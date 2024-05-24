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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.6 323 оценки

Илон Маск выступил против повестки в Assassin's Creed Shadows

2BLaraSex
Новости

Илон Маск продолжает следить за событиями в игровом мире и скандал вокруг Assassin's Creed Shadows, похоже, не остался для него незамеченным. Малайзийский стример и журналист Ян Майлз Чонг написал в своем аккаунте в социальной сети X, что Ubisoft должна отложить выпуск Assassin's Creed Shadows из-за негативной реакции на введение в игру DEI (аббревиатура, в переводе с английского означающая разнообразие, равенство и инклюзивность). По его словам, игра настолько "проснулась", что главным героем в ней выступает чернокожий гей, изображенный как «настоящий исторический самурай» в Японии. Это невероятно оскорбительно и никто этого не просил. Илон Маск согласился с ним, ответив что DEI уничтожает искусство.

Скандал вокруг Assassin's Creed Shadows разгорелся сразу же после того, как Ubisoft анонсировала новую часть серии. Многих игроков, особенно японцев, возмутило, что в игре о феодальной Японии главным героем будет чернокожий персонаж, да еще и в роли самурая, хотя был ли он таковым, до сих пор неизвестно. Игроки встретили анонс негативно - премьерный трейлер на официальном канале Ubisoft на YouTube собрал более 600 тысяч дизлайков и стал самым заминусованным за всю историю серии.

74
78
Комментарии: 78
Ваш комментарий
Oscilograf

даже Маск не хочет видеть обезьяносамурая

29
Spillik

"даже"

1
cuckold

Там реально негр? Я думал это стеб какой.

16
Божественный FAR CRY 6

Разработчики услышали ваш плачь и изменили персов в игре. Всё, можете выдохнуть

Спойлер
14
Сергей Понащенко

Такое впечатление, что фотошоп..

7
Божественный FAR CRY 6 Сергей Понащенко

Неа, реальная новость! Вчера вечером вышла на офиц. сайте юбисофт

8
Lorenzo Lamas

у мужик кто?

0
Fenharell Lorenzo Lamas

том круз

3
LethalApple

Если бы. В нормальные времена так бы и сделали.

2
BrokVud

Гей? То есть им просто черного показалось мало?))

8
AndralStormborn

Этим они хотели тонко намекнуть, что негры - геи, но никто не понял скрытой расистской шутки)

7
HellowRainbow

Раньше я думал, что и игры юбиков имеют право на жизнь, но теперь щитаю, что пора уже закрыть этот писец, так всем будет лучше

7
Антон Шуршинов

Очень жаль что додики, все равно побегут и купят это го*вно еб*ное, от конторы пид*расов

7
LethalApple

Он еще и п*дор??! Доктор Ху в японии, ептыть. Не, ну что за позорище??

6
Алексей Выгодин

ПОЗОРИЩЕ!!!

4
6363

Маск вообще топ тип.

4
-Zion-

Ещё бы, сын транс. У него личные счёты с таким.

0
alers1

Мир сошел с ума)))

3
Ang Dark

Нет, всего лишь ОДНА(шизанутая) контора ...

-5
Пользователь ВКонтакте Ang Dark

ОДНА? // Александр Ковалёв

2
LethalApple Ang Dark

Да конечно "одна"... Они уже почти все такие.

7
saa0891

Чёрный самурай да ещё с дредами просто вызывает смех, Юбики "красавцы" сделали максимально упоротую, крынжовую превьюшку.

2
Real Slim Shady

да это ирония была над повесткой, а гои ничего не поняли)) Эх Илон, я думал он умнее.

-8
BORGER390 Real Slim Shady

Иронизируют над собой же?

0
RoughPalor

Мазафака-сан .

2
Лицо со шрамом

Черный самурая без хозяина - Негорин!

2
Yoshemitsu
Спойлер

Dei kills art, ага.

Особенно в Японии

0
bysaturn

Стесняюсь спросить что они там пихают.

2
1barac9U7ada7

ты чё мля совсем сбрендил, на картинке видны половые органы, ты сейчас так отхватишь что мама не горюй

-6
Yoshemitsu bysaturn

Очевидно что - осьминога.

2
Yoshemitsu 1barac9U7ada7

Это искусство. К стати в учебнике по биологии тоже видны половые органы. Жизнь - боль.

3
1barac9U7ada7 Yoshemitsu

как ты там сказал жизнь боль? на лови КоАП РФ Статья 6.21

-11
Гемор

Хорошо, что не играю в игры от юбисофт

0
Ang Dark

Странно что на роль японской бабы, не та ГГ , которую показали в моментах с Эцио(его старости)... хотя чему я удивляюсь.

0
slender10

Не вписалась в тренды 0_0

0
ZombieMan1

Она китаянка и она была в assassin's creed chronicles : China

0
JustMike

Шао Цзюнь относится к китайскому братству ассасинов, так что логично, что в Японии японский ассасин.

0
Grognac

так неприятно будет играть за него.....надеюсь можно будет женщину сделать как в вальгалле..

