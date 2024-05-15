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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6.8 207 оценок

Карта Assassin's Creed Shadows сопоставима по размеру с картой Египта в Origins

monk70
Новости

Ubisoft подтвердила, что карта Японии в Assassin’s Creed Shadows «примерно того же размера», что и карта Египта, представленная в Assassin’s Creed Origins. Последняя стала первой огромной игрой Assassin’s Creed, приведшей к изменению формулы с игровым процессом ролевой игры с открытым миром.

В недавнем интервью IGN утверждалось, что Assassin's Creed: Shadows не будет такой большой, как Valhalla или Odyssey, но будет на одном уровне с Assassin’s Creed Origins. В интервью креативный директор Ubisoft Джонатан Дюмон сказал:

На уровне масштаба её можно сравнить Assassin’s Creed Origins. Мы действительно хотели иметь соотношение масштабов, максимально приближенное к реальному. Поскольку замки занимали много места, а нам очень хотелось, чтобы горы выглядели как горы, мы сделали окружающее пространство в игре шире.

Assassin’s Creed Origins по сей день кажется масштабной, охватывая весь Египет от границы до границы. Это огромная карта, но красивая, и она не была так «набита» событиями, как, например, Valhalla. В 2020 году вышла Assassin’s Creed Valhalla, ставшая самой амбициозной игрой Assassin’s Creed, когда-либо созданной. Если вы хотите опробовать все, что может предложить эта гигантская игра, вам придется играть двести часов или больше.

Assassin’s Creed Shadows выйдет 15 ноября на PS5, Xbox Series X/S, ПК, Mac и Amazon Luna.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Gelyr

Хотелось бы качества, а не количества, а то мы знаем вас.

10
nemsis94

У юбиков красивые миры, вот только они все пустые.

3
wdymBro

Ага. И наполнение как в одисее, что в половине регионов тупо нет ни одного квеста 😂

-2
Пользователь ВКонтакте

Ох блеать там пздц огромный был, устал чистить после 30% // Ilya Strelec

-3
Пользователь ВКонтакте

Небольшая карта, значит // Дамен Мершед

-7