Ясукэ и шиноби Наоэ. Их истории переплетаются в масштабном приключении, полном интриг, скрытных убийств и зрелищных дуэлей.
Пускай даже данная игра получилась "якобы" неплохой. Все же принципиально игру покупать не буду, потому что Ubisoft - это контора пи@арасов! И никогда не стоит забывать их отношения к игрокам.
Они сделали все, что бы игра - понравилась игрокам ! Как ты смеешь, не опробовать ново веденную программную механику DEI в этой игре ? Поверь, тебе понравится ! Расовая историческая разнообразность, разнообразность половых отношений, равенство мужских и женских гендеров и многое и многое другое ! Все же знают, что все геймеры таковы ! Все геймеры мечтают поиграть и наблюдать - однополовую любовь краснокожих с желтокожими в эпоху австралопитеков. И мы, все геймерское сообщество - жаждем увидеть подобное - во всех играх ! Знаете что, к примеру - DEAD SPACE ремейкнутый - полнейший отстой ! Почему он там белый, а не чернокожий, желтокожий и или краснокожий ? Че, Ишимура только для БЕЛЫХ ? Где там однополые влечения ? Почему его двигает влечение к герлфренд, а не к бойфренду ? Айзек вообще Нормальный ? Он не может разобраться с собою, так как с рождения родился не того пола... Почему у него сарделька, а не бублик - между ног ? Почему, с такими революционными технологиями, он не сделал там себе операцию по смене пола или не сгонял в космический солярий, что бы стать более полноценного цвета кожи ( чем темнее, тем лучше - я это знаю, вы это знаете, Ubisoft - это знают ) ? Где там революционные программные механики DEI в той игре ? А, А, А ? Вот именно - нигде, а всем геймерам и игровому сообществу, только эти программные механики и нужны в играх ! ( Ubisoft, точно это знает, поэтому я их фанат ! ) Так что, сейчас же удаляю и выкидываю все игры нах ( даже настолки ) и затариваю - 10 копий самого бестового ассасина, для поддержание революционных программных механик в игростроении. Как раз, специально для этого, затарил 8к монитор и видюху которой еще нет даже в продаже ( Nvidia 6090 ) и ряженку тридриппер, последнего поколения - что бы по настоящему насладится - всеми этими программными ново-веденными механиками DEI в игре ! 1000 из 10 !!!
Не, спасибо, небинарная феодальная Япония с геями ниггерами из далёкого космоса не нужна даже по 70% скидке. Желаю уже ебисофту обанкротиться окончательно, хотя до этого рукой подать
Ну да) Ведь Богемия в средние века с теми же геями и неграми - лучше и "исторична")
ну ты сравнил, там 1 негр и то 2-степенный перс, а геем там можно стать если ИГРОК захочет
Очередной д а ун,который считает чёрнокожего человека рабом или нелюдем.Игра хорошая,уже посмотрел летсплеи.
Взяли прекрасную франшизу и измазали чёрным дерьмом, из название явно надо убрать Ассасин
В чём он не прав, ты думаешь они просто так кричат Black Lives Matter и при этом обвиняют всех белых, а не только американцев которые их делали рабами
Я не понял, убисофт уже ботов на пегач отправил? Или прям такая годнота вышла?
поиграл, не 10 из 10 конечно, но типичный асасин, просто как и всегда
6-7-8 из 10 в зависимости от любви к серии
Нее, смело 12 из 10. Он круче вальгаллы и миража вместе взятых раз в пяццот
ну я только часик играю, может конечно там дальше топчик или ты тролишь меня?
в любом случае 4к того стоили
Сравнил... чтобы быть лучше Миража можно быть и игрой на 3, 3 с минусом
Естественно он тролит, если ты не солидарен с толпой и пытаешься сформировать своё не зависимое мнение то будь готов к коментам наших маленьких специалистов по игровой индустрии.
