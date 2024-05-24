Илон Маск выступил против повестки в Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed: Shadows переносит игроков в эпоху феодальной Японии — время самураев, ниндзя и кровопролитных войн между могущественными кланами. Страна раздроблена и погружена в хаос, но в тени исторических событий разворачивается не менее напряжённое противостояние между древними орденами ассасинов и тамплиеров, веками манипулирующих судьбами народов.
В центре сюжета — двое главных героев, чьи судьбы тесно переплетаются, несмотря на кажущуюся несовместимость. Наоэ — синоби-ассасин, мастерски владеющий искусством скрытности и диверсий. Ясукэ — легендарный самурай, побеждающий врагов в честном бою благодаря безупречной технике и несгибаемому духу. Волею обстоятельств эти двое становятся союзниками и должны сообща противостоять могущественным силам, стремящимся погрузить Японию в пучину раздора и насилия.
По мере развития сюжета игроку предстоит раскрыть мотивы и тайны прошлого обоих персонажей, а также понять, что на самом деле объединяет столь разных героев. Параллельно с основной историей будут развиваться побочные линии, связанные с ключевыми фигурами эпохи и судьбоносными событиями японской истории. Вербуя всё новых союзников и создавая разветвленную шпионскую сеть, Наоэ и Ясукэ постепенно подберутся к разгадке главной тайны, способной изменить ход войны и определить будущее страны.
Assassin's Creed: Shadows сочетает в себе элементы экшена, стелса и ролевой игры в рамках обширного открытого мира. Игрок сможет свободно переключаться между двумя главными героями, каждый из которых обладает уникальным стилем игры и набором способностей. Наоэ специализируется на скрытном передвижении, бесшумных убийствах и акробатике, позволяющей быстро перемещаться по городам и пересеченной местности. Ясукэ, напротив, ориентирован на прямое противостояние и владеет разрушительными боевыми техниками, способными за считанные секунды расправиться с превосходящими силами противника. Каждый из персонажей будет развиваться независимо, приобретая новые навыки, снаряжение и пассивные бонусы.
Но экшен и сражения — лишь часть геймплея. Не меньшее значение в Assassin's Creed: Shadows имеет исследование мира, общение с NPC и развитие шпионской сети. Чтобы выследить очередную цель, Наоэ придётся собирать информацию у осведомителей, подкупать чиновников, перехватывать секретные послания. В этом ей помогут верные союзники-лазутчики, делящиеся с игроком ценными сведениями и открывающие доступ к новым квестам и активностям.
Отдельного упоминания заслуживает система «убежища» — секретной базы ассасинов, которую игрок волен обустраивать и улучшать по своему вкусу. Это не просто точка для быстрого перемещения, но полноценный хаб, где можно пообщаться с ключевыми персонажами, изготовить новое снаряжение, обучить шпионов и даже заняться косметическими улучшениями вроде смены интерьера и размещения трофеев.
даже Маск не хочет видеть обезьяносамурая
"даже"
Там реально негр? Я думал это стеб какой.
Разработчики услышали ваш плачь и изменили персов в игре. Всё, можете выдохнуть
Такое впечатление, что фотошоп..
Неа, реальная новость! Вчера вечером вышла на офиц. сайте юбисофт
у мужик кто?
том круз
Если бы. В нормальные времена так бы и сделали.
Гей? То есть им просто черного показалось мало?))
Этим они хотели тонко намекнуть, что негры - геи, но никто не понял скрытой расистской шутки)
Раньше я думал, что и игры юбиков имеют право на жизнь, но теперь щитаю, что пора уже закрыть этот писец, так всем будет лучше
Очень жаль что додики, все равно побегут и купят это го*вно еб*ное, от конторы пид*расов
Он еще и п*дор??! Доктор Ху в японии, ептыть. Не, ну что за позорище??
ПОЗОРИЩЕ!!!
Маск вообще топ тип.
Ещё бы, сын транс. У него личные счёты с таким.
Мир сошел с ума)))
Нет, всего лишь ОДНА(шизанутая) контора ...
ОДНА? // Александр Ковалёв
Да конечно "одна"... Они уже почти все такие.
Чёрный самурай да ещё с дредами просто вызывает смех, Юбики "красавцы" сделали максимально упоротую, крынжовую превьюшку.
да это ирония была над повесткой, а гои ничего не поняли)) Эх Илон, я думал он умнее.
Иронизируют над собой же?
Мазафака-сан .
Черный самурая без хозяина - Негорин!
Dei kills art, ага.
Особенно в Японии
Стесняюсь спросить что они там пихают.
