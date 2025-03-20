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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.5 1 049 оценок

Assassin's Creed Shadows вышла на PC, PS5 и Xbox Series

butcher69 butcher69

Ubisoft выпустила Assassin’s Creed Shadows новую часть знаменитой серии, посвящённую феодальной Японии. Игра уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а официальный релиз в Steam состоится в 07:00 по московскому времени. Несмотря на это, многие игроки уже начали погружаться в мир самураев и шиноби.

На старте в Steam пиковый онлайн достиг 17 993 человек и продолжает расти, а первые отзывы пользователей в основном положительные. Хотя обзоров пока немного, игроки хвалят боевую систему и проработанный мир. Критики также высоко оценили игру, отметив зрелищные сражения и техническое исполнение.

В Assassin’s Creed Shadows доступны два протагониста: самурай Ясукэ и шиноби Наоэ. Их истории переплетаются в масштабном приключении, полном интриг, скрытных убийств и зрелищных дуэлей.

-58
182
Комментарии: 182
Ваш комментарий
OmGRoNiKS_TM

Пускай даже данная игра получилась "якобы" неплохой. Все же принципиально игру покупать не буду, потому что Ubisoft - это контора пи@арасов! И никогда не стоит забывать их отношения к игрокам.

25
Gvik74

Они сделали все, что бы игра - понравилась игрокам ! Как ты смеешь, не опробовать ново веденную программную механику DEI в этой игре ? Поверь, тебе понравится ! Расовая историческая разнообразность, разнообразность половых отношений, равенство мужских и женских гендеров и многое и многое другое ! Все же знают, что все геймеры таковы ! Все геймеры мечтают поиграть и наблюдать - однополовую любовь краснокожих с желтокожими в эпоху австралопитеков. И мы, все геймерское сообщество - жаждем увидеть подобное - во всех играх ! Знаете что, к примеру - DEAD SPACE ремейкнутый - полнейший отстой ! Почему он там белый, а не чернокожий, желтокожий и или краснокожий ? Че, Ишимура только для БЕЛЫХ ? Где там однополые влечения ? Почему его двигает влечение к герлфренд, а не к бойфренду ? Айзек вообще Нормальный ? Он не может разобраться с собою, так как с рождения родился не того пола... Почему у него сарделька, а не бублик - между ног ? Почему, с такими революционными технологиями, он не сделал там себе операцию по смене пола или не сгонял в космический солярий, что бы стать более полноценного цвета кожи ( чем темнее, тем лучше - я это знаю, вы это знаете, Ubisoft - это знают ) ? Где там революционные программные механики DEI в той игре ? А, А, А ? Вот именно - нигде, а всем геймерам и игровому сообществу, только эти программные механики и нужны в играх ! ( Ubisoft, точно это знает, поэтому я их фанат ! ) Так что, сейчас же удаляю и выкидываю все игры нах ( даже настолки ) и затариваю - 10 копий самого бестового ассасина, для поддержание революционных программных механик в игростроении. Как раз, специально для этого, затарил 8к монитор и видюху которой еще нет даже в продаже ( Nvidia 6090 ) и ряженку тридриппер, последнего поколения - что бы по настоящему насладится - всеми этими программными ново-веденными механиками DEI в игре ! 1000 из 10 !!!

0
nub-b

Не, спасибо, небинарная феодальная Япония с геями ниггерами из далёкого космоса не нужна даже по 70% скидке. Желаю уже ебисофту обанкротиться окончательно, хотя до этого рукой подать

17
zero sleep

Ну да) Ведь Богемия в средние века с теми же геями и неграми - лучше и "исторична")

0
[PainKiller] zero sleep

ну ты сравнил, там 1 негр и то 2-степенный перс, а геем там можно стать если ИГРОК захочет

0
Владимир Губайдуллин

Очередной д а ун,который считает чёрнокожего человека рабом или нелюдем.Игра хорошая,уже посмотрел летсплеи.

-1
Light of Tfuth

Взяли прекрасную франшизу и измазали чёрным дерьмом, из название явно надо убрать Ассасин

-1
Light of Tfuth Владимир Губайдуллин
Очередной д а ун,который считает чёрнокожего человека рабом

В чём он не прав, ты думаешь они просто так кричат Black Lives Matter и при этом обвиняют всех белых, а не только американцев которые их делали рабами

0
VaZZers

Я не понял, убисофт уже ботов на пегач отправил? Или прям такая годнота вышла?