Ждем мод замены ясукэ на секиро
Заминусят. Я скинул на пг мод (запрещенный на нексусе) замены негра Манса Мусы из киндом комыча 2 на белого нпс - мод заминусили 🤷♂️
Там нигга появляется 2 раза за всю игру, и в одном из них его вообще казнить хотят. Там все отлично))
А когда будет мод на замену белых баранов,которые считают себя выше по статусу,чем чернокожие?
Обиженный шоколадки, они тоже среди нас
Когда такие как ты, перестанут себя считать чёрными и когда обиженные шоколадки, перестанут нести чушь в виде Black Lives Matter
Никогда, спасибо скажите
Правительству
Шикарная игра, игра всех времён, лучше всех Скайримов, это что-то на другом уровне, стиль, звуки, атмосфера, геймплей улёт. И кст у меня зрение -7.
Лучше цусимы?
Это сарказм был. Лучше Вальхаллы, наверное.. Но, это не точно.
Ну кстати, у меня плохое зрение, и одна из немногих игр, где есть нормальная настройка шрифтов
Без русской озвучки это уже не тот Ассасин
Для полного погружения, нужна японская озвучка
во во, играю с японской топ
Погружение в мир косоглазых?
не ной рашик)))
В том же киберпанке интересно сделано, вроде бы игра на русском, но японский там очень кстати
После серии частей с Эцио (+Альтаир), франшиза потеряла связь с основным сюжетом (переломным моментом был 3 ассасин) и превратилась в какую-то ахинею. Нету больше той атмосферы ассасинов как раньше (вообще утеряно понятие кто такие ассасины), только графон, разная стилистика и все ! Сюжет ? а зачем собственно ? и так скушают, нынче это модно в новых играх).
Ты конечно извиняй, но я вот всё не пойму, за какую там "атмосферу" нахваливают первые две игрули и за что на них некоторые так прям наяривают? Наигрался в первый ещё на выходе - скажу, что вообще не сильно-то и впечатлил. Даже скорей не впечатлил особо. Вы сейчас их установите на свой компуктер и сравните с новыми в серии игрищами.. Даже, с той же картонной Вальгаллой.. - Ну, такое себе, как говорит моложёжь. Старые - уже старые.) Реально, не за что там цепляться, а за атмосферу походу ностальжи говорит, как это часто и бывает. И, возможно, слабенький комп ещё.)) Да и сейчас все они, эти Отсасинычи - под копирку.. Игрался в Ориджинс, игрался в них все. Даже этот Ясуке на Байека похож внешне, только черней)), не находят тут рекламщики это, интересно?..))
Мне лично уже даже на Тьюбе эту новую хрень влом проходить..
Анимус этот ещё с первой игры всю аутентичность и атмосферу портит.
Первый был скучный, но это история была реально про ассасинов. Вторая часть - шедевр! Сюжет, место действия, геймплей, да и графика на то время была выдающаяся!
Игра вторая - норм. Да. Графоний на тот момент был выше среднего, но не прям выдающаяся. Энцио мана, да.)
Так с самого начала было сказано, что это древнейший орден, который существовал с зарождения человечества, а не история про борьбу мусульман против католиков. Сейчас нормальный сюжет попёр, это яблоко раскрывают
Ты сравниваешь графику, а он говорит про сюжет и Ассасинов, которых в новых частях нет, но Гейсофт хочет старых фантов убедить что есть, оставляя старое название франщизы при этом вызывая на себя бурю агрессию, вот что зумерки понять не могут
Радужный атсасин. Черный день игровой индустрии! Встречай Черного Властелина Ясукэ и милую Наоэ! Игра, которой не дали выйти 14 февраля:D
Отстойная графа- зелень, вот что бывает когда заиграться ИИ( Ещё и диалоги местами не в тему. + не забываем что Ясукэ мог грабить синоитские храмы (это обещали поправить в патче первого дня, но хз) Ещё и не сразу+ не во всех моментах можно играть только за одного персонажа. Прям как в Синдикате. НО там были брат+сестра, а тут повесточный мусор. И как после этого вы можете топить другие игры и восхвалять тут:?(
Ubisoft забыла по-настоящему более эффектные сюжетные 3 часть и Origins. Ещё и коопа в серии теперь нету. Это позор.
