Японские геймеры пришли в бешенство из-за анонса Assassin's Creed: Shadows

Кинематографичный трейлер новой Assassin's Creed получился эффектным, но вызвал противоречивые чувства у многих игроков. Серия наконец-то доберется до самого желаемого среди фанатов сеттинга — феодальной Японии, однако реализация игры показалась большинству пользователям очень спорной. Игроки спорят из-за Assassin's Creed: Shadows по самым разным причинам, начиная от геймплейных возможностей и расового разнообразия. Впрочем, эти обсуждения не сравнятся с тем, что сейчас чувствуют японские геймеры, которых действительно оскорбил анонс экшена.
В отличие от других игроков, пользователи из Японии в открытой и грубой форме выражают свое недовольство Assassin's Creed: Shadows. По их мнению, подобной интерпретацией истории в игре Ubisoft унижает все национальное достоинство Азии. Пользователей возмутил тот факт, что разработчики откровенно смешали разные исторические моменты и смешали японскую культуру.
Кроме исторического аспекта в Assassin's Creed: Shadows японских геймеров также смутил чернокожий персонаж. Как отмечают игроки, "западные разработчики продолжают свою несправедливую политику". Один из пользователей указал, что студии сейчас стараются показывать "правильное разнообразие национальностей и культур", но при этом они почему-то забывают о "правах азиатских меньшин".
Получается, что чернокожий персонаж важнее какого-то японца в игре про Японию и её историю.
Запад продолжает свою культурную экспансию, наплевав на реальные факты истории и чувства геймеров разных рас.
Спасибо Ubisoft, теперь я знаю, как выглядит неоколониализм.
В своих сообщениях японские пользователи договорились не покупать Assassin's Creed: Shadows. Они также призывают это сделать других игроков. Для тех, кто любит подобный сеттинг, они рекомендуют обратить внимание на Rise of the Ronin и Ghost of Tsushima, которые гораздо лучше воссоздают культуру Японии.
Каждый раз при упоминании Ясуке вылезают негроведы, говорящие "Ну ваабщето, тупые расисты, в реальности действительно был черный самурай 🤓". При этом не в курсах, что он рофло-самурай, которого при себе по приколу держал Нобунага, но точно не машина для убийств, разваливающая кабины всей японской армии. Кстати, шаболда-шиноби, бегающая с мечом на спине, тоже весьма доставляет
Синобитку можно считать обычной клюквой, а вот афросамурая (да-да, он носит дреды, сука) - уже плевком в культуру.
Ты ведь не очень умный, да?
Согласно «Записям о князе Нобунага», у Ясукэ была собственная резиденция и короткая церемониальная катана. Нобунага также возложил на него обязанность оруженосца
После победы над родом Такэда Нобунага вместе с группой воинов, включая Ясукэ, отправились на осмотр территории рода Такэда. На пути назад они встретили Токугава Иэясу. Слуга Иэясу Мацудайра Иэтада описал рост Ясукэ как «6 сяку 2 суна» (188 см), его кожу он описал как «чёрную, как уголь»
В июне 1582 года на Нобунага напал Акэти Мицухидэ у монастыря Хонно в Киото, и Нобунага вынужденно совершил харакири. Ясукэ сражался тогда против армии Акэти. После смерти Нобунага, Ясукэ присоединился к наследнику Одо Нобутада. Нобутада пытался сплотить силы у замка Нидзё. Ясукэ сражался вместе с силами Нобутада, но в конечном итоге был захвачен.
Настолько рофлосамурай что сражался наряду с другими буси, хотя формально им не был.
Откуда эта информация?
Ну так ты сам сейчас подтвердил, что он был не самураем... Оруженосец не равно самурай, как вы понять не можете, то что он сражается, так он и должен сражаться, причем вперед господина, чьим он оруженосцем и является. Так что да, он рофлосамурай, а не реальный самурай.
Просчитались, но где...
Получается, что чернокожий персонаж важнее какого-то японца в игре про Японию и её историю.
Хорошо сказано. Ни добавить, ни убавить.
Белый уже есть в Ghost of Tsushima 😁
А это новые Ромео и Джульетта если что :
кто из них Джульетта?