15
My life is a game

поиграл, не 10 из 10 конечно, но типичный асасин, просто как и всегда
6-7-8 из 10 в зависимости от любви к серии

2
Global Conspiration My life is a game

Нее, смело 12 из 10. Он круче вальгаллы и миража вместе взятых раз в пяццот

1
My life is a game Global Conspiration

ну я только часик играю, может конечно там дальше топчик или ты тролишь меня?
в любом случае 4к того стоили

1
ka27 Global Conspiration

Сравнил... чтобы быть лучше Миража можно быть и игрой на 3, 3 с минусом

0
Александр Дантес My life is a game

Естественно он тролит, если ты не солидарен с толпой и пытаешься сформировать своё не зависимое мнение то будь готов к коментам наших маленьких специалистов по игровой индустрии.

2
_RedLion_

Ждем мод замены ясукэ на секиро

8
Шрек и осел vs CD Project

Заминусят. Я скинул на пг мод (запрещенный на нексусе) замены негра Манса Мусы из киндом комыча 2 на белого нпс - мод заминусили 🤷‍♂️

-1
nub-b Шрек и осел vs CD Project

Там нигга появляется 2 раза за всю игру, и в одном из них его вообще казнить хотят. Там все отлично))

0
Владимир Губайдуллин

А когда будет мод на замену белых баранов,которые считают себя выше по статусу,чем чернокожие?

-3
Light of Tfuth Шрек и осел vs CD Project

Обиженный шоколадки, они тоже среди нас

1
Light of Tfuth Владимир Губайдуллин

Когда такие как ты, перестанут себя считать чёрными и когда обиженные шоколадки, перестанут нести чушь в виде Black Lives Matter

по статусу,чем чернокожие?

Никогда, спасибо скажите

Правительству

1
DESOL4TE

Шикарная игра, игра всех времён, лучше всех Скайримов, это что-то на другом уровне, стиль, звуки, атмосфера, геймплей улёт. И кст у меня зрение -7.

8
kolinmah

Лучше цусимы?

1
Imnogamer kolinmah

Это сарказм был. Лучше Вальхаллы, наверное.. Но, это не точно.

1
Блоха В Сарафане

Ну кстати, у меня плохое зрение, и одна из немногих игр, где есть нормальная настройка шрифтов

0
KnickerbockeredSedrik

Без русской озвучки это уже не тот Ассасин

5
Adeptonelove

Для полного погружения, нужна японская озвучка

-2
Господин Лидер Assassin Adeptonelove

во во, играю с японской топ

-1
Блоха В Сарафане Adeptonelove

Погружение в мир косоглазых?

-2
DenisKarabass

не ной рашик)))

-2
Adeptonelove Блоха В Сарафане

В том же киберпанке интересно сделано, вроде бы игра на русском, но японский там очень кстати

0
JackSirris
3
Deep Sea

После серии частей с Эцио (+Альтаир), франшиза потеряла связь с основным сюжетом (переломным моментом был 3 ассасин) и превратилась в какую-то ахинею. Нету больше той атмосферы ассасинов как раньше (вообще утеряно понятие кто такие ассасины), только графон, разная стилистика и все ! Сюжет ? а зачем собственно ? и так скушают, нынче это модно в новых играх).

2
Imnogamer

Ты конечно извиняй, но я вот всё не пойму, за какую там "атмосферу" нахваливают первые две игрули и за что на них некоторые так прям наяривают? Наигрался в первый ещё на выходе - скажу, что вообще не сильно-то и впечатлил. Даже скорей не впечатлил особо. Вы сейчас их установите на свой компуктер и сравните с новыми в серии игрищами.. Даже, с той же картонной Вальгаллой.. - Ну, такое себе, как говорит моложёжь. Старые - уже старые.) Реально, не за что там цепляться, а за атмосферу походу ностальжи говорит, как это часто и бывает. И, возможно, слабенький комп ещё.)) Да и сейчас все они, эти Отсасинычи - под копирку.. Игрался в Ориджинс, игрался в них все. Даже этот Ясуке на Байека похож внешне, только черней)), не находят тут рекламщики это, интересно?..))