Assassin's Creed Shadows – это раздутая коллекция неинтересных квестов, которые быстро превращаются в повторяющуюся, скучную мясорубку. Будущие выпуски Assassin's Creed должны быть инновационными, а не очередным перепевом игр, в которые мы уже играли в разных локациях. Существуют другие игры с открытым миром в похожих декорациях, которые гораздо более достойны вашего времени. @Итан Кригер. DualShockers
Ну шо, поржём.
Я так понимаю я единственный у кого юплей перестал грузится
Через VPN то должен
Да в рф без впн сегодня перстал работать и видеть интернет юбисофт коннект, опять ру руские Д-ебилы чё то мутят, впн помогает
А где логика в твоей скрижале? Противоречий не видим , не ?
ну дак и впн-ы тож отвалились, блочат как всегда, диктатура во всей красе
Ну у меня без проблем заходит , возможно из-за наплыва играков?
Несмотря на мою предвзятость я посмотрел уже видео о вступительном сюжете и как игра выглядит, и не ошибся серия деградировала ещё дальше ))
я читаю комментарии и просто офигеваю, господа и кто же вас заставил то в 6 утра писать пост то ??? ПГ че за дичь что в постах..???
Часовые пояса, Земля круглая, эллипсоидно-овальная, многие за кордоном - не, не слышал. Прибавь сюда ещё рекламоботов и прочих "труженников", уффлайнактиваторов всяческих и картина таки маслом.
основная масса из РФ ,понятное дело написать могли кто угодно и когда угодно...
Я устал ждать завершения этого спектакля. Поскорее бы наступил финал
show must go on (c)
Он даже оффлайн активашки не
Чё
Пошла реклама. "Сомос оссассинос"..))
Комменты здесь ещё больший кринж, чем игра. Одни доталово обсирают, вторые доталово рекламят. И, все всё минусуют. С ума сойти. Но, продаванские тролли и боты, как всегда, в плане перебарщиваний - впереди планеты всей. Какие же глупые, доталово упоротые и устаревшие у них приёмы!
добро пожаловать на ПГ
Ну вот познакомься с ботвой
И это я только двоих нашёл. шлюхоподобная корпа Юбисофт, думает что это, работает, работает, но только в другую сторону
Когда на торрентах выйдет?
Учитывая с какой скоростью хацкеры взламывают игорьи, думаю годиков 5 тебе нужно еще подождать.
Последняя игра некогда великой студии
Уже качаю, вечерком опробую
ок, тож самое что у стулкера, 80%, вывод игра дно, юбики банкрот
Зачем никнейм и аватарку сменил., думаешь так тебя никто не узнает ?. даже я понял что это ты по двум предупреждениям
От Netflix черным Самураями)) // Максим Андреевич
🤡🖕 // Vengel Bryde
Юбики обязаны утопиться в собственном го@не. Одна из самых конченых игровых компаний в истории
Но игроки встретили игру хорошо? К чему этот хейт?
На первое предложение я должен ответить? Это какой-то выбор?
Хейт исключительно к самой компании (смотрю тут таковых недовольных людей полно). Игра выйдет удачной, эти встанут с колен и дальше продолжат на людей ср@ть. Тут нужно, чтобы в них куча кольев воткнули и плюсом кикнули безумного старикашку из студии. А там уже одно из двух - придет другой диктатор и будет свои правила ставить или же произойдет глобальная одумка и будут выходить годные проекты
К тому, что юбики с денуво выпускают игры и школота не может себе позволить их купить, а значит надо обосрать🤣🤣🤣
Примеры будут ?
Пока лучший из последних АС
Офигенская и боевка свежая =)
Как по мне нормальная часть а хейтеры задрали уже каждую часть хейтят при этом даже не играя в нее
я уверен даже главный фанат ассассинов соник когда выпустит ролик на ютубе. в итоге подтвердит что это одна из лучших частей, да ее еще нужно доработать в каких-то моментах, и тогда это будет рил 100из100, т.к паркур, убийства врагов, это сделано просто на каком-то не реальном уровне.
