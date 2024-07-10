Ubisoft извинилась за плагиат на иллюстрациях Assassin's Creed: Shadows

Компания Ubisoft принесла извинения за использование флага группы исторических реконструкторов на некоторых рекламных изображениях Assassin's Creed Shadows без её согласия.
Точнее, флаг, принадлежащий группе Sekigahara Teppo-tai (или Sekigahara Weapons Group), появился на иллюстрациях к игре. Он также присутствует в составе коллекционного издания, которое, вероятно, не может быть изменено на данный момент.
Сама Ubisoft Japan объяснила, что "данные иллюстрации не будут использоваться или распространяться после этой даты, за исключением включения в каталог коллекционного издания. Мы приносим глубокие извинения за сложившуюся ситуацию".
Этим деталям можно было бы уделить чуть больше внимания, учитывая также многочисленные споры, вызванные выбором главных героев. Ubisoft полноценно представила Assassin's Creed Shadows в мае прошлого года. В прошлом месяце было опубликовано 13-минутное видео с прохождением, в котором подробно показан геймплей. Действие игры происходит в Японии XVI века, в ней два главных героя. Разработкой игры занималась компания Ubisoft Quebec, та же, что и Assassin's Creed Odyssey, с которой у игры один креативный директор.
Дата выхода - 15 ноября 2024 года для PlayStation 5, Xbox Series X и S, PC, Mac и Amazon Luna.
А за японских негров не хотят?
Эти извиняются постоянно,помойка а не компания.Пока у...к Гиймо со своим "трули сорри"во главе,ничего не изменится,а станет только хуже.)
О я уверен сейчас разумные люди в комментариях нам расскажут о том что на Юбиков опять бочку катят. Возможно сама группа Секигахара лишь недавно изменила своё лого, чтобы поднасрать Юбикам? Или в этой группе тоже работают одни хейтеры серии Ассасина? Я уверен мы зря вот так говорим, что студия халатно относится как к игре, так и к всей серии.
Какой-то сюр, Юбики исповедуют принцип если начал позориться, то позорься до конца. Как же им было насрать на всё, не могли нанять нормального консультанта по Японии, бедная инди студия денюшек не хватило.
Извинения Юбиков уже не спасут.
Всего один негр на всю игру? Надо извиниться и перекрасить Наоэ в черный))
Негр,в самурайских доспехах с рогами,которому кланяются японцы,не смея поднять взгляд.
Ждём Асасинов про Россию с Пушкиным или каким-нибудь ноунейм азиатом.
Всё как и должно быть 😁
Нормально так) новость про юбиков и в комментах шедевральный юбисофт😂