Assassin's Creed Shadows вышла на PC, PS5 и Xbox Series

Ubisoft выпустила Assassin’s Creed Shadows новую часть знаменитой серии, посвящённую феодальной Японии. Игра уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а официальный релиз в Steam состоится в 07:00 по московскому времени. Несмотря на это, многие игроки уже начали погружаться в мир самураев и шиноби.

На старте в Steam пиковый онлайн достиг 17 993 человек и продолжает расти, а первые отзывы пользователей в основном положительные. Хотя обзоров пока немного, игроки хвалят боевую систему и проработанный мир. Критики также высоко оценили игру, отметив зрелищные сражения и техническое исполнение.

В Assassin’s Creed Shadows доступны два протагониста: самурай Ясукэ и шиноби Наоэ. Их истории переплетаются в масштабном приключении, полном интриг, скрытных убийств и зрелищных дуэлей.