Мне лично уже даже на Тьюбе эту новую хрень влом проходить..

Анимус этот ещё с первой игры всю аутентичность и атмосферу портит.

-3
Mikhail Donskoy Imnogamer

Первый был скучный, но это история была реально про ассасинов. Вторая часть - шедевр! Сюжет, место действия, геймплей, да и графика на то время была выдающаяся!

0
Imnogamer Mikhail Donskoy

Игра вторая - норм. Да. Графоний на тот момент был выше среднего, но не прям выдающаяся. Энцио мана, да.)

0
Блоха В Сарафане Mikhail Donskoy

Так с самого начала было сказано, что это древнейший орден, который существовал с зарождения человечества, а не история про борьбу мусульман против католиков. Сейчас нормальный сюжет попёр, это яблоко раскрывают

-1
Light of Tfuth Imnogamer

Ты сравниваешь графику, а он говорит про сюжет и Ассасинов, которых в новых частях нет, но Гейсофт хочет старых фантов убедить что есть, оставляя старое название франщизы при этом вызывая на себя бурю агрессию, вот что зумерки понять не могут

0
bohdan2015

Радужный атсасин. Черный день игровой индустрии! Встречай Черного Властелина Ясукэ и милую Наоэ! Игра, которой не дали выйти 14 февраля:D

Отстойная графа- зелень, вот что бывает когда заиграться ИИ( Ещё и диалоги местами не в тему. + не забываем что Ясукэ мог грабить синоитские храмы (это обещали поправить в патче первого дня, но хз) Ещё и не сразу+ не во всех моментах можно играть только за одного персонажа. Прям как в Синдикате. НО там были брат+сестра, а тут повесточный мусор. И как после этого вы можете топить другие игры и восхвалять тут:?(

Ubisoft забыла по-настоящему более эффектные сюжетные 3 часть и Origins. Ещё и коопа в серии теперь нету. Это позор.

Assassin's Creed Shadows – это раздутая коллекция неинтересных квестов, которые быстро превращаются в повторяющуюся, скучную мясорубку. Будущие выпуски Assassin's Creed должны быть инновационными, а не очередным перепевом игр, в которые мы уже играли в разных локациях. Существуют другие игры с открытым миром в похожих декорациях, которые гораздо более достойны вашего времени. @Итан Кригер. DualShockers

2
Кей Овальд

Ну шо, поржём.

1
ArXaHgEL17

Я так понимаю я единственный у кого юплей перестал грузится

0
PuaJl4eJl

Через VPN то должен

0
StingerV

Да в рф без впн сегодня перстал работать и видеть интернет юбисофт коннект, опять ру руские Д-ебилы чё то мутят, впн помогает

-7
Nell Samurai StingerV

А где логика в твоей скрижале? Противоречий не видим , не ?

0
StingerV Nell Samurai

ну дак и впн-ы тож отвалились, блочат как всегда, диктатура во всей красе

0
Nell Samurai StingerV

Ну у меня без проблем заходит , возможно из-за наплыва играков?

0
Tsssss

Несмотря на мою предвзятость я посмотрел уже видео о вступительном сюжете и как игра выглядит, и не ошибся серия деградировала ещё дальше ))

0
utbrock

я читаю комментарии и просто офигеваю, господа и кто же вас заставил то в 6 утра писать пост то ??? ПГ че за дичь что в постах..???

0
Imnogamer

Часовые пояса, Земля круглая, эллипсоидно-овальная, многие за кордоном - не, не слышал. Прибавь сюда ещё рекламоботов и прочих "труженников", уффлайнактиваторов всяческих и картина таки маслом.

4
utbrock Imnogamer

основная масса из РФ ,понятное дело написать могли кто угодно и когда угодно...

0
UnwillingJiro

Я устал ждать завершения этого спектакля. Поскорее бы наступил финал

0
Sir Patrik

show must go on (c)

0
ilya6969

Он даже оффлайн активашки не

0
StingerV

Чё

1
Imnogamer

Пошла реклама. "Сомос оссассинос"..))

0
Imnogamer

Комменты здесь ещё больший кринж, чем игра. Одни доталово обсирают, вторые доталово рекламят. И, все всё минусуют. С ума сойти. Но, продаванские тролли и боты, как всегда, в плане перебарщиваний - впереди планеты всей. Какие же глупые, доталово упоротые и устаревшие у них приёмы!

