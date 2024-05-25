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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.5 326 оценок

Авторы Assassin's Creed Shadows рассказали о некоторых локациях, которые можно будет посетить в игре

Gruz_
Новости

Арт-директор Тьерри Дансеро и историк Стефани-Анна Руатта рассказали редакции японского журнала Famitsu о некоторых из локаций, которые мы сможем посетить во время прохождения кампании Assassin's Creed Shadows.

  • Замок Азучи
  • Замок Осака
  • Окуноинское кладбище (самое древнее кладбище в Японии)
  • Замок Химэдзи
  • Замок Такэда

Как известно, карта в Assassin's Creed Shadows будет просто огромной и, по всей видимости, на ней будет собрано немало интересных исторических локаций, которые мы сможем исследовать в ходе прохождения миссий и которые, возможно, послужат поселениями для наших врагов.

Релиз Assassin's Creed: Shadows состоится 15 ноября текущего года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Goodvini

Грустно стало, не кому юбикам насолить выпустив кряк в скором времени.

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Brock_Harrison

что бы юбикам капитально насолить надо всем миром прекратить покупать игры от убисофта но это увы утопия...

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Без негатива

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