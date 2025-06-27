Ubisoft снова разозлила игроков Assassin's Creed: Shadows

Последнее обновление для Assassin's Creed: Shadows вызвало переполох в сообществе - и вовсе не из-за новых функций или улучшений. Главным камнем преткновения стало изменение в работе кунаи Наоэ - оружия дальнего боя, которое до сих пор отличалось чрезвычайно полезной гравировкой, дающей до 54 % шансов вернуть орудие после обыска убитого врага. Теперь же, по словам игроков, этот показатель снизился всего до 10 %.
Новость об изменении была опубликована в одном из постов на сабреддите серии. Хотя Ubisoft не упомянула об этом в официальном журнале изменений, сообщество быстро заметило существенную разницу в эффективности гравировки и, как нетрудно догадаться, восприняло ее без особого энтузиазма.
Фанаты, использующие эту механику, не скрывают своего разочарования. Среди комментариев полно мнений о том, что введение «нерфов» в одиночной игре - это "безумие" и "дикость". Свое недовольство пользователи объясняют тем, что если кто-то хочет поиграть в более сложном стиле, он может просто отказаться от этой опции, поэтому разработчики не должны накладывать ограничения на всех игроков. Некоторым приходит в голову мысль, что подобное изменение могло быть введено намеренно, с целью сделать гринд более агрессивным и тем самым растянуть игровой процесс. Некоторые, напротив, считают, что это может быть баг, который просто не был замечен разработчиками.
В случае если это и правда глюк, это будет второй известный сбой после выхода последнего патча. Ранее, сообщалось об исчезновении ключей Анимуса с аккаунтов игроков.
На данный момент остается ждать официальной реакции разработчиков. В сообществе ждут объяснений - идет ли речь о намеренном изменении баланса или об очередной ошибке обновления. Но одно можно сказать точно: игрокам было предложено изменение, которое лишило игру большого количества удовольствия.
Оказывается, вернуть оружию его задуманную роль ограниченного ресурса это преступление против веселья. Бесконечные кунаи были единственной причиной играть? Придётся теперь думать перед броском, какой ужас. Видимо, геймдизайнеры должны просто добавлять в игры кнопку победы, чтобы никто не расстраивался.
Люди продолжающие платить Юбикам - заслуживают страданий. Они оплачивают всё то безумие, которое вытворяет компания и по сути делают это безумие оправданным в глазах начальников.
Пусть гриндят или донатят, лошары дойные:)
О каком безумии идет речь? Есть компании, которые продают игры дороже, та же Blizzard с конским ценником на свои Call of Duty и последний Diablo, где сюжета максимум на 50 часов, а это та еще гриндилка.
Любая из последних игр AC - это минимум 100-200 часов. Если тебе не нравится, так это уж извини, твои проблемы и не твоя игра. Играй блин в то что тебе нравится, и не мешай играть другим, не порти имидж компаниям, которые пытаются хоть что-то сделать стоящее. Сейчас хватает компаний кроме юби которые полнейший треш производят (разного плана игры, вообще без какого-либо сюжета).
Конкретно с Shadows они неплохо поработали, поскольку существенно были улучшена графика, движок, добавили наконец-то разрушаемость окружения, переработана подача сюжета, по сравнению с Вальхаллой и.т.д., т.е. масса улучшений, поэтому я никак не могу сказать, что они забили болт на качество.
Я также не понимаю о каком гринде и донате идет речь. Ты не играл в игру, и придумываешь то чего нет.
не там народ хейт устраивает - уже честно заманали.
Господи, какая трагедия, там есть 1001 способ убить врага, игра реально легкая, даже не вникая особо в абилки и используя что-то базовое.
Но к слову эти все абилки и разочаровывают, вместо того, чтобы думать головой и вовремя парировать удары игрокам дают возможность зажать одну кнопку. Какой вообще смысл во всех этих уровнях сложности тогда. Либо должно быть жесткое ограничение на кол-во используемых абилок, чтобы их нельзя было восполнить до окончания боя.
Но самая большая имба, это возможность чуть ли не бесконечного подхила.
Там есть шанс 50% возврата после броска. Этого вполне достаточно
Это скорее всего баг
Жизнь висит на нитке,а думает о прибытке))
Обычно такое нытьë в онлайн сессионках начинается, когда у обьюзеров любимую палку-нагибалку нерфят // Чёрный Пласч
Их всё злят и злят, а они всё злятся и злятся
вообще это херней не пользуюсь всех катаной рублю