0
utbrock

добро пожаловать на ПГ

1
Light of Tfuth

Ну вот познакомься с ботвой

И это я только двоих нашёл. шлюхоподобная корпа Юбисофт, думает что это, работает, работает, но только в другую сторону

0
SmilingPherick

Когда на торрентах выйдет?

0
Diablonos

Учитывая с какой скоростью хацкеры взламывают игорьи, думаю годиков 5 тебе нужно еще подождать.

0
Diablonos

Последняя игра некогда великой студии

0
Light of Tfuth
0
Палыч Роков

Уже качаю, вечерком опробую

0
Господин Лидер Assassin
-1
[PainKiller]

ок, тож самое что у стулкера, 80%, вывод игра дно, юбики банкрот

-3
Light of Tfuth

Зачем никнейм и аватарку сменил., думаешь так тебя никто не узнает ?. даже я понял что это ты по двум предупреждениям

0
Пользователь ВКонтакте

От Netflix черным Самураями)) // Максим Андреевич

-2
Пользователь ВКонтакте

🤡🖕 // Vengel Bryde

-2
agentsashko

Юбики обязаны утопиться в собственном го@не. Одна из самых конченых игровых компаний в истории

-2
Serpentrage

Но игроки встретили игру хорошо? К чему этот хейт?

0
agentsashko Serpentrage

На первое предложение я должен ответить? Это какой-то выбор?

Хейт исключительно к самой компании (смотрю тут таковых недовольных людей полно). Игра выйдет удачной, эти встанут с колен и дальше продолжат на людей ср@ть. Тут нужно, чтобы в них куча кольев воткнули и плюсом кикнули безумного старикашку из студии. А там уже одно из двух - придет другой диктатор и будет свои правила ставить или же произойдет глобальная одумка и будут выходить годные проекты

-2
Global Conspiration Serpentrage

К тому, что юбики с денуво выпускают игры и школота не может себе позволить их купить, а значит надо обосрать🤣🤣🤣

1
Light of Tfuth Serpentrage

Примеры будут ?

0
Light of Tfuth Global Conspiration
0
OneTweak

Пока лучший из последних АС

-3
Serpentrage

Офигенская и боевка свежая =)

-3
Ely Maze

Как по мне нормальная часть а хейтеры задрали уже каждую часть хейтят при этом даже не играя в нее

-3
Господин Лидер Assassin

я уверен даже главный фанат ассассинов соник когда выпустит ролик на ютубе. в итоге подтвердит что это одна из лучших частей, да ее еще нужно доработать в каких-то моментах, и тогда это будет рил 100из100, т.к паркур, убийства врагов, это сделано просто на каком-то не реальном уровне.

кстати вот это что за имба вообще, зачем это в игру добавили? я с этой штукой просто отряды кладу на макс сложности, жесть крч имба, буквально 1 по 10 лвл было оч тяжело, ща резко стало слишком легко

0
Kenn1y

Про Грецию я бы поиграл, в данный момент есть непройденная Истоки, уж лучше в неё.

-4
maxxxer

на торрентах выйдет?

-4
My life is a game

да
через год полтора

-4
Zaraku39ru

не) там денуво, а ее теперь некому взламывать..

0
Imnogamer Zaraku39ru

Вообще начхать сто раз. Они все после Ориджинса однотипные донельзя. Одын в одын. Играл в одну, гамал в них во все. А, сюжет можно преспокойно и на Тьюбчике пройти. Благо, там недостатка в стримерах и летсплейщиках нет.

1
Light of Tfuth Imnogamer

Зачем ? если есть игрофильмы

0
Scerkrou7

Прошел пролог. А знаете, не плохо. Мне пока нравится. Боевика прикольная, крюк, крюк кошка добавляет вариативности. За ясуке играть было не особо интересно, наоэ интересней, хотя опять, завязка я буду мстить за смерть отца))) юбисофт как обычно

-5
ZAUSA

Согласен. Лучший Assassin's Creed, 10 из 10. Жаль, что я не играл и не буду.

