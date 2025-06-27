Ubisoft снова разозлила игроков Assassin's Creed: Shadows

Последнее обновление для Assassin's Creed: Shadows вызвало переполох в сообществе - и вовсе не из-за новых функций или улучшений. Главным камнем преткновения стало изменение в работе кунаи Наоэ - оружия дальнего боя, которое до сих пор отличалось чрезвычайно полезной гравировкой, дающей до 54 % шансов вернуть орудие после обыска убитого врага. Теперь же, по словам игроков, этот показатель снизился всего до 10 %.

Новость об изменении была опубликована в одном из постов на сабреддите серии. Хотя Ubisoft не упомянула об этом в официальном журнале изменений, сообщество быстро заметило существенную разницу в эффективности гравировки и, как нетрудно догадаться, восприняло ее без особого энтузиазма.

Фанаты, использующие эту механику, не скрывают своего разочарования. Среди комментариев полно мнений о том, что введение «нерфов» в одиночной игре - это "безумие" и "дикость". Свое недовольство пользователи объясняют тем, что если кто-то хочет поиграть в более сложном стиле, он может просто отказаться от этой опции, поэтому разработчики не должны накладывать ограничения на всех игроков. Некоторым приходит в голову мысль, что подобное изменение могло быть введено намеренно, с целью сделать гринд более агрессивным и тем самым растянуть игровой процесс. Некоторые, напротив, считают, что это может быть баг, который просто не был замечен разработчиками.

В случае если это и правда глюк, это будет второй известный сбой после выхода последнего патча. Ранее, сообщалось об исчезновении ключей Анимуса с аккаунтов игроков.

На данный момент остается ждать официальной реакции разработчиков. В сообществе ждут объяснений - идет ли речь о намеренном изменении баланса или об очередной ошибке обновления. Но одно можно сказать точно: игрокам было предложено изменение, которое лишило игру большого количества удовольствия.