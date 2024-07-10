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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.7 490 оценок

Ubisoft извинилась за плагиат на иллюстрациях Assassin's Creed: Shadows

butcher69
Новости

Компания Ubisoft принесла извинения за использование флага группы исторических реконструкторов на некоторых рекламных изображениях Assassin's Creed Shadows без её согласия.

Точнее, флаг, принадлежащий группе Sekigahara Teppo-tai (или Sekigahara Weapons Group), появился на иллюстрациях к игре. Он также присутствует в составе коллекционного издания, которое, вероятно, не может быть изменено на данный момент.

Сама Ubisoft Japan объяснила, что "данные иллюстрации не будут использоваться или распространяться после этой даты, за исключением включения в каталог коллекционного издания. Мы приносим глубокие извинения за сложившуюся ситуацию".

Этим деталям можно было бы уделить чуть больше внимания, учитывая также многочисленные споры, вызванные выбором главных героев. Ubisoft полноценно представила Assassin's Creed Shadows в мае прошлого года. В прошлом месяце было опубликовано 13-минутное видео с прохождением, в котором подробно показан геймплей. Действие игры происходит в Японии XVI века, в ней два главных героя. Разработкой игры занималась компания Ubisoft Quebec, та же, что и Assassin's Creed Odyssey, с которой у игры один креативный директор.

Дата выхода - 15 ноября 2024 года для PlayStation 5, Xbox Series X и S, PC, Mac и Amazon Luna.

-9
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Без негатива

А за японских негров не хотят?

6
Serj77777

Эти извиняются постоянно,помойка а не компания.Пока у...к Гиймо со своим "трули сорри"во главе,ничего не изменится,а станет только хуже.)

1
Stinger_Max

О я уверен сейчас разумные люди в комментариях нам расскажут о том что на Юбиков опять бочку катят. Возможно сама группа Секигахара лишь недавно изменила своё лого, чтобы поднасрать Юбикам? Или в этой группе тоже работают одни хейтеры серии Ассасина? Я уверен мы зря вот так говорим, что студия халатно относится как к игре, так и к всей серии.

0
Gelyr

Какой-то сюр, Юбики исповедуют принцип если начал позориться, то позорься до конца. Как же им было насрать на всё, не могли нанять нормального консультанта по Японии, бедная инди студия денюшек не хватило.

0
Олег Дудин

Извинения Юбиков уже не спасут.

0
Шедевральный Ubisoft

Всего один негр на всю игру? Надо извиниться и перекрасить Наоэ в черный))

-5
Serj77777

Негр,в самурайских доспехах с рогами,которому кланяются японцы,не смея поднять взгляд.

0
РикоЧико Serj77777

Ждём Асасинов про Россию с Пушкиным или каким-нибудь ноунейм азиатом.

0
Шедевральный Ubisoft Serj77777

Всё как и должно быть 😁

-2
Fallen Werewolf

Нормально так) новость про юбиков и в комментах шедевральный юбисофт😂

0