кстати вот это что за имба вообще, зачем это в игру добавили? я с этой штукой просто отряды кладу на макс сложности, жесть крч имба, буквально 1 по 10 лвл было оч тяжело, ща резко стало слишком легко
Про Грецию я бы поиграл, в данный момент есть непройденная Истоки, уж лучше в неё.
на торрентах выйдет?
да
через год полтора
не) там денуво, а ее теперь некому взламывать..
Вообще начхать сто раз. Они все после Ориджинса однотипные донельзя. Одын в одын. Играл в одну, гамал в них во все. А, сюжет можно преспокойно и на Тьюбчике пройти. Благо, там недостатка в стримерах и летсплейщиках нет.
Зачем ? если есть игрофильмы
Прошел пролог. А знаете, не плохо. Мне пока нравится. Боевика прикольная, крюк, крюк кошка добавляет вариативности. За ясуке играть было не особо интересно, наоэ интересней, хотя опять, завязка я буду мстить за смерть отца))) юбисофт как обычно
Согласен. Лучший Assassin's Creed, 10 из 10. Жаль, что я не играл и не буду.
Игра замечательная, а у хейтеров просто стадное чувство. Заcирают, даже не играя.😁
тут у большинства такое железо что железом не назвать, что им еще остается) причем я не шучу, тут есть инцелы у которых даже 8 битные игры с трудом идут, но при этом они пишут в каждой новости и советуют там что-то)))
хз я смотрел gpu тесты - там 5080 - от 65 до 90 фпс с ффреймгеном ,dlss в 1440p выдавала
вон челы на твиче играют и так понятно, что тоже самое что мираж, даже графен такой же
Потому что купить не могут, а значит надо засрать. Игра реально пууууушка! Жду обзор от пегача, чтоб у хейтерков пуканы хиросимой бомбонуло🤣🤣🤣
Видно что ты даже в 8битки не играл
Интересно посмотреть на британский юмор французского издателя.
Думаю в ближайшие дни, а может быть даже уже вечером, будет взлом. Шумихе вокруг игры быть.
взлом денуво?ты по моему что то перепутал
через годик пираты поиграют, как с миражом было
Зачем ждать год когда есть активашка? Врядт ли найдутся те кто захочет провести игре 500 часов зачищая аванпосты с вышками?
ну 500 часов ты перегнул
а я хз зачем пираты ждут
я сам за активашки не шарю, не пользовался
я или пиратка или фулл прайс,но тут пользователи говорят вещь годная(активашки)
что?!? ты совсем имбицил>?
Да годная игра на самом деле вышла. Хейтеры дно...
Если годная, то ей воздастся. Посмотрим, поглядим.)
Хорошо, что их Комплексный ПРОДУКТ с повесточкой DEI - ЗАШЕЛ в тебя.. кхм...кхм... Извини, то есть - зашел тебе... Тебе зашел, а не в тебя... Какая нелепая оговорка вышла...
вроде в тестах норм оптимизон, можно получить до 70 фпс // Mikhail Tsyganov
ну а я же говорил что игра не провалится... капрофаги и гои схавали
Со стороны эстетической красоты лично для меня, Я бы лучше сыграл за европейца в лице самурая чем за африканца...а потому вообще не стану играть в это...но людей бесхребетных полным полно и играют они во всё что им прикажут или предложат...оттого в ПЕРВЫЕ дни игра и не провалилась...но чего то особенного она не добьется...Ещё говорят что она лучшая игра в компании за 10лет, а значит раз это можно назвать их игрой 10ти летия то мне очень печально за них....И ведь всю эту проблему с идентичностью ГГ можно было бы решить обыкновенным редактором персонажа (раз уж не кореной у них житель на самурае, то мог быть абсолютно любой созданный игроком)
Вот интересно, а если та игра которая нравится вам, не нравится большинству, то получается именно вы "бесхребетны" и играете в то что вам скажут? Ну так то с чего вы взяли что именно ваш вкус на игры является "эталоном"? Не кажется ли вам что это весьма ЧСВшное поведение, считать себя исключительно ценителем "шедевров"?