ты чё мля совсем сбрендил, на картинке видны половые органы, ты сейчас так отхватишь что мама не горюй
Очевидно что - осьминога.
Это искусство. К стати в учебнике по биологии тоже видны половые органы. Жизнь - боль.
как ты там сказал жизнь боль? на лови КоАП РФ Статья 6.21
Хорошо, что не играю в игры от юбисофт
Странно что на роль японской бабы, не та ГГ , которую показали в моментах с Эцио(его старости)... хотя чему я удивляюсь.
Не вписалась в тренды 0_0
Она китаянка и она была в assassin's creed chronicles : China
Шао Цзюнь относится к китайскому братству ассасинов, так что логично, что в Японии японский ассасин.
так неприятно будет играть за него.....надеюсь можно будет женщину сделать как в вальгалле..
Разве в Вальгалле была женщина? Там кажется на выбор был взрослый мужчина-викинг и еще паренек помоложе...
хахахахах чётка сказал
Ну так запрещайте:D пусть переделывают..
никто не переделает. инфа сотка.
Ебисофт...
Нормальный сникерс
Assassin's Creed ShadowsAnus Under Attak
Очень надеюсь, что она капитально будет провальной в плане продаж тоже, чтобы послужило им уроком. В плане того, как люди "радостно" встретят ее на релизе уже сомнений нет) Естественно журнашлюшки будут в восторге, а с негрогеем может еще и награды получить, но в народе всё равно останется уродцем года ) Убики дно за дном пробивают..
если он еще и гомик, то черные то же должны быть против такого дерьма
И это при том, что у него сын трансгендер!
Тут Я согласен с этим наркоманом, по крайней мере 50% игроков дети, с какого такого им навязывают черножопую хрень? Сделать нормальных персонажей, а остальное пусть каждый дорисовывает в своём воображении и это нас не касается. Даёшь нормальных тестостероновых героев!
Пора маску купить юбисофт. Возможно тогда у них дела пойдут в гору. // Дмитрий Белоусов
В каждой бочке затычка
Где перевод твита? Ладно я сам могу перевести через гугл переводчик, но вот незадача, твит является картинкой.
Перевод буквально в посте написан.
Я хочу знать дословно что там написанно, а не со слов криворукого редактора.
Тогда переходи по ссылке на источник, которая также есть в новости, и переводи дословно сам.
учи английский
Гугл-переводчик уже давно может текст с картинок переводить, это действие занимает несколько секунд, не поленись опробовать.
И этот тут. В любой жопе затычка:)
Это ж насколько убейсофт всех задрали повесткой, что в игре, где негра самурая - реально существовавшего чела, все равно считают повесткой, причём да ж сами японцы))
Сейчас бы этого "эксперта" скидывать) Сонник не поиграл в Odyssey, как он может знать лор Ассасинов.
Да он в этом видео всех "историков" раком поставил)) какие то деграданты верят, что АС это игра про историю 😂😂😂
Он точно играл в Одиссею, и даже в DLC.
чел шарит явно больше рандома с пегача
Только вот он сам в ролике перечесляет причины почему у народа бомбануло, а потом называет это шизоконфликтом из ничего, так если есть причины, значит не из-за ничего, не? В других роликах он призывает бунтовать, а в этом говорит "набунтовались, молодцы, игру пропиарили". Сначала хвалит чела за хороший сюжет для ассасина, а потом насмехается над ним потому что это сюжет для мобильного ассасина, а чел работал на аутсорсе, что как бы должно вызывать обратный эффект - если чел на аутсорсе для мобилки сделал сюжет лучше чем делают студиные разрабы для ААА. Говорит, что для игрока необходим проводник в историю Японии, но при этом 2 минуты назад приводил в пример игру, в которой отсутствие этого проводника в Японии почему-то не помешало ей стать хитом.
Не говоря уже о том, что он несёт бред про то, что Япония перестала быть закрытой в середине 19 века и за эти 170 лет якобы никто вообще ничего про неё не знает и именно поэтому там нужен персонаж-проводник (так уж просто получилось, что он чёрный, ага). И это при том, что перед этим он говорил про популяризацию аниме в последние годы, что как бы распространяет культуру японии, ага.
В этом ролике он сам себе же противоречит почти во всём и переобувается на лету.
Якусэ это реальная историческая личность как он мешает вам интересно
Да, был какой то негр в Японии, только вот не доказано, что он был самураем..Новость на ПГ недавно была про попытки упоротых активистов переписать историю на английской Википедии ради сраной игрухи
В каком учебнике истории можно почитать про эту "реальную" историческую личность ?