0
AndralStormborn

Разве в Вальгалле была женщина? Там кажется на выбор был взрослый мужчина-викинг и еще паренек помоложе...

7
islamelmurzaev2005 AndralStormborn

хахахахах чётка сказал

-1
bohdan2015

Ну так запрещайте:D пусть переделывают..

никто не переделает. инфа сотка.

0
RAFOMIX

Ебисофт...

0
KOCMOC42

Нормальный сникерс

Спойлер
0
Well-knownQusai

Assassin's Creed ShadowsAnus Under Attak

0
Eios

Очень надеюсь, что она капитально будет провальной в плане продаж тоже, чтобы послужило им уроком. В плане того, как люди "радостно" встретят ее на релизе уже сомнений нет) Естественно журнашлюшки будут в восторге, а с негрогеем может еще и награды получить, но в народе всё равно останется уродцем года ) Убики дно за дном пробивают..

0
pirlovcin

если он еще и гомик, то черные то же должны быть против такого дерьма

0
JustA_NiceGuy

И это при том, что у него сын трансгендер!

0
1barac9U7ada7

Тут Я согласен с этим наркоманом, по крайней мере 50% игроков дети, с какого такого им навязывают черножопую хрень? Сделать нормальных персонажей, а остальное пусть каждый дорисовывает в своём воображении и это нас не касается. Даёшь нормальных тестостероновых героев!

-1
Пользователь ВКонтакте

Пора маску купить юбисофт. Возможно тогда у них дела пойдут в гору. // Дмитрий Белоусов

-1
Ой извините

В каждой бочке затычка

-1
SGate

Где перевод твита? Ладно я сам могу перевести через гугл переводчик, но вот незадача, твит является картинкой.

-2
2BLaraSex

Перевод буквально в посте написан.


Ubisoft должна отложить выпуск Assassin's Creed Shadows из-зз негативной реакции на введение в игру DEI (аббревиатура, в переводе с английского означающая разнообразие, равенство и инклюзивность). По его словам, игра настолько "проснулась", что главным героем в ней выступает чернокожий гей, изображенный как «настоящий исторический самурай» в Японии. Это невероятно оскорбительно и никто этого не просил.
0
SGate 2BLaraSex

Я хочу знать дословно что там написанно, а не со слов криворукого редактора.

0
2BLaraSex SGate

Тогда переходи по ссылке на источник, которая также есть в новости, и переводи дословно сам.

2
Fenharell SGate

учи английский

-1
AT_Sagor

Гугл-переводчик уже давно может текст с картинок переводить, это действие занимает несколько секунд, не поленись опробовать.

0
Аристов--Черный

И этот тут. В любой жопе затычка:)

-3
Neco161

Это ж насколько убейсофт всех задрали повесткой, что в игре, где негра самурая - реально существовавшего чела, все равно считают повесткой, причём да ж сами японцы))

-5
Божественный FAR CRY 6
-8
Real Slim Shady

Сейчас бы этого "эксперта" скидывать) Сонник не поиграл в Odyssey, как он может знать лор Ассасинов.

-3
Божественный FAR CRY 6 Real Slim Shady

Да он в этом видео всех "историков" раком поставил)) какие то деграданты верят, что АС это игра про историю 😂😂😂

-1
DmitriyKats Real Slim Shady

Он точно играл в Одиссею, и даже в DLC.

0
Fenharell Real Slim Shady

чел шарит явно больше рандома с пегача

-1
Dr Acula Fenharell

Только вот он сам в ролике перечесляет причины почему у народа бомбануло, а потом называет это шизоконфликтом из ничего, так если есть причины, значит не из-за ничего, не? В других роликах он призывает бунтовать, а в этом говорит "набунтовались, молодцы, игру пропиарили". Сначала хвалит чела за хороший сюжет для ассасина, а потом насмехается над ним потому что это сюжет для мобильного ассасина, а чел работал на аутсорсе, что как бы должно вызывать обратный эффект - если чел на аутсорсе для мобилки сделал сюжет лучше чем делают студиные разрабы для ААА. Говорит, что для игрока необходим проводник в историю Японии, но при этом 2 минуты назад приводил в пример игру, в которой отсутствие этого проводника в Японии почему-то не помешало ей стать хитом.
Не говоря уже о том, что он несёт бред про то, что Япония перестала быть закрытой в середине 19 века и за эти 170 лет якобы никто вообще ничего про неё не знает и именно поэтому там нужен персонаж-проводник (так уж просто получилось, что он чёрный, ага). И это при том, что перед этим он говорил про популяризацию аниме в последние годы, что как бы распространяет культуру японии, ага.
В этом ролике он сам себе же противоречит почти во всём и переобувается на лету.

0
islamelmurzaev2005

Якусэ это реальная историческая личность как он мешает вам интересно

-8
Eios

Да, был какой то негр в Японии, только вот не доказано, что он был самураем..Новость на ПГ недавно была про попытки упоротых активистов переписать историю на английской Википедии ради сраной игрухи

1
worys

В каком учебнике истории можно почитать про эту "реальную" историческую личность ?

0