-6
Yuri Gagarin

Игра замечательная, а у хейтеров просто стадное чувство. Заcирают, даже не играя.😁

-6
Господин Лидер Assassin

тут у большинства такое железо что железом не назвать, что им еще остается) причем я не шучу, тут есть инцелы у которых даже 8 битные игры с трудом идут, но при этом они пишут в каждой новости и советуют там что-то)))

-3
V1RuS.pr||0 Господин Лидер Assassin

хз я смотрел gpu тесты - там 5080 - от 65 до 90 фпс с ффреймгеном ,dlss в 1440p выдавала

0
[PainKiller]

вон челы на твиче играют и так понятно, что тоже самое что мираж, даже графен такой же

-1
Global Conspiration

Потому что купить не могут, а значит надо засрать. Игра реально пууууушка! Жду обзор от пегача, чтоб у хейтерков пуканы хиросимой бомбонуло🤣🤣🤣

-1
Light of Tfuth Господин Лидер Assassin
8 битные игры с трудом идут,

Видно что ты даже в 8битки не играл

0
В_о_л_ь_к_а

Интересно посмотреть на британский юмор французского издателя.

Думаю в ближайшие дни, а может быть даже уже вечером, будет взлом. Шумихе вокруг игры быть.

-7
My life is a game

взлом денуво?ты по моему что то перепутал
через годик пираты поиграют, как с миражом было

-2
User_200 My life is a game

Зачем ждать год когда есть активашка? Врядт ли найдутся те кто захочет провести игре 500 часов зачищая аванпосты с вышками?

0
My life is a game User_200

ну 500 часов ты перегнул
а я хз зачем пираты ждут
я сам за активашки не шарю, не пользовался
я или пиратка или фулл прайс,но тут пользователи говорят вещь годная(активашки)

-1
Комментарий удален
V1RuS.pr||0 Nell Samurai

что?!? ты совсем имбицил>?

0
211186

Да годная игра на самом деле вышла. Хейтеры дно...

-7
Imnogamer

Если годная, то ей воздастся. Посмотрим, поглядим.)

2
Gvik74

Хорошо, что их Комплексный ПРОДУКТ с повесточкой DEI - ЗАШЕЛ в тебя.. кхм...кхм... Извини, то есть - зашел тебе... Тебе зашел, а не в тебя... Какая нелепая оговорка вышла...

0
Пользователь ВКонтакте

вроде в тестах норм оптимизон, можно получить до 70 фпс // Mikhail Tsyganov

-8
Фанат Миты

ну а я же говорил что игра не провалится... капрофаги и гои схавали

-9
Aber Time

Со стороны эстетической красоты лично для меня, Я бы лучше сыграл за европейца в лице самурая чем за африканца...а потому вообще не стану играть в это...но людей бесхребетных полным полно и играют они во всё что им прикажут или предложат...оттого в ПЕРВЫЕ дни игра и не провалилась...но чего то особенного она не добьется...Ещё говорят что она лучшая игра в компании за 10лет, а значит раз это можно назвать их игрой 10ти летия то мне очень печально за них....И ведь всю эту проблему с идентичностью ГГ можно было бы решить обыкновенным редактором персонажа (раз уж не кореной у них житель на самурае, то мог быть абсолютно любой созданный игроком)

-2
zero sleep Aber Time

Вот интересно, а если та игра которая нравится вам, не нравится большинству, то получается именно вы "бесхребетны" и играете в то что вам скажут? Ну так то с чего вы взяли что именно ваш вкус на игры является "эталоном"? Не кажется ли вам что это весьма ЧСВшное поведение, считать себя исключительно ценителем "шедевров"?

-1
Devilor

Какие все красные🤣🤣🤣любители этого овна🤣🤣🤣

-10
AborT SkyNetovich

Поиграл. Не сказать что "лучший" Ассасин, но так теребонькать контору по поводу игры "негр-самурай", "крыши китайские", "унижает богов" и т.д. они сделали всё что можно чтобы игра была игрой.

Мне даже жаль хранцузов стало, даже Шмуту так не обсуждали, как негра-самурая. Зря я купил 5090, который приедет в шаббат... на старой квартире (ремонт на основной, меня залили), со старым ПК идет с 104 фпс в бою, со старым ТВ 60 херцами. (уменьшил скриншот, не хочет оригинал закачивать)

-10
My life is a game

да игра то норм, средненький
лично по мне лучше вальгаллы и миража

продажи будут норм, но явно не 2 млрд за месяц, или сколько там Гиймо хотел

-5
SengokuUI
Зря я купил 5090

Чел,этим ты никого не удивишь, половина пегача её имеет

2
AborT SkyNetovich SengokuUI

я спрашивал вашего мнения по поводу распространённости среди "пегача" купленной карты?