Жесть, на втором фото Танос
А на первом Хищник))
Кто первый успел, тот и Ромео...
это капец. ладно они упоролись в повестку, но они хотя бы могли нанять красивую негрушку?
А вот в Assassin’s Creed Unity (это где про Францию) не наблюдается такого "разнообразия" персонажей. Наверное, французы просто не стали эсперементировать над историей Франции. Зато Японии отсыпали полную панамку.
Ну так Юнити успела выйти до всего этого движа. Там даже главная сюжетная линия это любовь мужчины и женщины. Я помню как на выходе игру ругали что в мультике все мужчины. А робкое объяснения что это как четыре мушкетёра для крепнущих активистов не канало. И в следующим ассасине началось и тебе сильные и независимые а позже и экстремизм.
Свою историю европа свято чтит, мало того - приукрашивает из года в год. А вот историю других стран переписывает без зазрения совести
Хмм а можно пожалуйста примеры «чтения» и «приукрашивания» европы в современной культуре? По-моему сейчас в западной культуре модно как раз наоборот. Приукрашивания всяких диких стран индейцев, инков, африканцев, арабов, азиатов итп. Где до того как к ним пришли злые белые европейцы был свет, культура и любовь. Антагонисты всегда белые европейцы а герои благородные дикари/женщины/геи и прочие не такие как все.
Это просто самурай-мигрант. Вот с каким благоговением он смотрит на своего спасителя.
Если юбики когда-нибудь сделают полноценного ассасина про Россию, то ГГ будет Абрам Петрович Ганнибал))
что там делать про росию?(нечего)
Ну для человека, который не знает историю, конечно нечего...))
про ваньку ассасина, или емелю историк великий расия. уже сделали смута называеться иди играй. фоллаут про расию сделают я больше поверю Xd
Вы еще в первом комментарии показали всю свою ограниченность, не надо было так стараться со вторым))
нуда ты надеешься что юбики сделают про росию ассасина не смешно самому?
Народ такой "Ну был же реальный негр в Японии, чё вы возмущаетесь!". А потом однажды выходит новая часть Ассасина про Россию 17 века и там нас встретит черный русский в бигудях и вам скажут "не возмущайтесь, ведь был при Петре реальный черный")) То что были такие персонажи в истории, не значит что люди схавают и хотят их видеть.
А в других частях серии, всё прям по канону истории :)))
Да я тоже с этого смеюсь, серия никогда не была про историчность
до определенного момента, когда над серией работали действительно талантливые люди в ассасинах соблюдалась и уважалась историчность. один Париж в юнити чего стоит. все здания, объекты и даже улицы unity в точности повторяют реальное воплощение Парижа.
но после наступления прогрессивных времен, увольнения оригинальной команды разработчиков и найм сжв додиков ассасин скатился до уровня минотавров, ведьм, гаргулий и прочего шлака.
С логикой дружить не пробовал? Здания, улицы? Это не аспекты той историчности по которую тут говорят. И в том же Юнити события хоть и происходили в исторически достоверных зданиях, но сами события от реальной истории отличались.
Так игра не историческая ) Но в целом согласен ,что агрессивная политика расового разнообразия ,загубила уже ни один проект и загубит еще .Это как в поговорке, Заставь дурака богу молиться ,он себе лоб расшибет. А это ничем иным как дурость и не назовешь.
Это не просто дурость, это деградация. При всей моей либеральности, идеи в "расового разнообразия" - это уже за гранью.
Мододелы исправят
Мододелов забанят.
На PG не забанят.
А чо разве негры были не везде, древние русы тоже же негры, Адам и Ева были же неграми, читали репчик под яблонькой. (сарказм) Ай яй яй... как же так убики.
Это они ещё не знают, про фемок в древней Японии и что там оказывается были геи 🤣🤣🤣
ты не поверишь, но геи были везде и всегда
Да геи везде были и всегда - тут уж ниче не сделаешь 🤣🤣🤣
А кто сказал что игра про историю)
Здравый смысл
И правильно делают. Там уже по выдуманную, как здесь пишут, игру стали реальную историю переписывать...
вышел угольный самурай
прославить свой народ
в полу радужном обличии
Это просто дно. Абсолютный бойкот этого уродства.
