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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6.6 225 оценок

Японские геймеры пришли в бешенство из-за анонса Assassin's Creed: Shadows

Gutsz
Новости

Кинематографичный трейлер новой Assassin's Creed получился эффектным, но вызвал противоречивые чувства у многих игроков. Серия наконец-то доберется до самого желаемого среди фанатов сеттинга — феодальной Японии, однако реализация игры показалась большинству пользователям очень спорной. Игроки спорят из-за Assassin's Creed: Shadows по самым разным причинам, начиная от геймплейных возможностей и расового разнообразия. Впрочем, эти обсуждения не сравнятся с тем, что сейчас чувствуют японские геймеры, которых действительно оскорбил анонс экшена.

В отличие от других игроков, пользователи из Японии в открытой и грубой форме выражают свое недовольство Assassin's Creed: Shadows. По их мнению, подобной интерпретацией истории в игре Ubisoft унижает все национальное достоинство Азии. Пользователей возмутил тот факт, что разработчики откровенно смешали разные исторические моменты и смешали японскую культуру.

Кроме исторического аспекта в Assassin's Creed: Shadows японских геймеров также смутил чернокожий персонаж. Как отмечают игроки, "западные разработчики продолжают свою несправедливую политику". Один из пользователей указал, что студии сейчас стараются показывать "правильное разнообразие национальностей и культур", но при этом они почему-то забывают о "правах азиатских меньшин".

Получается, что чернокожий персонаж важнее какого-то японца в игре про Японию и её историю.
Запад продолжает свою культурную экспансию, наплевав на реальные факты истории и чувства геймеров разных рас.
Спасибо Ubisoft, теперь я знаю, как выглядит неоколониализм.

В своих сообщениях японские пользователи договорились не покупать Assassin's Creed: Shadows. Они также призывают это сделать других игроков. Для тех, кто любит подобный сеттинг, они рекомендуют обратить внимание на Rise of the Ronin и Ghost of Tsushima, которые гораздо лучше воссоздают культуру Японии.

54
123
Комментарии: 123
Ваш комментарий
Fedaykin
46
Без негатива

Каждый раз при упоминании Ясуке вылезают негроведы, говорящие "Ну ваабщето, тупые расисты, в реальности действительно был черный самурай 🤓". При этом не в курсах, что он рофло-самурай, которого при себе по приколу держал Нобунага, но точно не машина для убийств, разваливающая кабины всей японской армии. Кстати, шаболда-шиноби, бегающая с мечом на спине, тоже весьма доставляет

12
shurasick876 Без негатива

Синобитку можно считать обычной клюквой, а вот афросамурая (да-да, он носит дреды, сука) - уже плевком в культуру.

11
Null Extremis Без негатива

Ты ведь не очень умный, да?

Согласно «Записям о князе Нобунага», у Ясукэ была собственная резиденция и короткая церемониальная катана. Нобунага также возложил на него обязанность оруженосца

После победы над родом Такэда Нобунага вместе с группой воинов, включая Ясукэ, отправились на осмотр территории рода Такэда. На пути назад они встретили Токугава Иэясу. Слуга Иэясу Мацудайра Иэтада описал рост Ясукэ как «6 сяку 2 суна» (188 см), его кожу он описал как «чёрную, как уголь»

В июне 1582 года на Нобунага напал Акэти Мицухидэ у монастыря Хонно в Киото, и Нобунага вынужденно совершил харакири. Ясукэ сражался тогда против армии Акэти. После смерти Нобунага, Ясукэ присоединился к наследнику Одо Нобутада. Нобутада пытался сплотить силы у замка Нидзё. Ясукэ сражался вместе с силами Нобутада, но в конечном итоге был захвачен.

Настолько рофлосамурай что сражался наряду с другими буси, хотя формально им не был.

-5
Freund Benno Null Extremis

Откуда эта информация?

2
Chaborz Null Extremis

Ну так ты сам сейчас подтвердил, что он был не самураем... Оруженосец не равно самурай, как вы понять не можете, то что он сражается, так он и должен сражаться, причем вперед господина, чьим он оруженосцем и является. Так что да, он рофлосамурай, а не реальный самурай.

10
OculusMortem

Просчитались, но где...

17
no homo

Получается, что чернокожий персонаж важнее какого-то японца в игре про Японию и её историю.

Хорошо сказано. Ни добавить, ни убавить.

14
Cyberpadla 3077

Белый уже есть в Ghost of Tsushima 😁

2
SexualHarassmentPanda

А это новые Ромео и Джульетта если что :

8
H-DS

кто из них Джульетта?

13
CooperativePoseidon

Жесть, на втором фото Танос

14
BrokVud CooperativePoseidon

А на первом Хищник))

9
Artem_Zhilenkov H-DS

Кто первый успел, тот и Ромео...

9
no homo

это капец. ладно они упоролись в повестку, но они хотя бы могли нанять красивую негрушку?

