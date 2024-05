Японские геймеры пришли в бешенство из-за анонса Assassin's Creed: Shadows

Кинематографичный трейлер новой Assassin's Creed получился эффектным, но вызвал противоречивые чувства у многих игроков. Серия наконец-то доберется до самого желаемого среди фанатов сеттинга — феодальной Японии, однако реализация игры показалась большинству пользователям очень спорной. Игроки спорят из-за Assassin's Creed: Shadows по самым разным причинам, начиная от геймплейных возможностей и расового разнообразия. Впрочем, эти обсуждения не сравнятся с тем, что сейчас чувствуют японские геймеры, которых действительно оскорбил анонс экшена.

В отличие от других игроков, пользователи из Японии в открытой и грубой форме выражают свое недовольство Assassin's Creed: Shadows. По их мнению, подобной интерпретацией истории в игре Ubisoft унижает все национальное достоинство Азии. Пользователей возмутил тот факт, что разработчики откровенно смешали разные исторические моменты и смешали японскую культуру.

Кроме исторического аспекта в Assassin's Creed: Shadows японских геймеров также смутил чернокожий персонаж. Как отмечают игроки, "западные разработчики продолжают свою несправедливую политику". Один из пользователей указал, что студии сейчас стараются показывать "правильное разнообразие национальностей и культур", но при этом они почему-то забывают о "правах азиатских меньшин".

Получается, что чернокожий персонаж важнее какого-то японца в игре про Японию и её историю.

Запад продолжает свою культурную экспансию, наплевав на реальные факты истории и чувства геймеров разных рас.

Спасибо Ubisoft, теперь я знаю, как выглядит неоколониализм.

В своих сообщениях японские пользователи договорились не покупать Assassin's Creed: Shadows. Они также призывают это сделать других игроков. Для тех, кто любит подобный сеттинг, они рекомендуют обратить внимание на Rise of the Ronin и Ghost of Tsushima, которые гораздо лучше воссоздают культуру Японии.