Ubisoft поделилась подробностями стелса в Assassin's Creed: Shadows

Гейм-директор Assassin’s Creed: Shadows Симон Леме-Комтуа рассказал, как будет работать механика стелса в игре. Скрытность будет более присуща девушке-ниндзя Наоэ, а не чернокожему самурая Ясукэ, хотя последний тоже будет способен на некоторые приемы. Например, он может использовать лук гораздо чаще катаны, что позволит устранять врагов без лишнего шума.

Shadows — первая игра цикла за долгое время, в которой не будет пернатого помощника. Раньше птицы помогали заранее разведать обстановку на локации, но теперь геймерам придется делать это самим. Чтобы упростить исследование, героям позволили моментально помечать врагов, ключевые цели и разные интересные места и предметы. Эта новая механика называется Наблюдение, и Наоэ сможет использовать ее даже сквозь стены, комбинируя с классическим орлиным зрением.

Впервые в серии герои будут незримы для противников, скрываясь в тенях. Такие точки для «пряток» будут динамическими, меняясь в соответствии с циклом дня и ночи. Героиня сможет и сама создавать мрак, туша факелы при помощи сюрикенов.

Даже если враги не видят Наоэ, они прекрасно могут ее услышать: охрана моментально реагирует на звуки шагов, а так называемые «соловьиные полы», специально созданные против ниндзя, нещадно скрипят. К счастью, Наоэ умеет передвигаться крадучись, снижая шум до минимума.

Чтобы еще больше снизить видимость и слышимость, можно лечь: Наоэ и Ясукэ — первые герои франшизы, которых «научили» такому приему. В таком положении протагонисты могут ползать по земле, крышам, а также под водой и зданиями, находя новые лазейки, чтобы проникнуть куда надо. Наоэ более гибкая, чем ее напарник-самурай, поэтому дополнительно может перекатываться лежа.

Девушка еще и самый низкий ассасин в истории серии, поэтому способна протиснуться в узкие щели и прятаться в различных контейнерах, чтобы застать противника врасплох. Или даже нескольких: в Shadows вернулись двойные убийства. Чтобы уложить пару врагов, Наоэ использует скрытый клинок и самурайский кинжал танто.

Если героиню не заметили, она может схватить противника и быстро оттащить в укромное место и там прикончить или вырубить. Чтобы расправиться с охраной, не обязательно идти на близкий контакт: на вооружении ниндзя целый арсенал дальнобойного снаряжения — дымовые бомбы, метательные ножи-кунаи, сюрикены, отвлекающие колокольчики и прочее.

Не все на задании может пойти гладко. В Shadows введут новый тип врагов — слуг. Они не могут сражаться, но умеют поднимать тревогу и призывать подмогу. У них свои маршруты передвижения по локациям, а в режиме орлиного зрения они отображаются оранжевым цветом (обычные враги — красным).

Если героиню раскрыли, можно скрыться вновь, но поведение оппонентов изменится. Охранники начнут ходить парами: один будет искать нарушителя, другой следить за округой. В таком случае обычные тактики привлечения внимания сыграют во вред: например, свист сразу выдаст недругам местоположение протагониста.

Особенно опасны будут самураи: многие трюки для обмана на них просто не подействуют. Чтобы повысить свои шансы на убийство сильных врагов, геймеры должны будут прокачивать скрытый клинок и другие навыки ассасина.

Assassin’s Creed: Shadows выйдет 14 февраля 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S с русскими субтитрами и анти-пиратской защитой Denuvo. В оставшиеся до релиза месяцы разработчики подробнее расскажут о других механиках экшена — открытом бое, паркуре и исследовании мира.