0
H0micide

А вот в Assassin’s Creed Unity (это где про Францию) не наблюдается такого "разнообразия" персонажей. Наверное, французы просто не стали эсперементировать над историей Франции. Зато Японии отсыпали полную панамку.

8
PuHAC

Ну так Юнити успела выйти до всего этого движа. Там даже главная сюжетная линия это любовь мужчины и женщины. Я помню как на выходе игру ругали что в мультике все мужчины. А робкое объяснения что это как четыре мушкетёра для крепнущих активистов не канало. И в следующим ассасине началось и тебе сильные и независимые а позже и экстремизм.

6
SaDaR

Свою историю европа свято чтит, мало того - приукрашивает из года в год. А вот историю других стран переписывает без зазрения совести

0
PuHAC SaDaR

Хмм а можно пожалуйста примеры «чтения» и «приукрашивания» европы в современной культуре? По-моему сейчас в западной культуре модно как раз наоборот. Приукрашивания всяких диких стран индейцев, инков, африканцев, арабов, азиатов итп. Где до того как к ним пришли злые белые европейцы был свет, культура и любовь. Антагонисты всегда белые европейцы а герои благородные дикари/женщины/геи и прочие не такие как все.

0
suarez888

Это просто самурай-мигрант. Вот с каким благоговением он смотрит на своего спасителя.

8
BrokVud

Если юбики когда-нибудь сделают полноценного ассасина про Россию, то ГГ будет Абрам Петрович Ганнибал))

7
Narkuhaa

что там делать про росию?(нечего)

-14
BrokVud Narkuhaa

Ну для человека, который не знает историю, конечно нечего...))

2
Narkuhaa BrokVud

про ваньку ассасина, или емелю историк великий расия. уже сделали смута называеться иди играй. фоллаут про расию сделают я больше поверю Xd

-8
BrokVud Narkuhaa

Вы еще в первом комментарии показали всю свою ограниченность, не надо было так стараться со вторым))

4
Narkuhaa BrokVud

нуда ты надеешься что юбики сделают про росию ассасина не смешно самому?

-7
Suveren85

Народ такой "Ну был же реальный негр в Японии, чё вы возмущаетесь!". А потом однажды выходит новая часть Ассасина про Россию 17 века и там нас встретит черный русский в бигудях и вам скажут "не возмущайтесь, ведь был при Петре реальный черный")) То что были такие персонажи в истории, не значит что люди схавают и хотят их видеть.

5
ed1ber

А в других частях серии, всё прям по канону истории :)))

3
Gelyr

Да я тоже с этого смеюсь, серия никогда не была про историчность

-5
no homo Gelyr

до определенного момента, когда над серией работали действительно талантливые люди в ассасинах соблюдалась и уважалась историчность. один Париж в юнити чего стоит. все здания, объекты и даже улицы unity в точности повторяют реальное воплощение Парижа.

но после наступления прогрессивных времен, увольнения оригинальной команды разработчиков и найм сжв додиков ассасин скатился до уровня минотавров, ведьм, гаргулий и прочего шлака.

7
ver9iliy no homo

С логикой дружить не пробовал? Здания, улицы? Это не аспекты той историчности по которую тут говорят. И в том же Юнити события хоть и происходили в исторически достоверных зданиях, но сами события от реальной истории отличались.

-2
Bigozerki

Так игра не историческая ) Но в целом согласен ,что агрессивная политика расового разнообразия ,загубила уже ни один проект и загубит еще .Это как в поговорке, Заставь дурака богу молиться ,он себе лоб расшибет. А это ничем иным как дурость и не назовешь.

3
Z N S 04

Это не просто дурость, это деградация. При всей моей либеральности, идеи в "расового разнообразия" - это уже за гранью.

0
delusory

Мододелы исправят

2
shurasick876

Мододелов забанят.

4
Tiger Goose shurasick876

На PG не забанят.

3
Whiskey_40Vol

А чо разве негры были не везде, древние русы тоже же негры, Адам и Ева были же неграми, читали репчик под яблонькой. (сарказм) Ай яй яй... как же так убики.

1
Игромэнс

Это они ещё не знают, про фемок в древней Японии и что там оказывается были геи 🤣🤣🤣

1
Lawless23

ты не поверишь, но геи были везде и всегда

2
Lis-tyan

Да геи везде были и всегда - тут уж ниче не сделаешь 🤣🤣🤣

0
Олег Фамилия

А кто сказал что игра про историю)

1
H-DS

Здравый смысл

2
Аргонафт

И правильно делают. Там уже по выдуманную, как здесь пишут, игру стали реальную историю переписывать...

1
Patrick Jones

вышел угольный самурай
прославить свой народ
в полу радужном обличии

1
Z N S 04

Это просто дно. Абсолютный бойкот этого уродства.

1
GOD GAME

Понять их можно Японцы трепетно относятся к своей культуре и тд И афросамурай не к месту хоть и был в истории такой но был слугой и не громилой!

