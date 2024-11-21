Ubisoft поделилась подробностями стелса в Assassin's Creed: Shadows

Гейм-директор Assassin’s Creed: Shadows Симон Леме-Комтуа рассказал, как будет работать механика стелса в игре. Скрытность будет более присуща девушке-ниндзя Наоэ, а не чернокожему самурая Ясукэ, хотя последний тоже будет способен на некоторые приемы. Например, он может использовать лук гораздо чаще катаны, что позволит устранять врагов без лишнего шума.
Shadows — первая игра цикла за долгое время, в которой не будет пернатого помощника. Раньше птицы помогали заранее разведать обстановку на локации, но теперь геймерам придется делать это самим. Чтобы упростить исследование, героям позволили моментально помечать врагов, ключевые цели и разные интересные места и предметы. Эта новая механика называется Наблюдение, и Наоэ сможет использовать ее даже сквозь стены, комбинируя с классическим орлиным зрением.
Впервые в серии герои будут незримы для противников, скрываясь в тенях. Такие точки для «пряток» будут динамическими, меняясь в соответствии с циклом дня и ночи. Героиня сможет и сама создавать мрак, туша факелы при помощи сюрикенов.
Даже если враги не видят Наоэ, они прекрасно могут ее услышать: охрана моментально реагирует на звуки шагов, а так называемые «соловьиные полы», специально созданные против ниндзя, нещадно скрипят. К счастью, Наоэ умеет передвигаться крадучись, снижая шум до минимума.
Чтобы еще больше снизить видимость и слышимость, можно лечь: Наоэ и Ясукэ — первые герои франшизы, которых «научили» такому приему. В таком положении протагонисты могут ползать по земле, крышам, а также под водой и зданиями, находя новые лазейки, чтобы проникнуть куда надо. Наоэ более гибкая, чем ее напарник-самурай, поэтому дополнительно может перекатываться лежа.
Девушка еще и самый низкий ассасин в истории серии, поэтому способна протиснуться в узкие щели и прятаться в различных контейнерах, чтобы застать противника врасплох. Или даже нескольких: в Shadows вернулись двойные убийства. Чтобы уложить пару врагов, Наоэ использует скрытый клинок и самурайский кинжал танто.
Если героиню не заметили, она может схватить противника и быстро оттащить в укромное место и там прикончить или вырубить. Чтобы расправиться с охраной, не обязательно идти на близкий контакт: на вооружении ниндзя целый арсенал дальнобойного снаряжения — дымовые бомбы, метательные ножи-кунаи, сюрикены, отвлекающие колокольчики и прочее.
Не все на задании может пойти гладко. В Shadows введут новый тип врагов — слуг. Они не могут сражаться, но умеют поднимать тревогу и призывать подмогу. У них свои маршруты передвижения по локациям, а в режиме орлиного зрения они отображаются оранжевым цветом (обычные враги — красным).
Если героиню раскрыли, можно скрыться вновь, но поведение оппонентов изменится. Охранники начнут ходить парами: один будет искать нарушителя, другой следить за округой. В таком случае обычные тактики привлечения внимания сыграют во вред: например, свист сразу выдаст недругам местоположение протагониста.
Особенно опасны будут самураи: многие трюки для обмана на них просто не подействуют. Чтобы повысить свои шансы на убийство сильных врагов, геймеры должны будут прокачивать скрытый клинок и другие навыки ассасина.
Assassin’s Creed: Shadows выйдет 14 февраля 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S с русскими субтитрами и анти-пиратской защитой Denuvo. В оставшиеся до релиза месяцы разработчики подробнее расскажут о других механиках экшена — открытом бое, паркуре и исследовании мира.
Ну девушка ловкая, незаметная смертоносная - вся из себя такая ниндзюха и асассинша. А здоровенный шумный дуболом на кой хер тут нужен? Какой он, к чёртовой матери, Незримый? Незримый где? В приюте для слепо-глухо-немых? Никакие тени не скроют его смешные разноцветные доспехи, тут покрышки жечь надо, чтобы скрыться:)
Уж насколько глупо выглядела узнаваемая белая "форма" ассасинов, так теперь на скрытную суть братства просто болт положен. Огромный, шумный, разукрашенный, рогатый негр с булавой среди мелких японцев - аплодисменты, блин!
А какой интерес убивать болванчиков, которые все дружно стоят к игроку спиной? Два человека на охраняемой дороге должны смотреть в обе стороны, но они смотрят в одну. В другом моменте 4 противника смотрят в одну сторону. Ну это какая-то имбецильная игра.
Ахха, быстро же они от упора на мартышку ясуке перешли на японку ниндзя и стелс
негру не нужен стэлс его не видно ночью
Где-то здесь неоднократно ходила информация дескать мол второй герой, девушка сиречь, совсем и не девушка а ловушка какая-то. Кто в курсе, это просто слухи або так и есть?
Чот я слабо представляю себе стелс за этого чёрного мамонта, пусть даже с использованием лука. Враги же поумнели, вроде как, палят звуки, все дела. И тут этот йо-браза, из лука гэнгста-стал стелсить пришёл. Оставьте одну девчонку-кунаичи, пусть себе шуршит по кустам. У вас игра Тени называется, а не стадо слонов на водопое.
Напоминаю - это люди, сделавшие Splinter Cell
Прочитав это:
я сразу вспомнил про Thief, но
отбой, расходимся
Дальше даже комментировать не буду...
игра умерла еще до релиза лучше бы её не выпускали а довели до ума убрав повестку но вить этого не случиться .печально куда скатилась серия .
для меня в этой игре один герой(за ниндзя весьма не плохо)
Надеюсь один из первых модов на эту игру будет этот мод заменяет негра на вот такого белого чела.Вот другой мод он добавляет маску и перчатки на мордулица и для рук негра.Вот ещё один мод он заменяет негра на робота Чаппи.Да-да я с удовольствием лучше бы даже за робота играл чем за негра.Всё равно они и так этим негром конкретно малину испоганили.
Как вижу новость о новом Assassin’s Creed так блевать тянет, настолько задолбал этот бессмысленный конвеер.