Какие все красные🤣🤣🤣любители этого овна🤣🤣🤣
Поиграл. Не сказать что "лучший" Ассасин, но так теребонькать контору по поводу игры "негр-самурай", "крыши китайские", "унижает богов" и т.д. они сделали всё что можно чтобы игра была игрой.
Мне даже жаль хранцузов стало, даже Шмуту так не обсуждали, как негра-самурая. Зря я купил 5090, который приедет в шаббат... на старой квартире (ремонт на основной, меня залили), со старым ПК идет с 104 фпс в бою, со старым ТВ 60 херцами. (уменьшил скриншот, не хочет оригинал закачивать)
да игра то норм, средненький
лично по мне лучше вальгаллы и миража
продажи будут норм, но явно не 2 млрд за месяц, или сколько там Гиймо хотел
Чел,этим ты никого не удивишь, половина пегача её имеет
я спрашивал вашего мнения по поводу распространённости среди "пегача" купленной карты?
и не надо тыкать, я не ваш друг, брат или любовник и что за фамильярности, называть граждан словом "Чел", мы что на сельской пьянке среди доярок? общайтесь уважительно.
судя по скриншоту - это почти полная копирка цусимы
ппц графен как в мираже
Кто не купил скорее покупайте, просите у мам, пап, воруйте, но игру надо купить
это троллинг или ты серьезно?)
)
А если сейчас люди СК на ТГ канале кинут твой никнейм и по ip тебя пробьют где обитаешь, не боишься последствий ?
как обычно(
Ещё один клоун с доисторическим процессором.
клоун у тебя в голове, клоун
по факту ты рил идиот что в 2025 у тебя проц без AVX2
Нормально до человека доносить мысль можно? Хоть и действительно не понимаю зачем он с такой железкой вообще покупал игру... Видимо покупка игры для него более финансово целесообразно чем покупка камня
Обычно до таких, как он, донести это невозможно. У таких либо разрабы виноваты, либо производители железа, и данные индивиды искренне верят, что и те и те в сговоре, чтобы эти кадры не поиграли на своих процессорах 15летней давности.
я уже наиграл через юплей 5 часов)
Пока все очень нравится. Наконец то в первые за много лет сделали акцент на стелс. Рейтрейсинг освещение вообще улет по сравнению с обычным режимом.
Это лучший асасин.
Агрохyительная, сногсшибательная, просто эпидрическая игра. Если какаду 2 я снес к хероборам после 20 минут игры, то тени это прям шедееееевр! Реально лучший ассассин за последние лет 7. Все, не могу больше ниче писать, один хрен, те кто не могут се позволить купить тени продолжат ныть в комментах и наяривать обеими руками свои бананы при виде яна птачека, а я погнал наваливать япошкам в тенях
Каждый раз с выходом новой части, слышу этот бред, вы случаем не ученики Логинова
Жди когда лрманут лнодика через 2, сможешь оценить)))) а пока играй в свою пиратку какаду 2 и фапай на янку))))))
Ну игры я давно не играю бот притом давно, а современный мусор для аутистов я играми не считаю, которые создавали не разработчики, а такие же аутисты, которые об играх нечего не знают, зовут их эффективными менеджерами, так иногда поигрываю старенькие, с проработанным сюжетом игры, созданы разработчиками, а не менеджерами и ржу с таких, как ты, которые доказывают что фекалии это шоколад, а шоколад это фекалии
игра топчик, если вы любитель серии, то скорее всем понравится
Я любитель сери, но это уже не Ассасин и мне не нравится., начиная с чёрного флага
Я в неё уже в 3 утра по МСК начал играть..
Начало очень понравилось, надеюсь дальше будет также, а не как прошлые провальные части..
Очень уж сильно обожаю франшизу Assassins Creed
Ну как сказать провальные, все с торицей окупились
Это лучший Ассассин из последних
лучше миража и вальгаллы точно лично для меня
я конечно поиграл всего часик, но по первому впечатлению как то получше
Чем лучше? Графонием?
помоему тож самое что валгалла и мираж