Ubisoft представила обновлении 1.1.1 для Assassin's Creed Shadows

Ubisoft представила обновления 1.1.1 для Assassin’s Creed Shadows, которое выйдет 11 сентября в 17:00 МСК. Оно приносит поддержку нового платного дополнения Claws of Awaji, а также добавляет новый бесплатный квест «Go With The Bo». По данным Ubisoft, размер обновления на ПК составит около 17 ГБ в Steam и 42 ГБ в Ubisoft Connect, на PS5 – 12,94 ГБ, на Xbox Series X|S – 33 ГБ, на Mac – 24 ГБ.

Разработчики также повысили максимальный уровень до 100, предоставляя игрокам больше возможностей для развития и настройки своих билдов. Обновление добавляет 2 дополнительных уровня улучшений для каждого уникального здания, что в общей сложности даёт 20 новых улучшений, а также 3 новых уровня убежищ. Эти улучшения дают полезные бонусы. Убежище теперь будет расти быстрее. Крафт станет проще, так как золото стало доступнее. Более того, Наоэ, Ясукэ и их союзники станут сильнее как в бою, так и в исследовании.

Также важно отметить, что этот патч наконец-то позволит вам перематывать время. Улучшив Нандо до 2-го уровня, игрок получит возможность медитировать и перематывать время на следующие 6 часов. Чтобы активировать медитацию, найдите безопасное место и удерживайте кнопку «вверх» (L на клавиатуре).

Более того, Ubisoft наконец-то разблокировала частоту кадров кат-сцен на ПК. Таким образом, кат-сцены больше не будут ограничены 30 к/с. Кроме того, обновление исправляет проблему, из-за которой мощная атака (ЛКМ+Shift) работала некорректно на клавиатуре и мыши.