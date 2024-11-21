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Assassin's Creed: Shadows 14.02.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 698 оценок

Ubisoft поделилась подробностями стелса в Assassin's Creed: Shadows

Simple Jack
Новости

Гейм-директор Assassin’s Creed: Shadows Симон Леме-Комтуа рассказал, как будет работать механика стелса в игре. Скрытность будет более присуща девушке-ниндзя Наоэ, а не чернокожему самурая Ясукэ, хотя последний тоже будет способен на некоторые приемы. Например, он может использовать лук гораздо чаще катаны, что позволит устранять врагов без лишнего шума.

Shadows — первая игра цикла за долгое время, в которой не будет пернатого помощника. Раньше птицы помогали заранее разведать обстановку на локации, но теперь геймерам придется делать это самим. Чтобы упростить исследование, героям позволили моментально помечать врагов, ключевые цели и разные интересные места и предметы. Эта новая механика называется Наблюдение, и Наоэ сможет использовать ее даже сквозь стены, комбинируя с классическим орлиным зрением.

Впервые в серии герои будут незримы для противников, скрываясь в тенях. Такие точки для «пряток» будут динамическими, меняясь в соответствии с циклом дня и ночи. Героиня сможет и сама создавать мрак, туша факелы при помощи сюрикенов.

Даже если враги не видят Наоэ, они прекрасно могут ее услышать: охрана моментально реагирует на звуки шагов, а так называемые «соловьиные полы», специально созданные против ниндзя, нещадно скрипят. К счастью, Наоэ умеет передвигаться крадучись, снижая шум до минимума.

Чтобы еще больше снизить видимость и слышимость, можно лечь: Наоэ и Ясукэ — первые герои франшизы, которых «научили» такому приему. В таком положении протагонисты могут ползать по земле, крышам, а также под водой и зданиями, находя новые лазейки, чтобы проникнуть куда надо. Наоэ более гибкая, чем ее напарник-самурай, поэтому дополнительно может перекатываться лежа.

Девушка еще и самый низкий ассасин в истории серии, поэтому способна протиснуться в узкие щели и прятаться в различных контейнерах, чтобы застать противника врасплох. Или даже нескольких: в Shadows вернулись двойные убийства. Чтобы уложить пару врагов, Наоэ использует скрытый клинок и самурайский кинжал танто.

Если героиню не заметили, она может схватить противника и быстро оттащить в укромное место и там прикончить или вырубить. Чтобы расправиться с охраной, не обязательно идти на близкий контакт: на вооружении ниндзя целый арсенал дальнобойного снаряжения — дымовые бомбы, метательные ножи-кунаи, сюрикены, отвлекающие колокольчики и прочее.

Не все на задании может пойти гладко. В Shadows введут новый тип врагов — слуг. Они не могут сражаться, но умеют поднимать тревогу и призывать подмогу. У них свои маршруты передвижения по локациям, а в режиме орлиного зрения они отображаются оранжевым цветом (обычные враги — красным).

Если героиню раскрыли, можно скрыться вновь, но поведение оппонентов изменится. Охранники начнут ходить парами: один будет искать нарушителя, другой следить за округой. В таком случае обычные тактики привлечения внимания сыграют во вред: например, свист сразу выдаст недругам местоположение протагониста.

Особенно опасны будут самураи: многие трюки для обмана на них просто не подействуют. Чтобы повысить свои шансы на убийство сильных врагов, геймеры должны будут прокачивать скрытый клинок и другие навыки ассасина.

Assassin’s Creed: Shadows выйдет 14 февраля 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S с русскими субтитрами и анти-пиратской защитой Denuvo. В оставшиеся до релиза месяцы разработчики подробнее расскажут о других механиках экшена — открытом бое, паркуре и исследовании мира.

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-6
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Ну девушка ловкая, незаметная смертоносная - вся из себя такая ниндзюха и асассинша. А здоровенный шумный дуболом на кой хер тут нужен? Какой он, к чёртовой матери, Незримый? Незримый где? В приюте для слепо-глухо-немых? Никакие тени не скроют его смешные разноцветные доспехи, тут покрышки жечь надо, чтобы скрыться:)

Уж насколько глупо выглядела узнаваемая белая "форма" ассасинов, так теперь на скрытную суть братства просто болт положен. Огромный, шумный, разукрашенный, рогатый негр с булавой среди мелких японцев - аплодисменты, блин!

1
DemandingRufus

А какой интерес убивать болванчиков, которые все дружно стоят к игроку спиной? Два человека на охраняемой дороге должны смотреть в обе стороны, но они смотрят в одну. В другом моменте 4 противника смотрят в одну сторону. Ну это какая-то имбецильная игра.

0
erkins007

Ахха, быстро же они от упора на мартышку ясуке перешли на японку ниндзя и стелс

0
Русик_96

негру не нужен стэлс его не видно ночью

0
НEГР

Где-то здесь неоднократно ходила информация дескать мол второй герой, девушка сиречь, совсем и не девушка а ловушка какая-то. Кто в курсе, это просто слухи або так и есть?

-1
Moorchik

Чот я слабо представляю себе стелс за этого чёрного мамонта, пусть даже с использованием лука. Враги же поумнели, вроде как, палят звуки, все дела. И тут этот йо-браза, из лука гэнгста-стал стелсить пришёл. Оставьте одну девчонку-кунаичи, пусть себе шуршит по кустам. У вас игра Тени называется, а не стадо слонов на водопое.

-1
Slow Slade Snow Snake

Напоминаю - это люди, сделавшие Splinter Cell

Даже если враги не видят Наоэ, они прекрасно могут ее услышать

Прочитав это:

Героиня сможет и сама создавать мрак, туша факелы

я сразу вспомнил про Thief, но

туша факелы при помощи сюрикенов

отбой, расходимся

Чтобы еще больше снизить видимость и слышимость, можно лечь
В таком положении протагонисты могут ползать по земле, крышам, а также под водой и зданиями

Дальше даже комментировать не буду...

-1
Magnusss

игра умерла еще до релиза лучше бы её не выпускали а довели до ума убрав повестку но вить этого не случиться .печально куда скатилась серия .

-2
WerGC

для меня в этой игре один герой(за ниндзя весьма не плохо)

-2
B e s i k

Надеюсь один из первых модов на эту игру будет этот мод заменяет негра на вот такого белого чела.Вот другой мод он добавляет маску и перчатки на мордулица и для рук негра.Вот ещё один мод он заменяет негра на робота Чаппи.Да-да я с удовольствием лучше бы даже за робота играл чем за негра.Всё равно они и так этим негром конкретно малину испоганили.

-2
Destroited

Как вижу новость о новом Assassin’s Creed так блевать тянет, настолько задолбал этот бессмысленный конвеер.

-4