0
Wigor-K

Трепетно относятся к культуре? При этом у них тотальное оевропеивание, они больше знают про Гарри Поттера, чем про самураев, самая популярная пластическая операция по расширению глаз

1
Cyberpadla 3077
0
MrProRock33rus

"правах азиатских меньшин" - Ну меньшин, так меньшин, чего обзываТСО

0
Кей Овальд

Всё так и есть. Это настоящий неорасизм.

0
tanatosdies

А Том Кукуруз в роли "Последнего Самурая", видимо, не так японцев заботит.
Эт белый, старший брат, ему можно. )

Тут на лицо обоюдный расизм. Что азиаты терпеть негритят не могут, что негритята азиатов.
И по идее бы сценаристам сию социальную проблему с помощью сатиры там или ещё чего высмеивать, подчёркивать, но нет.
Они просто пихают кого попало куда попало по квотам и дело с концом. )

Ну, и Ubisoft... "Ассасин" давно уже не торт и по сути представляет собой весёлый тематический аттракцион.
Посему ажиотаж такой себе. )

0
Azok OsKveRniTEJI

Ну знаешь ли, тот реальный как бы чёрный нее был самураем даже, он был при дворе того господина, кому служил...СЛУЖИЛ.

1
shurasick876

Последний Самурай в целом клюква, как какая-нибудь Красная Жара. То есть, к нему относятся скорее с юмором.

0
FlatEduardo

Первым самурайским командиром, чье имя сохранила для нас история, был Тайра Масакадо, поднявший в 940 году восстание под Китаямой в провинции Симоса, и вскоре погибший в бою. То, что Тайра Масакадо был опытным воином, следует из комментариев к гункимо-но (сборник военных историй) «Кондзяку Моногатари».

0
Alkobarin
0
CraftyWest

Есть только один черный самурай это АФРОСАМУРАЙ

0
Vetrjak
0
211186

щас япошки на забастовку выйдут, теперь они нигга еще больше ненавидят🤣🤣🤣

-3
saiditsme

Знову кiтел 😂😂😂

-3
Yoshemitsu

Япошки, играйте свое ниндендо. Не для вас игру делают. У вас активных игроков меньше чем в сраной Польше. А так то да, ниггер Самурай призывающий панду в исторической игре Nioh от самих японцев никого в бешенство не привел.

А, стоп. Это же выброс для тупых школьников.

-4
Lelik_mc_kawai

не заюбывай что у Япошек есть еще сони!

0
Yoshemitsu Lelik_mc_kawai

Ниндендо - 30 миллионов проданных устройств пс5 - 2-3 миллиона проданных устройств.

0
Stepan Bratuhin

Кто-то не понимает что это всё, выдуманная история и мир, и является воплощением фантазий группы людей. Сyka, в игре это пишут как только запускаешь ее. В чем проблема-то?!

-5
Пользователь ВКонтакте

Как же зае...мешать игры и реальность.
Выпустили игру - покупать или нет каждому решать самостоятельно.
Хотя афро персонажем мне всегда было приятнее играть,видимо в детстве с Сан Андреас переиграл. // Влад Винчестер

-7
lokdogg

Так если реально черный самурай был схерали разнылись. Историю не изменить

-13
Han Yslat

О нем известно не много так то и он ни какой особой роли не играл, тем более самураем не факт что вообще был, с таким успехом могли и айнов взять, это ближе было бы к истине.

2
BrokVud

А в ассасинах разве бывали ГГ реальными историческими личностями, или это прецедент? Наверное, случайность...))

1
Z N S 04

Его держали как животное. Более того, в итоге его сдали "белым хозяевам" как кого угодно, но не человека.

0
-zotik-

Разнылись азиаты. Игра это интепритация, а не 1 в 1.

-14
Магае

Как они бедняги оскорблены цветом кожи героя из видеоигры. Ум на страже хер пойми чего, главное чтоб занят был))

-15
bezyk20

новость хрень, черножопый японец реально существовал в то время. Ныть из-за этого могут только порвачки, для которых любой цвет это плевок в их белоснежное (нет) лицо

-28
Whiskey_40Vol

ты его видел? Покажи этот отрывок из японской истори где сказано об негре-самурае.

8
Han Yslat

Ну конечно из всех вариантов во временной шкале они выбрали где был негр, совпадение что ли...

7
bezyk20 Whiskey_40Vol

где в этой статье бомбеж именно из-за того, что он самурай? Они злятся из-за негра, как и 90% додиков в ру комьюнити. Самурай, не самурай, срать они хотели. Главное что бы не негр

-6
armageddon123456 Whiskey_40Vol

Ты что, аниме "Афро-самурай" не смотрел что-ли?

0
bezyk20 Han Yslat

хочешь, что бы это была очередная дрочильня о одиноком ронине, которых вышло десяток за прошлый год?

-2