и не надо тыкать, я не ваш друг, брат или любовник и что за фамильярности, называть граждан словом "Чел", мы что на сельской пьянке среди доярок? общайтесь уважительно.

-4
Фанат Миты

судя по скриншоту - это почти полная копирка цусимы

1
[PainKiller]

ппц графен как в мираже

0
qstnb

Кто не купил скорее покупайте, просите у мам, пап, воруйте, но игру надо купить

-14
My life is a game

это троллинг или ты серьезно?)

-3
qstnb My life is a game

)

0
Light of Tfuth
Кто не купил скорее покупайте, просите у мам, пап, воруйте, но игру надо купить

А если сейчас люди СК на ТГ канале кинут твой никнейм и по ip тебя пробьют где обитаешь, не боишься последствий ?

0
BrooTForce

как обычно(

-14
Kalaka Whitewing

Ещё один клоун с доисторическим процессором.

11
BrooTForce Kalaka Whitewing

клоун у тебя в голове, клоун

-9
DecisiveWeldon BrooTForce

по факту ты рил идиот что в 2025 у тебя проц без AVX2

3
Nell Samurai DecisiveWeldon

Нормально до человека доносить мысль можно? Хоть и действительно не понимаю зачем он с такой железкой вообще покупал игру... Видимо покупка игры для него более финансово целесообразно чем покупка камня

8
Pahant0Ss Nell Samurai

Обычно до таких, как он, донести это невозможно. У таких либо разрабы виноваты, либо производители железа, и данные индивиды искренне верят, что и те и те в сговоре, чтобы эти кадры не поиграли на своих процессорах 15летней давности.

2
Господин Лидер Assassin

я уже наиграл через юплей 5 часов)

-18
vald11

Пока все очень нравится. Наконец то в первые за много лет сделали акцент на стелс. Рейтрейсинг освещение вообще улет по сравнению с обычным режимом.

-20
Agentdead

Это лучший асасин.

-20
Global Conspiration

Агрохyительная, сногсшибательная, просто эпидрическая игра. Если какаду 2 я снес к хероборам после 20 минут игры, то тени это прям шедееееевр! Реально лучший ассассин за последние лет 7. Все, не могу больше ниче писать, один хрен, те кто не могут се позволить купить тени продолжат ныть в комментах и наяривать обеими руками свои бананы при виде яна птачека, а я погнал наваливать япошкам в тенях

-20
Light of Tfuth
Реально лучший ассассин

Каждый раз с выходом новой части, слышу этот бред, вы случаем не ученики Логинова

-1
Global Conspiration Light of Tfuth

Жди когда лрманут лнодика через 2, сможешь оценить)))) а пока играй в свою пиратку какаду 2 и фапай на янку))))))

0
Light of Tfuth Global Conspiration

Ну игры я давно не играю бот притом давно, а современный мусор для аутистов я играми не считаю, которые создавали не разработчики, а такие же аутисты, которые об играх нечего не знают, зовут их эффективными менеджерами, так иногда поигрываю старенькие, с проработанным сюжетом игры, созданы разработчиками, а не менеджерами и ржу с таких, как ты, которые доказывают что фекалии это шоколад, а шоколад это фекалии

0
My life is a game

игра топчик, если вы любитель серии, то скорее всем понравится

-20
Light of Tfuth

Я любитель сери, но это уже не Ассасин и мне не нравится., начиная с чёрного флага

0
NeuRat

Я в неё уже в 3 утра по МСК начал играть..
Начало очень понравилось, надеюсь дальше будет также, а не как прошлые провальные части..
Очень уж сильно обожаю франшизу Assassins Creed

-21
Никита Башкиров

Ну как сказать провальные, все с торицей окупились

0
Константин335

Это лучший Ассассин из последних

-25
My life is a game

лучше миража и вальгаллы точно лично для меня
я конечно поиграл всего часик, но по первому впечатлению как то получше

-13
kolinmah

Чем лучше? Графонием?

-1
[PainKiller] My life is a game

помоему тож самое что валгалла и мираж

0