Понять их можно Японцы трепетно относятся к своей культуре и тд И афросамурай не к месту хоть и был в истории такой но был слугой и не громилой!
Трепетно относятся к культуре? При этом у них тотальное оевропеивание, они больше знают про Гарри Поттера, чем про самураев, самая популярная пластическая операция по расширению глаз
"правах азиатских меньшин" - Ну меньшин, так меньшин, чего обзываТСО
Всё так и есть. Это настоящий неорасизм.
А Том Кукуруз в роли "Последнего Самурая", видимо, не так японцев заботит.
Эт белый, старший брат, ему можно. )
Тут на лицо обоюдный расизм. Что азиаты терпеть негритят не могут, что негритята азиатов.
И по идее бы сценаристам сию социальную проблему с помощью сатиры там или ещё чего высмеивать, подчёркивать, но нет.
Они просто пихают кого попало куда попало по квотам и дело с концом. )
Ну, и Ubisoft... "Ассасин" давно уже не торт и по сути представляет собой весёлый тематический аттракцион.
Посему ажиотаж такой себе. )
Ну знаешь ли, тот реальный как бы чёрный нее был самураем даже, он был при дворе того господина, кому служил...СЛУЖИЛ.
Последний Самурай в целом клюква, как какая-нибудь Красная Жара. То есть, к нему относятся скорее с юмором.
Первым самурайским командиром, чье имя сохранила для нас история, был Тайра Масакадо, поднявший в 940 году восстание под Китаямой в провинции Симоса, и вскоре погибший в бою. То, что Тайра Масакадо был опытным воином, следует из комментариев к гункимо-но (сборник военных историй) «Кондзяку Моногатари».
Есть только один черный самурай это АФРОСАМУРАЙ
щас япошки на забастовку выйдут, теперь они нигга еще больше ненавидят🤣🤣🤣
Знову кiтел 😂😂😂
Япошки, играйте свое ниндендо. Не для вас игру делают. У вас активных игроков меньше чем в сраной Польше. А так то да, ниггер Самурай призывающий панду в исторической игре Nioh от самих японцев никого в бешенство не привел.
А, стоп. Это же выброс для тупых школьников.
не заюбывай что у Япошек есть еще сони!
Ниндендо - 30 миллионов проданных устройств пс5 - 2-3 миллиона проданных устройств.
Кто-то не понимает что это всё, выдуманная история и мир, и является воплощением фантазий группы людей. Сyka, в игре это пишут как только запускаешь ее. В чем проблема-то?!
Как же зае...мешать игры и реальность.
Выпустили игру - покупать или нет каждому решать самостоятельно.
Хотя афро персонажем мне всегда было приятнее играть,видимо в детстве с Сан Андреас переиграл. // Влад Винчестер
Так если реально черный самурай был схерали разнылись. Историю не изменить
О нем известно не много так то и он ни какой особой роли не играл, тем более самураем не факт что вообще был, с таким успехом могли и айнов взять, это ближе было бы к истине.
А в ассасинах разве бывали ГГ реальными историческими личностями, или это прецедент? Наверное, случайность...))
Его держали как животное. Более того, в итоге его сдали "белым хозяевам" как кого угодно, но не человека.
Разнылись азиаты. Игра это интепритация, а не 1 в 1.
Как они бедняги оскорблены цветом кожи героя из видеоигры. Ум на страже хер пойми чего, главное чтоб занят был))
новость хрень, черножопый японец реально существовал в то время. Ныть из-за этого могут только порвачки, для которых любой цвет это плевок в их белоснежное (нет) лицо
ты его видел? Покажи этот отрывок из японской истори где сказано об негре-самурае.
Ну конечно из всех вариантов во временной шкале они выбрали где был негр, совпадение что ли...
где в этой статье бомбеж именно из-за того, что он самурай? Они злятся из-за негра, как и 90% додиков в ру комьюнити. Самурай, не самурай, срать они хотели. Главное что бы не негр
Ты что, аниме "Афро-самурай" не смотрел что-ли?
хочешь, что бы это была очередная дрочильня о одиноком ронине, которых вышло десяток за прошлый год?