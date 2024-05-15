Ubisoft подробнее рассказала про двух протагонистов Assassin's Creed Shadows

После анонса в начале этой недели Ubisoft официально представила Assassin's Creed Shadows со своим первым кинематографическим трейлером, раскрывая при этом двух главных героев. Как многие предполагали, Shadows дает игрокам возможность управлять реальным первым африканским самураем Японии Ясуке и женщиной-синоби Наоэ. Она выйдет 15 ноября.
Ubisoft сообщает, что игроки смогут исследовать захватывающий открытый мир феодальной Японии, от впечатляющих городов-замков и шумных портов до мирных святынь и разрушенных войной ландшафтов», путешествуя по непредсказуемой погоде, смене времен года и реактивным событиям. Линия смены времен года, похоже, указывает на то, что повествование Shadows может происходить в течение длительного периода времени или, по крайней мере, года.
Будучи синоби-убийцей, Наоэ использует скрытность, чтобы избежать обнаружения, и ловкость, чтобы сбить с толку врагов, тогда как Ясуке, легендарный самурай, использует смертельную точность и силу. Вы открываете новые навыки, снаряжение и прогресс независимо для каждого персонажа. Кроме того, исследуя мир, вы сможете создать свою собственную сеть шпионов, которые будут вашими глазами и ушами по всей Японии, а разные союзники будут обладать уникальными навыками, которые помогут вам выполнять миссии.
Вот была же музыка в трейлерах до выхода юнити включительно. А что сейчас? Шляпа одна.
Самурай негр, такой кринж пипец
Он существовал в реальности. // Димитрий Офицеров
В данном случае, это реальная историческая личность.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%8D
Афросамурай когда смотрел ,кринжевал каждую секунду ?)
Походу, они очень дотошно искали его в исторических данных)
Да понятно,все уже вкурсе.Но лично как то выдергивает из атмосферы древней Японии ,когда вижу негра самурая в данном трейлере.В аниме например это ещё более менее смотрится ,а в игре так себе.
Я надеюсь в следующей Ассасин Крид, действия которые будут происходить в Африке, главным или второстепенным героем будет азиат.
выглядит круто, ждем конечно, я прошел все части и все длс ко всем частям, так что и эту пройду. и интересно конечно же будет сравнить ее потом с тусимой, которую начнем все вместе проходить уже завтра-после завтра.